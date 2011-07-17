На «Селигере-2011» Максим Шевченко поздравил уфимцев с победой

- Эта передача нужна для того, чтобы популяризовать идею открытия собственного бизнеса, - говорит Иван. - В «Бизнес-разрезе» мы даем советы, как развивать бизнес, рассказываем о том, что необходимо приобрести и сделать для превращения проекта в жизнь, в эфире приводятся и общие цифры, которые могут сориентировать начинающих бизнесменов.