Заезжий арфист пообещал исцелить уфимцев игрой на инструменте

«Арфа – это голое пианино»
- Лечебный эффект оказывает последовательность звука, протяженность или что-то другое? – интересуемся у арфиста.
- Наверное, в совокупности. Важен стиль извлечения звука. Звучит в какой-то мере каждый человек. Я начинаю играть, подстраиваясь под его собственную тональность. Всякий художник рисует самого себя, что бы он ни изображал. Когда мы слышим Баха, мы точно знаем, кто это: он просто прописал в музыке самого себя, так же как Бог по образу и подобию своему создал человека. В Германии исследователи записали волны движений тростника на ветру. Их перевели сначала в физические, а потом в математические формулы, а следом - в гармонические. И из гармонии можно было извлечь музыку. Если человек дает себя прочитать, то, делая импровизационный аранжемент на арфе, ты передаешь ему его же вибрации, вылитые в форму музыки. Арфа – это музыка открытых струн. Если «раздеть» фортепиано, мы увидим ту же арфу: клавиши подведены к струнам, по которым ударяют молоточки.
- Выходит, что лечит художник, а не сам инструмент, ведь важна индивидуальная тональность игры, а не просто набор звуков?
- Тут нет никакого секрета: я просто умею извлекать красивые звуки. Инструмент - это только совокупность струн для извлечения звука.
- Значит, академическая арфа тоже является целебной?
- Лечебны гармонические колебания, которые производит струна. Древние говорили, что от ее вибраций рождается множество обертонов. Но не все струнные звучат гармоникой: на гитаре это невозможно, потому что она пережимается в определенных местах. Из известных инструментов арфа - наиболее подходящая для виброаккустической терапии. Существует несколько версий мифа о происхождения лиры музы танца Терпсихоры. Одна из них гласит, что поэт-охотник срезал лук, натянул тетиву, и она как-то по-особенному запела. В стародавние времена считалось, что если врачи отказываются от больного, то его последний шанс – это пригласить арфиста. Этот факт нашел отражение и в Библии. В книге пророка Иеремии сказано, что тяжело больной Саул, первый из царей Израилевых, пригласил пастуха Давида поиграть на арфе и излечился.
- Как проходит сеанс арфотерапии?
- Суть лечения заключается в том, что арфист перебирает струны в диапазоне 1,5 тона, а пациент моментально, не задумываясь, должен реагировать – приятна или неприятна ему каждая нота. Наше подсознание знает о нас все. Арфист определяет верхний и нижний пороги тональности и играет мелодию в этих пределах. Иногда очень трудно работать: пациент настроен скептически и не впускает в себя.
- Кому реально помогли ваши сеансы? И с чем к вам приходят?
- Курс сводит на нет нервные болезни, депрессии, хронические боли, нормализует давление. Мы отыграли для детей с умственными отклонениями, и посреди выступления они рыдали. Случай в Питере: у трубача «ДДТ» Ивана Васильева неделю стреляло ухо, а после арфотерапии боли прошли. После этого Иван пришел ко мне домой и в благодарность преподнес подсвечник.
«Новая мелодия – словно невыносимый зуд»
- Наука признает лечебное действие музыки?
- Доктор из Венгрии Марина Коваленко, которая сначала лечила меня, а потом уже я избавлял от болей ее, написала рекомендательное письмо, в котором подробно описывает эффективность арфотерапии. Я таскал на себе арфу и очень скоро заработал спинные боли. Так мы с ней и познакомились. А спустя время своей музыкой я сбил ее высокое давление на месяц, чего не удавалось достичь никакими таблетками.
- И кто вы по специальности?
- Закончил музыкальный колледж по классу «виолончель» в Тирасполе. Увлекался многими инструментами: духовыми, струнными, ударными. К каждому инструменту отношусь, как к своему ребенку. Если мне нравится звучание, прошу его, и он становится моим.
- Что вас привело к арфе, ведь традиционно это не мужской инструмент?
- В Ирландии, где символом страны считается арфа, именно мужчины владели этим инструментом, ведь это достаточно тяжелый инструмент. Начал играть поздно: до 19 лет не владел ничем, кроме гитары. Но потом в жизни случился переломный момент, когда очень сильно хотелось заниматься флейтой. Борис Гребенщиков говорит: «Нужно только задать Вселенной правильный вопрос, а ответ придет сам». Я начал двигаться в этом направлении, но в музколледж на флейту брали только после музыкальной школы, так что мне смогли предложить только контрабас.
- Согласились?
- Согласился, хоть инструмент и не эстетичен. Вскоре меня выгнали за неуспеваемость: прогуливал лекции, не учил ноты, схватил двойку по сольфеджио. Но потом я снова напросился на занятия по виолончели. Преподаватель сначала не хотел брать, ведь меня только отчислили, а потом полюбил как родного за настырность. И только после того, как меня выставили, я начал серьезно заниматься - по 12 часов в день. Я касался струн, и во мне все гудело, как будто я вибрировал вместе с инструментом.
- Думали получать высшее образование?
- Мысль возникала, но я от нее отказался, потому как жил мечтой ездить по гастролям. Создал группу «Песенные сказания эльфов» и завертелось…
- Элизбар – это ваш творческий псевдоним?
- Элизбар – имя, которое мне дали при крещении. Мама у меня русская, а отец - румын. Родился я в Молдавии, в Кишиневе, но жил в Будапеште.
- Как появляются песни?
- Новая мелодия – это зуд, невыносимое ощущение внутри, что сейчас что-то должно родиться. И не отпускает, пока его не озвучу. Я же только проводник.
- Рождались ли композиции под впечатлением от города?
- Часто впечатление производят отдельные люди, с кем удалось пообщаться. Иногда это выливается в импровизацию. С собой вожу диктофон и каждые три недели сливаю в компьютер по 250 мегабайт импровизаций. Самые удачные становятся композициями.
«Я предлагал арфе руку и сердце»
- Попадали в переделки во время тура?
- В России может остановить милиция и забрать все деньги. Так со мной случилось в Москве: правоохранители забрали последние 20 евро, приготовленные на билет. А паспорт пришлось выкупать за пиво и чебуреки.
- Не смущает, что в интернете ваши мелодии можно скачать бесплатно?
- Я пишу песни не для того, чтобы отслеживать, куда они попадают. К пиратству никак не отношусь. Кто захочет – купит диск.
- С кем мечтаете сотрудничать?
- Постепенно все мои мечты сбываются. Люблю группу Meldis. В Венгрии с ними пишемся. С московской группой «Башня Rowan» наметили несколько совместных вещей для диска колыбельных. С Борисом Гребенщиковым планировали сотрудничество, но он тогда заболел, потом у меня времени не было, так что не сложилось.
- Нравятся ирландские танцы?
- Я понимаю, что все эти Lord of The Dance, Town River - это шоу, не более. В Ирландии я никогда не был и не хочется: боюсь разочароваться. Ирландия – это такое место, где можно быть, не посещая ее. У меня обширная переписка с ее обитателями.
- Что для вас сказка?
- Это отображение другой реальности, состояние души. Тот, кто в детстве не верил сказкам, став взрослым, не поверит ни во что
- На своей страничке в интернете вы пишете: «Если бы я верил в предыдущую жизнь, то, наверняка, был бы арфой. Я предлагал ей руку и сердце. Она вроде согласилась». Где ваша вторая половина сейчас?
- Я оставил ее дома. А со мной арфа моей ученицы. Моя - из красного дерева, увесистая. Арфы бывают мужские и женские. У меня мальчик «Арф» и три «Арфочки». Живем в Питере и там же проводим сеансы арфотерапии.
- Планируете еще раз посетить Уфу?
- Всегда хочется посетить то место, где был однажды - интересно наблюдать изменения. В Киеве через два месяца после нашего концерта и мастер-классов появилось три группы, играющие на арфе. Становятся популярными: теперь с нами даже за руку не здороваются, боимся к ним даже за автографом подойти.
- Гастроли окупаются?
- Если б мы думали о деньгах, то ни за что бы не приехали.
Послушать Элизбара пришло не более двадцати человек, зато разлечься слушатели смогли прямо на полу.
- Арфа – это вода, но иногда хочется ветра. Я поиграю на воздухе, - прочитал какую-то загадочную мантру музыкант перед началом «лечебного сеанса», озадачив зрителей.
К слову сказать, после концерта можно было приобрести диски Элизбара, которые вкладывались в коробки вместе с обложками тут же – под столом администратора.
- Диски выпускали на французском лейбле «Прикосновение», - вещал в этот момент музыкант поклонникам, загипнотизированным арфой. – Выпускать пластинки в России сегодня проблематично: гораздо проще возить с собой на гастролях и продавать после выступлений.
Юлия ПЛЕХАНОВА.