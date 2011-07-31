Сказочные Смурфики посетят Уфу в рамках российского тура

Со 2 по 5 августа состоится специальный смурфотур, приуроченный к выходу фильма Columbia Pictures/Sony Pictures Animation «Смурфики» на большие экраны. Жители девяти российских городов смогут лично встретиться и сфотографироваться со знаменитыми на весь мир синими гномами. Настоящие Смурфики из Лос-Анджелеса приедут в столицу Башкирии 4 августа в кинотеатр «Синемапарк» ТРК «Семья», чтобы поприветствовать своих поклонников и лично представят зрителям первый полнометражный фильм со своим участием.