«Степной волк» примирил Noize MC и Сергея Шнурова

- Не думал. Лучше, чтобы этого не было, но прошлое в прошлом, - ответил Иван Алексеев и принялся за настройку аппаратуры. Всего он исполнил две песни: «На Марсе классно» и «Певец и актриса». Во время выступления скандального рэпера Артемий Троицкий сидел на сцене на стуле и наслаждался композициями, притоптывая в такт музыке ногой. Когда Noize MC покинул сцену, что уж тут скрывать, публика начала редеть.