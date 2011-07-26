mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Тимберлейк теперь поет лишь в кино и только в шутку

26 июля 2011, 23:41
В минувший четверг в уфимском кинокомплексе «Мир кино» состоялась премьера романтической комедии от Sony Pictures и радио Manhattan «Секс по дружбе». Зрители столицы Башкирии смогли увидеть фильм за день до старта в американском прокате и за неделю до начала показа в российских кинотеатрах. Тимберлейк, который забросил поп-сцену и сосредоточился на кинокарьере, показал, что теперь поет только в шутку. А восходящая звезда Мила Кунис, запомнившаяся зрителю по «Черному лебедю» доказала, что хороша как в драме, так и в комедии.

Первых зрителей ромкома ожидала горячая шоу-программа: фривольные танцы от девочек из Pravda bar настроили публику на игривый лад, а конкурсы от ведущих Евгении Колобовой и Дамира Сафарова только способствовали раскрепощению публики перед «сексуальной» премьерой. В одном из состязаний парочки, извиваясь, пытались поднять грейпфрут от живота до губ, а в другом конкурсе две команды вспоминали песни и афоризмы на тему секса и дружбы.

- Секс, секс без перерыва, секс, секс - как это мило, - словно заправский рэпер выводила строчки из «Мальчишника» известная в Уфе дама-маммолог.

Другая конкурсантка вспомнила, что «секс без причины – признак дурачины».

В общем-то, эту шутливую истину хотят донести до зрителя и авторы новой голливудской комедии. А причина у близости может быть только одна – любовь. Правда, у героев картины все начинается именно с интима: Джейми (Кунис) и Дилан (Тимберлейк) знакомятся в тот момент, когда их кинули любовники. Разочарованные в любви молодые люди решают заниматься сексом без обязательств и клянутся на планшетнике, который поколению смартфонов заменяет библию, не заводить друг с другом серьезных отношений.

Но по закону романтических историй очень скоро дружеский секс перерастает в любовь. Потому фильм можно рекомендовать романтично настроенным девушкам или поклонницам Джастина Тимберлейка. Тем более, что в кадре то и дело мелькает накаченный торс и голая задница актерствующего певца. Последний альбом исполнитель выпустил пять лет назад, но режиссеры используют его вокальные способности в своих картинах, правда, лишь в комических моментах. Тимберлейк в пародийной манере исполняет какую-то романтическую лабуду в недавней премьере – «Очень плохой училке», а в новой комедии веселит пением героиню Кунис. Зрителям же наверняка придутся по вкусу моменты, когда свои прелести демонстрирует Кунис. Правда, в некоторых сценах Милу, как выяснилось, прикрывает дублерша. 28-летняя украинская еврейка из Черновцов, в восьмилетнем возрасте эмигрировавшая с родителями в Штаты, действительно очень хороша. Милена Марковна эротично крутит бедрами и поводит большими глазами. Местами излишне затянутую романтическую историю разбавляют яркие роли второго плана. Папаша Дилана в исполнении Ричарда Дженкинса, предпочитающий разгуливать без штанов, мамаша Джейми (Патришия Кларксон) – отвязная и хипующая дама, застрявшая в 70-х. Заслуженный отморозок Голливуда Вуди Харрельсон играет в «Сексе» манерного редактора спортивного отдела глянцевого издания. В роли гея Харрельсон с его зверской рожей настолько же неубедителен, как и брутальный Алексей Серебряков в образе мяукующего редактора журнала в «Глянце».

Ашир МУРАДОВ.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44