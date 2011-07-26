Последствия отказа от турпутевки

Гражданское законодательство допускает возможность не только полного, но и частичного отказа от исполнения договора (п. 3 ст. 450 ГК РФ). В связи с этим полагаем, что заказчик по договору о туристическом обслуживании вправе отказаться от договора в отношении одного или нескольких туристов. Однако в силу специфики туристического продукта в случае такого отказа не всегда имеется возможность соразмерного уменьшения его стоимости без внесения соответствующих изменений в договор. Например, если первоначально предполагалось размещение туристов в апартаментах, рассчитанных на определенное количество проживающих, сам по себе отказ одного из туристов не влечет автоматического уменьшения стоимости проживания, для этого сторонам нужно внести соответствующие изменения в договор.