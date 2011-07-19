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В кино Родригес говорит за обезьяну, а ведущие "Городка" - за медведей

19 июля 2011, 20:30
С 21 июля во всех кинотеатрах Уфы можно будет посмотреть новую семейную комедию от Sony Pictures «Мой парень из зоопарка». Главными героями фильма становятся обитатели зоопарка Франклина, души не чающие в добросердечном смотрителе Гриффине Кейсе (Кэвин Джеймс). Действительно, Гриффин чувствует себя комфортней со львом, чем с девушкой, и это становится камнем преткновения на его пути к счастью в личной жизни. Он решает уволиться из зоопарка и найти более гламурную работу.

Животные в панике идут на отчаянный шаг: нарушают многовековой обет молчания, открывая главный секрет матушки-природы! Чтобы отговорить Гриффина от сумасбродной идеи, звери берутся обучить его искусству ухаживания за самками − в своей звериной манере. В фильме также снялись актрисы Розарио Доусон и Лесли Бибб. Свои голоса животным подарили звезды российского кино и телевидения. Жители городского зоопарка, которые изо всех сил пытаются помочь своему смотрителю покорить девушку его мечты, заговорят голосами Тимура Родригеса (обезьянка Дональд), Юрия Стоянова и Ильи Олейникова (медведи Джером и Брюс), Сергей Гармаша (горилла Берни) и Татьяны Васильевой (львица Джанет).

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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