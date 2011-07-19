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Автопредприниматели Челябинска боятся конкуренции

19 июля 2011, 18:41
В Челябинске не прекращаются споры по поводу появления нового автовокзала у дворца спорта «Юность». Горожане не видят в появлении нового транспортного узла никакой проблемы – междугороднее автосообщение только улучшится, но директор билетных касс, расположившихся в торговом центре «Синегорье», Владимир Руськин считает, что власти намерены уничтожить его бизнес.

Как пишет Собкор74, автовокзал, названный г-ном Руськиным «Южным», по сути, не является даже автостанцией – собственной земли у бизнесмена нет, а имеются только кассы по продаже билетов. Эксперты полагают, что владельцы торгового центра «Синегорье», денежный оборот которого и обеспечивают пассажиры автовокзала «Южный», просто опасаются серьезной конкуренции, которую им может создать новая автостанция. Если автовокзал у «Юности» будет предоставлять перевозчикам и пассажирам более качественные услуги, то владельцы «Синегорья» рискуют потерять значительную часть прибыли, в том числе и от обслуживания междугородных автобусов.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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