В республике появилась новая башкирская общественная организация

- Разные нации столько лет в Башкортостане жили в мире и согласии, - говорит член исполкома «Руха» Рамиль Хисаметдинов. – Этнические проблемы волнуют сегодня всех жителей республики – это и засилье во всех сферах представителей северного Кавказа, убийство одной из диаспор молодого человека в Сипайлово, крышевание силовиками чеченцев и несправедливые приговоры Айрату Дильмухаметову и Роберту Загрееву.
По словам г-на Хисаметдинова, на русский «рух» можно перевести, как дух.
– Это значит, что для нас главное – интересы и сохранение духа башкирского народа, - продолжает он.
В исполком национальной структуры вошли шесть представителей разных башкирских организаций.