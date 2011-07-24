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Концерт Юрия Шевчука признали лучшим выступлением года

24 июля 2011, 23:23
Жюри независимой музыкальной премии «Степной волк», прошедшей в Питере, отметило лидера «ДДТ» за концерт, прошедший в Arena Moscow 10 ноября прошлого года. На победу претендовали «Мумий Тролль» в «Олимпийском», SKIF-2011, «Стереолето-2010», «Темные лошадки» в China Town, а также концерт-митинг «Мы все живем в Химкинском лесу» на Пушкинской площади. Приехать на церемонию и забрать свой приз Юрию Юлиановичу не удалось: заслуженную награду получила его пресс-атташе Елена Вишня.

- Мы надеялись, что Юра сможет выступить, поскольку он сейчас в Петербурге записывает очень сложный новый альбом, - объясняет создатель премии Артемий Троицкий. - Как чувствовали: имя Шевчука не стали особо выделять в афише. Если б написали имя легендарного рокера крупными буквами, то на премию приехали бы фанаты «ДДТ», которых многие тысячи, а всем остальным места просто не осталось. Это было бы совершенно неправильно. Я даже помню, что были разговоры о том, чтобы Шевчука вообще на афишу не ставить. Но это тоже была бы дискриминация. Все не так просто.

В последнее время Артемий Кивович очень сблизился с Юрием Юлиановичем, хотя, по словам Троицкого, история их взаимоотношений «долгая и не вполне благополучная».

- Дело в том, что я никогда не был поклонником музыки группы «ДДТ». Я вообще люблю музыку сумасшедшую, а «ДДТ» - это такая крепкая, добротная, традиционалистская рок-группа. Юра мне всегда очень нравился как человек, мне импонировали его песни с точки зрения лирики, но музыка никогда меня особо не пронимала. Но бывают вещи поважнее, чем музыка. Когда я эту аксиому понял, мы с Юрой сблизились. Сейчас мы очень дружим. Причем семьями.

Альбина ИБАТУЛИНА.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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