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На «Селигере-2011» Максим Шевченко поздравил уфимцев с победой

18 июля 2011, 00:39
На прошлой неделе на Всероссийском молодежном форуме «Селигер-2011» были объявлены победители конкурса на лучшую телепрограмму, организованного телекомпанией «Первый канал». В номинации «Лучшая телевизионная программа общественно-политического и развлекательного формата» с проектом «Бизнес-разрез» победили Елена Шамсутдинова и Иван Метелев из Башкирии, представляющие студию Art ACTION.

По словам руководителя делегации Башкирии Ирины Абрамовой, дипломы победителям вручал ведущий Первого канала, журналист Максим Шевченко. Ирина Евгеньевна отметила, что жюри было весьма авторитетным, оценивали творчество молодых талантов руководитель Федерального агентства по делам молодежи Василий Якименко, а также деятели искусства и телевидения.

Молодые конкурсанты делали передачу своими силами. Суть их проекта - рассказать о предпринимателях и о тех, кто хотел бы им стать, о том, как начать бизнес, как рассчитать прибыль и расходы на примере уже действующих бизнесменов.

- Эта передача нужна для того, чтобы популяризовать идею открытия собственного бизнеса, - говорит Иван. - В «Бизнес-разрезе» мы даем советы, как развивать бизнес, рассказываем о том, что необходимо приобрести и сделать для превращения проекта в жизнь, в эфире приводятся и общие цифры, которые могут сориентировать начинающих бизнесменов.

Для участия в этом конкурсе Елена и Иван отправили свой проект в оргкомитет форума «Селигер-2011».

- Изначально мы не рассчитывали на победу, в результате теперь имеем перспективы получить работу на Первом канале. На самом деле, нам просто нравится заниматься кино и телевизионной журналистикой. А когда подходишь к делу с любовью и творчески - результат не заставит себя долго ждать, - делится Елена.

В настоящее время молодые телевизионщики находятся на форуме. Елене и Ивану уже предложено продать проект, они пока думают над предложением.

Ляйсан САЛИМОВА.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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