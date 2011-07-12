В республике появилась новая башкирская общественная организация

- Разные нации столько лет в Башкортостане жили в мире и согласии, - говорит член исполкома «Руха» Рамиль Хисаметдинов. – Этнические проблемы волнуют сегодня всех жителей республики – это и засилье во всех сферах представителей северного Кавказа, убийство одной из диаспор молодого человека в Сипайлово, крышевание силовиками чеченцев и несправедливые приговоры Айрату Дильмухаметову и Роберту Загрееву.