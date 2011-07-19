Камерон Диас: «С Тимберлейком мы будем бороться за безопасный секс»

- Моя героиня в каждой сцене или собирается идти отрываться или уже пришла с вечеринки. Школа - это не ее основное занятие. Это всего лишь промежуток между вечеринками. Она сама не хочет, чтобы ее ассоциировали с учительницей. Именно поэтому она и приходит в класс на каблуках Кристиана Лабутена. Что касается меня, то я люблю наряжаться, подбирать одежду. Правда, для меня - это часть работы. И я уже давно забыла, как ходить по магазинам для самой себя. Кстати, я не покупаю все в одном месте. У меня просто не получается все сразу подобрать. Что касается сумм, то когда я росла, у меня не было много денег, и с тех пор я не привыкла тратить много на одежду. Поэтому на вещи я не трачу большие суммы.