Камерон Диас: «С Тимберлейком мы будем бороться за безопасный секс»

Актриса призналась, что когда ей предложили роль плохой училки в новом фильме, она сначала не поняла свою героиню. Только после прочтения 20 страниц сценария Диас твердо решила, что обязательно должна сыграть эту роль.
«Училка с марихуаной – это абсурд»
- Ваша героиня очень дерзкая и боевая. Чувствуете в ней что-то свое?
- Знаете, я думаю, что у нас почти нет ничего общего. Единственно, мы обе много работаем и стремимся к своей цели. Но я всего лишь играла эту роль. Это очень здорово, когда достается такой невероятный образ. Моя героиня работает в школе. Но она ходит туда лишь для того, чтобы спать на уроках, а по ночам ищет своего мужчину. Больше ничего она не делает.
- Как думаете, чему фильм может научить детей? Он не несет в себе ничего доброго, а ваша героиня употребляет наркотики…
- Эпизоды с наркотиками мы включили, потому что это очень смешно. В них мы смеемся над дурманом. Это очень абсурдно, когда учительница имеет в своем столе запас таблеток и марихуаны. Вы никогда не смотрели на свою учительницу и не думали: «Почему бы ей не хлебнуть чего-нибудь?» Что было бы, если б она выпила или чего-нибудь глотнула? Что касается детей, то это фильм не должен их ни чему учить. Эта картина не для детей. Я не думаю, что стоит вести своего ребенка смотреть этот фильм. Только потому, что действие происходит в школе, не значит, что фильм для детей. Мы сделали эту комедию для взрослых и только для веселья.
- Как происходил кастинг детей?
- Дети были потрясающие! Знаете, они оказались из тех, что бывают старше своих лет. Их родители воспитывают уверенными в себе, и они понимают больше, чем должны для своих лет. Некоторые сцены с детьми мы придумывали прямо на съемочной площадке. Конечно, родители подписывали бумаги, давая согласие на съемку детей. Но все-таки они не отвечают за то, что происходит в этом фильме.
- Понравилось работать с Джастином Тимберлейком?
- Джастин - невероятно профессиональный актер. Он занимается этим всю свою жизнь: работал в «Дисней-шоу», когда ему было всего десять лет. Он очень смешной, талантливый и удивительный человек! Неважно, что он делает, но делает это на все сто процентов. Сниматься с ним в одном фильме было замечательно. Он знает, как нужно шутить. Вообще, хочу сказать, что все персонажи этого фильма очень хорошо прописаны и очень интересно сыграны. Мне очень нравится в этом фильме, что это не история одного персонажа, а история всех героев.
- Когда-то у вас были отношения с Джастином. Не мешало ли это на съемочной площадке?
- На самом деле, наоборот, нам было легче. Да, мы были когда-то вместе, но расстались довольно давно и остались друзьями. Я очень люблю все, что он делает, и мне очень нравится, что он снимался в этом фильме, потому что он хороший комик. Он взял эту роль и сделал из нее что-то невероятное! Мы отлично проводили время, много смеялись. Сейчас мы с Джастином запускаем программу по безопасному сексу. Кстати, единственная постельная сцена в фильме как раз об этом.
- В чем секрет хорошей комедии?
- Хорошая кинокомедия - это отличный постпродакшн и отличный монтаж. Играть смешное тоже очень сложно. Невозможно предугадать, как все сыгранное будет выглядеть в итоге, и будет ли это смешно. Сцены снимаются не по порядку: иногда говоришь на камеру шутку задолго до самой сцены, в которой она обыгрывается. Потому очень важно, как потом совместятся кадры. Юмор всегда очень разный: каждый находит в нем что-то свое. Это в драме человек сопереживает героям, а в комедии шутку могут понять не все.
«Имея только большую грудь, ничего не добьешься»
- Как вы учились в школе?
- Знаете, я вообще не понимаю, как я смогла окончить школу. Однажды я просто получила свой диплом, и все. Я не делала домашние задания, а школу вообще не любила: думала, как бы сделать поменьше и получить побольше.
- Были ли у вас плохие учителя?
- Ну, такого плохого учителя, как моя героиня, мне точно не встречалось. Хотя, мне кажется, что это было бы весело. Конечно, и мне тоже встречались не очень хорошие учителя: учеба у них была пустой тратой времени. А вообще я считаю, что самому важному в жизни не научат никакие учителя. Об этом не пишут на доске или в книгах. Хотя, конечно, учеба в школе очень сильно формирует будущего человека.
- Можно ли стать звездой, имея не талант, а хорошего продюсера?
- Я думала, вы спросите, можно ли добиться чего-то, имея большую грудь! - смеется Диаз. - Знаете, в любой области, в любом деле, когда люди чего-то достигают, это дается большим трудом. Не бывает так, чтобы человек чего-то добился одними сиськами или, сидя на заднице и ничего не делая. Невозможно таким образом стать успешным. Это относится и к киноиндустрии. Ты можешь знать людей, но если ты не работаешь, то ничего не достигнешь. Те, кто перестают работать, моментально вылетают из этого бизнеса. Чтобы оставаться успешным, нужно работать постоянно и любить свою работу. Вот что главное. Потому что, когда люди пойдут покупать билеты на твой фильм, им будет все равно, знаешь ты кого-то или нет.
- Говорят, что идеал мужчины - это блондинка с голубыми глазами, обеспеченная и независимая. Как относитесь к тому, что полностью соответствуете идеалу?
- Знаете, девушка должна делать все, что она может, чтобы выжить в этом мире. Я просто делаю то, что умею и зарабатываю на жизнь. Я каждый день иду на работу и вкалываю, как все. Я никогда бы не вышла замуж по расчету. С другой стороны, сейчас, когда я зарабатываю хорошие деньги, думаю, нет ничего страшного, если выйти замуж за того, у кого тоже есть деньги. Даже если он зарабатывает больше. Знаете, «мамочка уже устала».
- Многих мужчин заинтересует сцена, где вы моете автомобиль…
- Джастин бы сейчас сказал, что это он поставил эту сцену, - смеется актриса. - На самом деле, это была импровизация. Я вышла на площадку и делала то, что чувствовала в тот момент. Кстати, большую часть времени меня больше заботило не то, как это выглядит. Единственное, чего я боялась, - улететь с этой машины. Вы сами посудите: мне надо было показать всю свою гибкость, сексуальность, изящность, при этом поливать себя пеной и драить тачку. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что это очень трудная работа – мыть машины. Нужно быть очень атлетичным.
- Ваша героиня мечтает об искусственной груди. А сами никогда не мечтали исправить что-то в своей внешности?
- Ну, у меня все не так плохо… Я никогда не рассматривала такую возможность. Самое смешное то, что и Элизабет хочет изменить свою внешность не потому, что ей что-то в себе не нравится. Для нее это просто бизнес. Она считает, что новая грудь ей необходима, чтобы добиться своего. Ей нужен заботливый парень, и чтобы его получить, она готова на операцию. Для нее это просто вложение денег, бизнес. После экономического кризиса обеспеченных людей стало меньше и стало труднее найти обеспеченного парня. Вот в чем дело.
- Как собираетесь потратить гонорар?
Простите, вы имеете в виду те деньги, которые Элизабет зарабатывала на увеличение груди? Или мою зарплату? Дайте подумать... Наверное, отложу на «черный день».
«В детстве я мечтала о лошади»
- Ваша героиня копит деньги на операцию по увеличению груди. А на что в детстве копили вы?
- Когда я была маленькой девочкой, у меня была мечта – я хотела, чтобы у меня была лошадь. Я даже составила небольшой бизнес-план: рассчитала, во сколько мне обойдется немолодая лошадь, это примерно 300 долларов, затем я узнала, сколько мне будет стоить снять конюшню, ее содержание, корм для лошади. И начала копить деньги. Изначально мои родители слабо верили в мою мечту, но когда поняли, что все очень серьезно, попросили меня отказаться от этой затеи.
- Говорят, что вы шесть часов подбирали гардероб для съемок, а как с этим в обычной жизни?
- Это неправда! Никогда такого не было! – смеется Камерон. - Когда я подбираю одежду для события, то мы планируем заранее. Потому что все должно происходить быстро. И меньше всего я должна ломать голову над гардеробом. Думаю, что девушки меня поймут: иногда приходится переодеваться по нескольку раз, чтобы понять, какой наряд более подходит. Но у меня такой график, что я не могу себе этого позволить. Я должна просто одеваться и выходить. Именно поэтому мы все планируем заранее. В принципе, чтобы принять душ, одеться, позавтракать и сделать макияж, мне достаточно полтора часа.
- Ваша героиня помешана на моде. Как сами относитесь к моде, и какую предельную сумму готовы потратить на платье?
- Моя героиня в каждой сцене или собирается идти отрываться или уже пришла с вечеринки. Школа - это не ее основное занятие. Это всего лишь промежуток между вечеринками. Она сама не хочет, чтобы ее ассоциировали с учительницей. Именно поэтому она и приходит в класс на каблуках Кристиана Лабутена. Что касается меня, то я люблю наряжаться, подбирать одежду. Правда, для меня - это часть работы. И я уже давно забыла, как ходить по магазинам для самой себя. Кстати, я не покупаю все в одном месте. У меня просто не получается все сразу подобрать. Что касается сумм, то когда я росла, у меня не было много денег, и с тех пор я не привыкла тратить много на одежду. Поэтому на вещи я не трачу большие суммы.
- Училка Элизабет прилагает титанические усилия, чтобы завоевать героя Тимберлейка. А на какие крайние меры готовы пойти вы, чтобы добиться мужчины?
- Честно? Я верю в судьбу и в то, что для всего есть причина. Я бы не стала кого-то заставлять любить себя или обращать на меня внимание, если они не делают это сами.
- Ваша героиня очень часто выражается непечатно. Ругаетесь ли вы в жизни, и есть ли любимые ругательства?
- Там, где я выросла, люди использовали действительно крепкие выражения. Зато сразу понимаешь, что они хотят сказать. Мне нравится быть прямолинейной. И я тоже иногда использую такие фразы для того, чтобы правильно донести свою точку зрения. Только и всего.