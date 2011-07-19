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Новый тягач Scania идеален для дальнемагистральных перевозок

19 июля 2011, 20:25
Главный автоперевозчик республики заявил о смене стратегии в грузоперевозках. Если предыдущие пять лет компания делала ставку на карьерные и дорожные работы, то с нынешнего года в «Башавтотрансе» хотят плотнее заняться дальнемагистральным бизнесом и потеснить на рынке иногородних дальнобойщиков. Об этом «МКС» рассказал заместитель гендиректора «Башавтотранса» Александр Колганов. По его словам, скоро настанет время когда компания займется специфическими перевозками, например негабаритных грузов и нефтепродуктов. А пока перевозчик пополняет парк грузовиков новыми тягачами Scania.

Отвечая на вопрос, почему сделана переориентация на дальнемагистральные перевозки, г-н Колганов пояснил, что карьерные самосвалы «Татра», закупавшиеся в прошлые годы, просто негде было больше использовать, как только на рудниках.

- Начинается зима - они встают в гараж до первой травки, карьерные и дорожно-строительные работы – это сезонный бизнес, а дальнобойщики работают круглый год, - заметил замглавы компании.

67 самосвалов «Татра» сейчас раскиданы, в основном, по башкирскому Зауралью, где работают на сибайских и баймакских карьерах, еще одна группа машин работает на строительстве олимпийской биатлонной трассы в Сочи.

А вот для освоения дальнемагистрального рынка «Башавтотранс» выбрал тягачи Scania P340. Этими машинами перевозчик уже пользуется давно, так, например, им доверили доставку гуманитарной помощи жителям Цхинвали в 2008 году и пострадавшим от прошлогодних пожаров жителям Нижегородской области.

- Это экономичный и очень удобный для водителей грузовик, который на одном баке утянет 20 тонн груза на 1300 километров, - говорит водитель УПАТП-1 Эльвир Хайруллин, показывая купленный тягач. – Для него наши горные дороги - пустяки.

- Отличная машина, для дальнобойщика лучше нет. С такой техникой мы значительно увеличим долю грузовых перевозок, - считает руководитель УПАТП-1 Ринат Имаев.

«Башавтотранс» закупил семь тягачей с прицепами пять изотермических и два тентовых фургона и ведет переговоры по лизингу новых машин.

- Всегда будет востребована, например, перевозка продуктов, для этого нужны такие изотермические фургоны, поэтому нам есть, что предложить рынку, - заметил Александр Колганов и, по его словам, парк машин «Башавтотранса» обеспечен заказами на два года вперед.

Также Александр Колганов прокомментировал нововведение законодателей, требующее от грузовых операторов установки в машинах трекеров системы ГЛОНАСС для оплаты километража проезда по федеральным трассам. По его словам, «Башавтотранс» уже смонтировал навигационное оборудование в машины и готов вносить плату за пользование дорогами.

- Больше положенного на борт не берем, не хотим убивать трассы, - заметил г-н Колганов.

Дмитрий ГРИДИН.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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