В кино Родригес говорит за обезьяну, а ведущие "Городка" - за медведей

Животные в панике идут на отчаянный шаг: нарушают многовековой обет молчания, открывая главный секрет матушки-природы! Чтобы отговорить Гриффина от сумасбродной идеи, звери берутся обучить его искусству ухаживания за самками − в своей звериной манере. В фильме также снялись актрисы Розарио Доусон и Лесли Бибб. Свои голоса животным подарили звезды российского кино и телевидения. Жители городского зоопарка, которые изо всех сил пытаются помочь своему смотрителю покорить девушку его мечты, заговорят голосами Тимура Родригеса (обезьянка Дональд), Юрия Стоянова и Ильи Олейникова (медведи Джером и Брюс), Сергей Гармаша (горилла Берни) и Татьяны Васильевой (львица Джанет).