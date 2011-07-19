Новый тягач Scania идеален для дальнемагистральных перевозок

Главный автоперевозчик республики заявил о смене стратегии в грузоперевозках. Если предыдущие пять лет компания делала ставку на карьерные и дорожные работы, то с нынешнего года в «Башавтотрансе» хотят плотнее заняться дальнемагистральным бизнесом и потеснить на рынке иногородних дальнобойщиков. Об этом «МКС» рассказал заместитель гендиректора «Башавтотранса» Александр Колганов. По его словам, скоро настанет время когда компания займется специфическими перевозками, например негабаритных грузов и нефтепродуктов. А пока перевозчик пополняет парк грузовиков новыми тягачами Scania.