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В республике появилась новая башкирская общественная организация

13 июля 2011, 01:09
Новая башкирская общественная структура появилась в республике. В Кумертау состоялся съезд общественных национальных организаций «Рух», куда прибыли 73 делегата из всех районов Башкортостан. На собрании башкирские общественники приняли резолюцию, решив защищать не только представителей своего народа, но и остальные нации, проживающие в регионе.

- Разные нации столько лет в Башкортостане жили в мире и согласии, - говорит член исполкома «Руха» Рамиль Хисаметдинов. – Этнические проблемы волнуют сегодня всех жителей республики – это и засилье во всех сферах представителей северного Кавказа, убийство одной из диаспор молодого человека в Сипайлово, крышевание силовиками чеченцев и несправедливые приговоры Айрату Дильмухаметову и Роберту Загрееву.

По словам г-на Хисаметдинова, на русский «рух» можно перевести, как дух.

– Это значит, что для нас главное – интересы и сохранение духа башкирского народа, - продолжает он.

В исполком национальной структуры вошли шесть представителей разных башкирских организаций.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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