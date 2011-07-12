Фестиваль «Турфест» стартует в Башкирии

В Архангельском районе республики неподалеку от деревни Абзан стартует XXI открытый республиканский туристский фестиваль молодежи «Турфест». Он продлится до ближайшего воскресенья.

В Архангельском районе республики неподалеку от деревни Абзан стартует XXI открытый республиканский туристский фестиваль молодежи «Турфест». Он продлится до ближайшего воскресенья.