Итоги работы башкирских промпроизводств обсудят в Стерлитамаке
2 августа 2011, 12:17
В ближайшую пятницу в Стерлитамаке пройдет расширенное заседание коллегии министерства промышленности и инновационной политики Башкирии на тему «Об итогах работы промышленных производств в I полугодии и задачах на вторую половину 2011 года».
В ближайшую пятницу в Стерлитамаке пройдет расширенное заседание коллегии министерства промышленности и инновационной политики Башкирии на тему «Об итогах работы промышленных производств в I полугодии и задачах на вторую половину 2011 года».
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