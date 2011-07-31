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Сказочные Смурфики посетят Уфу в рамках российского тура

1 августа 2011, 00:55
Со 2 по 5 августа состоится специальный смурфотур, приуроченный к выходу фильма Columbia Pictures/Sony Pictures Animation «Смурфики» на большие экраны. Жители девяти российских городов смогут лично встретиться и сфотографироваться со знаменитыми на весь мир синими гномами. Настоящие Смурфики из Лос-Анджелеса приедут в столицу Башкирии 4 августа в кинотеатр «Синемапарк» ТРК «Семья», чтобы поприветствовать своих поклонников и лично представят зрителям первый полнометражный фильм со своим участием.

Смурфики посетят центральные улицы и парки городов, где состоятся эксклюзивные премьерные показы. Каждый желающий может бесплатно сфотографироваться со Смурфиками, поучаствовать в играх и конкурсах, а также получить памятные подарки от синих гномиков. Фильм выйдет в формате 3D и будет сочетать игру реальных актеров и анимационных персонажей.

Спасаясь от злого волшебника Гаргамеля, крошечные Смурфики оказываются за пределами родной деревни и из своего волшебного мира попадают в наш мир, очутившись посреди Центрального Парка Нью-Йорка. Теперь Смурфикам предстоит отыскать дорогу домой и не попасть в лапы Гаргамеля.

Уфимцы увидят приключения голубых гномиков за неделю до старта в российском прокате, а зрители всего мира смогут совершить веселое и захватывающее путешествие в мир Смурфиков в одноименном фильме 11 августа. В России главных героев озвучивают Армен Джигарханян и певица Нюша.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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