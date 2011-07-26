Уфимский парад зомби приравняли к митингу

Парад зомби – акция уже не новая. Впервые такое мероприятие состоялось в 2003 году в Торонто. Затем через пару лет в Ванкувере, в 2008 году - в Сан-Франциско. В апреле прошлого года что-то подобное организовали в Москве. Столь необычными методами молодежь хочет привлечь внимание к каким-либо проблемам. Например, в Сан-Франциско жители города с помощью грима зомби выразили протест против заражения воздуха ядовитыми отходами. Уфимские же последователи зомби-движения отнеслись к акции легкомысленно, устроив в родном городе мертвяцкий перфоманс ради удовольствия.
Антигламурное мероприятие отвязные молодые люди организуют второй год подряд. Чтобы как следует вжиться в образы вурдалаков, накануне участники устроили ночной сеанс в кинотеатре «Смена», где до рассвета крутили классику жанра - страшилки режиссера Джорджа Ромеро.
В прошлом году молодежь не постеснялась прогуляться вдоль главной магистрали города. Раскрашенные под вурдалаков молодые уфимцы прошли по проспекту Октября от ГДК до цирка. В этом году затейники решили переместить свое шествие в Сипайлово. Организатор мертвецкого перфоманса 21-летняя уфимка Анастасия Ужегова решила акцию узаконить и договорилась о ее проведении с парком «Кашкадан», где с удивлением узнала, что сбор более 50 человек – это уже митинг.
- В дирекции мне разъяснили, что как физическое лицо я не могу проводить мероприятия, - рассказывает Анастасия. - В итоге нашла организацию, которая согласилась взять на себя ответственность за всех участников встречи. Еще мне заявили, что акция должно носить благотворительный характер. Например, участники должны убраться на территории «Кашкадана». Наверное, я больная, если согласилась рвать задницу за мероприятие, от которого не получила ни копейки.
Стараниями девушки шествие все же состоялось: загримированные под восставших из могил мертвецов участники перепугали бабушек и родителей, гулявших в парке с детьми.
- Уйдите отсюда, вы пугаете наших малышей! – вопили мамаши, уводя своих чад от мертвецкой процессии.
А дети и не думали впадать в панику: детвора спешила запечатлеть шествие на камеры мобильных телефонов, с которыми теперь лихо управляются и детсадовцы.
Кстати, у тех, кто принимает участие в подобных парадах по всему миру, сложился свой кодекс поведения. Зомби не должны мешать общественному порядку, не причинять вред другим людям, придерживаться элементарных правил уличного движения, не говорить на человеческом языке и не позировать для камер, поскольку зомби не знают, что такое фотоаппарат.
Интересно, что милиция отнеслась к такой неожиданной акции весьма лояльно: просто не обратили внимания на раскрашенных под трупы уфимцев.
– Если честно, никакой особой цели мы не преследовали, - объясняет Анастасия Ужегова. – Просто хотелось повеселиться, поднять настроение себе и окружающим. Народу, вроде, понравилось, а мне - нет. Собирались долго, потому что многие опоздали. Когда гримировала людей, устала человеке на 10-ом: никто толком не подготовился. Наверное, дело в том, что в прошлом году на параде были люди только старше 18-ти.
Анастасия переживает, что участники парада вели себя неорганизованно, разбредались, стоило ей отвлечься.
- В образы живых мертвецов никто вживаться и не думал, - негодует Анастасия. - Из всей толпы отжигали лишь десяток человек, а остальные просто шли. Быть зомби - это мыслить и вести себя как зомби, а не просто измазаться кровью, порвать на себе одежду и тупо идти.
Принять божеский вид участникам помогли воды озера Кашкадам, где ребята отмывались от бутафорской крови и трупных пятен.
В других городах подобные шествия проходят уже несколько лет и с большим успехом: акции получаются действительно массовые. Например, в Воронеже парад зомби достиг таких масштабов, что местные священнослужители выступили против подобных мероприятий, обвиняя организаторов в сатанизме и сравнивая перфоманс вурдалаков аж с гей-парадом.
- А одна женщина, случайно увидевшая наше шествие, сказала, что мы – молодцы, - парирует Настя. – Пусть, говорит, подростки лучше участвуют в подобных мероприятиях, чем шляются по подъездам.
Ильсияр РАХМАТУЛЛИНА.