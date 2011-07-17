«Бюро рекламы ГОРН» отпраздновало двухлетие

«Горн» был основан в июле 2009 года и на сегодняшний день является крупным и влиятельным игроком на рекламном рынке Башкортостана. За такой сравнительно небольшой промежуток времени агентство добилось хороших результатов и зарекомендовало себя как надежный и дружественный партнер в бизнесе. За 2 года работы в копилке «Горна» не только реализация крупных рекламных и PR- кампаний, акций, презентаций и праздников, но и несколько профессиональных наград и признаний.