Последствия отказа от турпутевки

В тех случаях, когда стороной договора является физическое лицо, заказывающее туристические услуги исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, к отношениям сторон применяется также законодательство о защите прав потребителей (ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 24 ноября
Заказчик по договору возмездного оказания услуг вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по этому договору (п. 1 ст. 782 ГК РФ, ст. 32 Закона о защите прав потребителей).
Следует отметить, что туроператоры (турагенты) зачастую включают в договор о реализации туристского продукта условия, тем или иным образом ограничивающие право заказчика на отказ от договора (условия об уплате в случае отказа неустойки, удержании туроператором (турагентом) уже уплаченных сумм, возмещении заказчиком туроператору (турагенту) не фактически понесенных расходов, а фиксированного процента от стоимости тура и т.п.). Любые подобные условия, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законодательством о защите прав потребителей, являются недействительными (п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей).
Таким образом, в случае отказа заказчика от исполнения договора о туристическом обслуживании исполнитель (туроператор, турагент) имеет право лишь на возмещение фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением договора. Все иные денежные средства, уплаченные заказчиком, подлежат возврату.
Гражданское законодательство допускает возможность не только полного, но и частичного отказа от исполнения договора (п. 3 ст. 450 ГК РФ). В связи с этим полагаем, что заказчик по договору о туристическом обслуживании вправе отказаться от договора в отношении одного или нескольких туристов. Однако в силу специфики туристического продукта в случае такого отказа не всегда имеется возможность соразмерного уменьшения его стоимости без внесения соответствующих изменений в договор. Например, если первоначально предполагалось размещение туристов в апартаментах, рассчитанных на определенное количество проживающих, сам по себе отказ одного из туристов не влечет автоматического уменьшения стоимости проживания, для этого сторонам нужно внести соответствующие изменения в договор.
Служба Правового консалтинга ГАРАНТ.
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