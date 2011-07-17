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«Бюро рекламы ГОРН» отпраздновало двухлетие

18 июля 2011, 00:37
«Горн» был основан в июле 2009 года и на сегодняшний день является крупным и влиятельным игроком на рекламном рынке Башкортостана. За такой сравнительно небольшой промежуток времени агентство добилось хороших результатов и зарекомендовало себя как надежный и дружественный партнер в бизнесе. За 2 года работы в копилке «Горна» не только реализация крупных рекламных и PR- кампаний, акций, презентаций и праздников, но и несколько профессиональных наград и признаний.

С 1 декабря 2009 года «Бюро рекламы Горн» стало эксклюзивным продавцом эфирного времени на радиостанции Manhattan (www.1025.ru), а с декабря 2010 года агентство первым в республике стало размещать рекламу на наружных бортах автобусов ГУП «Башавтотранс».

Среди клиентов и партнеров «Горна»: «Урал Лото», «Тойота Центр Уфа», ГУП «Башавтотранс», «АФ Банк», банк «Уралсиб», «РосСельхозбанк», «Белебеевский молочный комбинат», «Форте», Группа компаний «Независимость», «Радуга», «Билайн», «Moby», «МегаФон», «Savage», гипермаркет «Старт», сотовая компания «Смартс», Pegas Touristik, Coral Travel, Башкирская Рица и многие другие.

- За нашей спиной гигабайты опыта и креатива, сотни идей, которые мы вложили в рекламные и PR-кампании, в работу с клиентами и партнерами, в участие и победы в тендерах и конкурсах, - отмечает директор «Бюро рекламы Горн» Лариса Гордеева. - Мы рады, что 99,9 процента наших клиентов довольны результатами и продолжают двигаться с нами вперед. Мы благодарны им за доверие и сотрудничество! В наших планах расширение сферы деятельности и развитие новых направлений в работе.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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