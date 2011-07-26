Тимберлейк теперь поет лишь в кино и только в шутку

Первых зрителей ромкома ожидала горячая шоу-программа: фривольные танцы от девочек из Pravda bar настроили публику на игривый лад, а конкурсы от ведущих Евгении Колобовой и Дамира Сафарова только способствовали раскрепощению публики перед «сексуальной» премьерой. В одном из состязаний парочки, извиваясь, пытались поднять грейпфрут от живота до губ, а в другом конкурсе две команды вспоминали песни и афоризмы на тему секса и дружбы.
- Секс, секс без перерыва, секс, секс - как это мило, - словно заправский рэпер выводила строчки из «Мальчишника» известная в Уфе дама-маммолог.
Другая конкурсантка вспомнила, что «секс без причины – признак дурачины».
В общем-то, эту шутливую истину хотят донести до зрителя и авторы новой голливудской комедии. А причина у близости может быть только одна – любовь. Правда, у героев картины все начинается именно с интима: Джейми (Кунис) и Дилан (Тимберлейк) знакомятся в тот момент, когда их кинули любовники. Разочарованные в любви молодые люди решают заниматься сексом без обязательств и клянутся на планшетнике, который поколению смартфонов заменяет библию, не заводить друг с другом серьезных отношений.
Но по закону романтических историй очень скоро дружеский секс перерастает в любовь. Потому фильм можно рекомендовать романтично настроенным девушкам или поклонницам Джастина Тимберлейка. Тем более, что в кадре то и дело мелькает накаченный торс и голая задница актерствующего певца. Последний альбом исполнитель выпустил пять лет назад, но режиссеры используют его вокальные способности в своих картинах, правда, лишь в комических моментах. Тимберлейк в пародийной манере исполняет какую-то романтическую лабуду в недавней премьере – «Очень плохой училке», а в новой комедии веселит пением героиню Кунис. Зрителям же наверняка придутся по вкусу моменты, когда свои прелести демонстрирует Кунис. Правда, в некоторых сценах Милу, как выяснилось, прикрывает дублерша. 28-летняя украинская еврейка из Черновцов, в восьмилетнем возрасте эмигрировавшая с родителями в Штаты, действительно очень хороша. Милена Марковна эротично крутит бедрами и поводит большими глазами. Местами излишне затянутую романтическую историю разбавляют яркие роли второго плана. Папаша Дилана в исполнении Ричарда Дженкинса, предпочитающий разгуливать без штанов, мамаша Джейми (Патришия Кларксон) – отвязная и хипующая дама, застрявшая в 70-х. Заслуженный отморозок Голливуда Вуди Харрельсон играет в «Сексе» манерного редактора спортивного отдела глянцевого издания. В роли гея Харрельсон с его зверской рожей настолько же неубедителен, как и брутальный Алексей Серебряков в образе мяукующего редактора журнала в «Глянце».
Ашир МУРАДОВ.