Новый тягач Scania идеален для дальнемагистральных перевозок

Отвечая на вопрос, почему сделана переориентация на дальнемагистральные перевозки, г-н Колганов пояснил, что карьерные самосвалы «Татра», закупавшиеся в прошлые годы, просто негде было больше использовать, как только на рудниках.
- Начинается зима - они встают в гараж до первой травки, карьерные и дорожно-строительные работы – это сезонный бизнес, а дальнобойщики работают круглый год, - заметил замглавы компании.
67 самосвалов «Татра» сейчас раскиданы, в основном, по башкирскому Зауралью, где работают на сибайских и баймакских карьерах, еще одна группа машин работает на строительстве олимпийской биатлонной трассы в Сочи.
А вот для освоения дальнемагистрального рынка «Башавтотранс» выбрал тягачи Scania P340. Этими машинами перевозчик уже пользуется давно, так, например, им доверили доставку гуманитарной помощи жителям Цхинвали в 2008 году и пострадавшим от прошлогодних пожаров жителям Нижегородской области.
- Это экономичный и очень удобный для водителей грузовик, который на одном баке утянет 20 тонн груза на
- Отличная машина, для дальнобойщика лучше нет. С такой техникой мы значительно увеличим долю грузовых перевозок, - считает руководитель УПАТП-1 Ринат Имаев.
«Башавтотранс» закупил семь тягачей с прицепами пять изотермических и два тентовых фургона и ведет переговоры по лизингу новых машин.
- Всегда будет востребована, например, перевозка продуктов, для этого нужны такие изотермические фургоны, поэтому нам есть, что предложить рынку, - заметил Александр Колганов и, по его словам, парк машин «Башавтотранса» обеспечен заказами на два года вперед.
Также Александр Колганов прокомментировал нововведение законодателей, требующее от грузовых операторов установки в машинах трекеров системы ГЛОНАСС для оплаты километража проезда по федеральным трассам. По его словам, «Башавтотранс» уже смонтировал навигационное оборудование в машины и готов вносить плату за пользование дорогами.
- Больше положенного на борт не берем, не хотим убивать трассы, - заметил г-н Колганов.
Дмитрий ГРИДИН.