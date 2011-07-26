Заезжий арфист пообещал исцелить уфимцев игрой на инструменте

- Наверное, в совокупности. Важен стиль извлечения звука. Звучит в какой-то мере каждый человек. Я начинаю играть, подстраиваясь под его собственную тональность. Всякий художник рисует самого себя, что бы он ни изображал. Когда мы слышим Баха, мы точно знаем, кто это: он просто прописал в музыке самого себя, так же как Бог по образу и подобию своему создал человека. В Германии исследователи записали волны движений тростника на ветру. Их перевели сначала в физические, а потом в математические формулы, а следом - в гармонические. И из гармонии можно было извлечь музыку. Если человек дает себя прочитать, то, делая импровизационный аранжемент на арфе, ты передаешь ему его же вибрации, вылитые в форму музыки. Арфа – это музыка открытых струн. Если «раздеть» фортепиано, мы увидим ту же арфу: клавиши подведены к струнам, по которым ударяют молоточки.