Итоги работы башкирских промпроизводств обсудят в Стерлитамаке

В ближайшую пятницу в Стерлитамаке пройдет расширенное заседание коллегии министерства промышленности и инновационной политики Башкирии на тему «Об итогах работы промышленных производств в I полугодии и задачах на вторую половину 2011 года».

В ближайшую пятницу в Стерлитамаке пройдет расширенное заседание коллегии министерства промышленности и инновационной политики Башкирии на тему «Об итогах работы промышленных производств в I полугодии и задачах на вторую половину 2011 года».