Уфимский парад зомби приравняли к митингу

- В дирекции мне разъяснили, что как физическое лицо я не могу проводить мероприятия, - рассказывает Анастасия. - В итоге нашла организацию, которая согласилась взять на себя ответственность за всех участников встречи. Еще мне заявили, что акция должно носить благотворительный характер. Например, участники должны убраться на территории «Кашкадана». Наверное, я больная, если согласилась рвать задницу за мероприятие, от которого не получила ни копейки.