Концерт Юрия Шевчука признали лучшим выступлением года

- Мы надеялись, что Юра сможет выступить, поскольку он сейчас в Петербурге записывает очень сложный новый альбом, - объясняет создатель премии Артемий Троицкий. - Как чувствовали: имя Шевчука не стали особо выделять в афише. Если б написали имя легендарного рокера крупными буквами, то на премию приехали бы фанаты «ДДТ», которых многие тысячи, а всем остальным места просто не осталось. Это было бы совершенно неправильно. Я даже помню, что были разговоры о том, чтобы Шевчука вообще на афишу не ставить. Но это тоже была бы дискриминация. Все не так просто.