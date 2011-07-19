В кино Родригес говорит за обезьяну, а ведущие "Городка" - за медведей

С 21 июля во всех кинотеатрах Уфы можно будет посмотреть новую семейную комедию от Sony Pictures «Мой парень из зоопарка». Главными героями фильма становятся обитатели зоопарка Франклина, души не чающие в добросердечном смотрителе Гриффине Кейсе (Кэвин Джеймс). Действительно, Гриффин чувствует себя комфортней со львом, чем с девушкой, и это становится камнем преткновения на его пути к счастью в личной жизни. Он решает уволиться из зоопарка и найти более гламурную работу.