Сказочные Смурфики посетят Уфу в рамках российского тура

Смурфики посетят центральные улицы и парки городов, где состоятся эксклюзивные премьерные показы. Каждый желающий может бесплатно сфотографироваться со Смурфиками, поучаствовать в играх и конкурсах, а также получить памятные подарки от синих гномиков. Фильм выйдет в формате 3D и будет сочетать игру реальных актеров и анимационных персонажей.
Спасаясь от злого волшебника Гаргамеля, крошечные Смурфики оказываются за пределами родной деревни и из своего волшебного мира попадают в наш мир, очутившись посреди Центрального Парка Нью-Йорка. Теперь Смурфикам предстоит отыскать дорогу домой и не попасть в лапы Гаргамеля.
Уфимцы увидят приключения голубых гномиков за неделю до старта в российском прокате, а зрители всего мира смогут совершить веселое и захватывающее путешествие в мир Смурфиков в одноименном фильме 11 августа. В России главных героев озвучивают Армен Джигарханян и певица Нюша.