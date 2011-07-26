Тимберлейк теперь поет лишь в кино и только в шутку

Но по закону романтических историй очень скоро дружеский секс перерастает в любовь. Потому фильм можно рекомендовать романтично настроенным девушкам или поклонницам Джастина Тимберлейка. Тем более, что в кадре то и дело мелькает накаченный торс и голая задница актерствующего певца. Последний альбом исполнитель выпустил пять лет назад, но режиссеры используют его вокальные способности в своих картинах, правда, лишь в комических моментах. Тимберлейк в пародийной манере исполняет какую-то романтическую лабуду в недавней премьере – «Очень плохой училке», а в новой комедии веселит пением героиню Кунис. Зрителям же наверняка придутся по вкусу моменты, когда свои прелести демонстрирует Кунис. Правда, в некоторых сценах Милу, как выяснилось, прикрывает дублерша. 28-летняя украинская еврейка из Черновцов, в восьмилетнем возрасте эмигрировавшая с родителями в Штаты, действительно очень хороша. Милена Марковна эротично крутит бедрами и поводит большими глазами. Местами излишне затянутую романтическую историю разбавляют яркие роли второго плана. Папаша Дилана в исполнении Ричарда Дженкинса, предпочитающий разгуливать без штанов, мамаша Джейми (Патришия Кларксон) – отвязная и хипующая дама, застрявшая в 70-х. Заслуженный отморозок Голливуда Вуди Харрельсон играет в «Сексе» манерного редактора спортивного отдела глянцевого издания. В роли гея Харрельсон с его зверской рожей настолько же неубедителен, как и брутальный Алексей Серебряков в образе мяукующего редактора журнала в «Глянце».