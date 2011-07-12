«Степной волк» примирил Noize MC и Сергея Шнурова

Любовь спасет мымр
Раздача статуэток началась с номинации «Книга», в которой победил Александр Голев со своим литературным трудом «Знак Кровоточия. Александр Башлачев глазами современников». После этого последовал первый музыкальный номер: на сцену вышла группа «Чертово колесо инженера Ферриса». Надо сказать, что о творчестве этой команды Артемий Троицкий отзывается весьма душевно.
В номинации «Медиа» пальма первенства досталась журналу «Афиша», а в категории «Музыка» всех обскакала группа Zorge. Второй музыкальный подарок публика получила от скандально известной питерской группы «Барто», которая исполнила ту самую опальную композицию «Я готова, а ты готов поджигать ночью машины ментов?». За текст этой песни вокалистку группы Марию Любичеву в августе прошлого года после концерта в поддержку Химкинского леса вызвали для объяснения в правоохранительные органы.
Далее последовала номинация «Кино», где победу одержал Сергей Дебижев со своей философской картиной «Золотое сечение». Лучшей в номинации «Голос» признана певица из Санкт-Петербурга Женя Любич, знаменитая по музыкальному проекту Nouvelle Vague. Выйдя на сцену, она с улыбкой произнесла:
- Совсем недавно я прочитала роман Германа Гессе «Степной волк» и по его мотивам написала песню.
Исполнив новое творение, певица получила огромный букет.
- Так приятно, что не закончилась еще традиция, когда артисты получают цветы, - поблагодарила девушка.
- Ты написала практически гимн «Степного волка», - довольно произнес Артемий Кивович и добавил, что Женя - «перспективная и многообещающая певица».
В следующей номинации «Концерт» статуэтку волка должен был получить Юрий Шевчук за знаменитое выступление своей группы «ДДТ» в Arena Moscow, состоявшееся 10 ноября 2010 года, где гаишник Хованский получил антипремию «Дорогу колеснице». Однако приехать и забрать свой приз лидеру группы не удалось. То, что Юрий Юлианович не смог почтить гостей своим присутствием и душевными композициями, стало для публики глубоким разочарованием. Заслуженную награду получила его пресс-атташе Елена Вишня.
Стоит сказать, что в последующую номинацию «Песня» совершенно непонятным образом просочилась композиция Веры Брежневой «Любовь спасет мир», но фарфорового волка она не получила. Хотя при упоминании этой песни зал разразился бурными аплодисментами. Победителем стал лидер белорусской группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок со своей новой, уже успевшей полюбиться публике композицией «Я верю». Фронтмен также на премию не явился, но, по словам ведущего, передавал всем собравшимся «огромный и пламенный привет».
После объявления номинации «Интернет» Артемий Троицкий поделился мнением, что «интернет – полезная штука на все случаи жизни, особенно для меломанов».
- Мы ничего не имеем против того, чтобы люди скачивали музыку, - отметил он. - Интернет – это божий дар!
Также главный рок-критик страны выразил мысль, что «нельзя считать пиратами тех, кто не зарабатывает на этом денег». Победителем в этой номинации стал Вася Обломов, известный в миру как Василий Гончаров, лидер группы «Чебоза» за нашумевший мультяшный клип «Магадан».
- На самом деле я бы отдал этот приз Никите Михалкову, который атаковал интернет гораздо масштабнее, чем я, - иронично произнес Василий Гончаров, после чего состоялась премьера песни «Любит наш народ всякое говно», которую он затянул вместе с Noize МС и… Сергеем Шнуровым.
Волчий билет
Стоит отметить, что раздетый по пояс и пьяный Шнур своим неожиданным появлением взбодрил собравшийся народ, который уже и не надеялся на подобного рода сюрпризы. Глядя на совместное выступление Ивана Алексеева (Noize МС) и Сергея Шнурова, можно было предположить, что осенний инцидент исчерпан.
Что касается самой песни, шнуровская композиция публике явно приглянулась: со второго припева собравшиеся в клубе уже подпевали незатейливые, но мгновенно запоминающиеся строчки. Не случайно Артемий Троицкий прокомментировал, когда стихли последние аккорды:
- Я думаю, что народ эту песню запоет, потому что в нашей стране он довольно самокритичный.
Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что исполнение этой песни стало изюминкой всей премии.
Приз в номинации «Дебют» отхватила певица Кира Лао из Великого Новгорода, которая вышла на сцену в длинном белом платье и долго не могла собраться с мыслями:
- Для нас это очень неожиданно, поэтому даже пропал дар речи.
Но тут на весь клуб раздался бодрый мужской голос:
- Мы вас поддержим, говорите!
По всей вероятности, это придало Кире сил. Она выступила настолько эмоционально, что трудно было поверить, как эта кричащая в микрофон девушка всего несколько минут назад не могла произнести ни слова. После ее выступления на сцену поднялся знаменитый питерский промоутер Илья Бортнюк, он же генеральный директор компании «Светлая музыка», чтобы вручить приз Артемию Троицкому за победу в номинации «Мастер».
Наконец статуэтку волка получил и любимчик молодежи Noize MC. Он стал лучшим в номинации «Видео» со своим клипом «10 суток в раю (Сталинград)». По мнению ведущего, «выстраданный клип, созданный, так сказать, в естественных условиях».
- Ты не думал, что 10 суток, проведенные за решеткой, обернутся премией? – поинтересовался Артемий Кивович.
- Не думал. Лучше, чтобы этого не было, но прошлое в прошлом, - ответил Иван Алексеев и принялся за настройку аппаратуры. Всего он исполнил две песни: «На Марсе классно» и «Певец и актриса». Во время выступления скандального рэпера Артемий Троицкий сидел на сцене на стуле и наслаждался композициями, притоптывая в такт музыке ногой. Когда Noize MC покинул сцену, что уж тут скрывать, публика начала редеть.
В номинации «Дизайн» лучшим был признан Роман Литвинов из группы Mujuice за обложку альбома «Downshifting», который также победил в номинации «Альбом». На сцене клуба Роман исполнил композицию «На Луне».
В загадочной, почти мистической, категории «Нечто», во время вручения которой перестал работать видеоряд, сопровождающий слова ведущего, победил Игорь Растеряев: автор, по словам Троицкого, «супервирусной песни «Комбайнеры». Наверное, многие из пришедших хотели услышать до боли знакомые слова, однако, вопреки ожиданиям, любимую всеми композицию он не исполнил. Настроив свою гармошку «Чайка», Игорь затянул пробирающие песни «Русская дорога» и «Георгиевская ленточка», которую он посвятил памяти блокадников.
Следующим на сцену вышел лидер группы «Центр» Василий Шумов, победивший со своим проектом «Содержание» в номинации «Катализатор». Под гитару он исполнил новую композицию «Летний рок-фестиваль» и песню «Мне хорошо».
В номинации «Слова» лучшим автором был признан Михаил Феничев из группы «Есть Есть Есть». По словам Троицкого, Михаил – «главный поэт актуальной музыки». Что касается последней номинации «Место», лучшей площадкой назвали московский клуб China Town.
Альбина ИБАТУЛИНА.
Санкт-Петербург – Уфа