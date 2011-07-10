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Увидеть новую комедию с Тимберлейком на неделю раньше поможет Manhattan

11 июля 2011, 00:23
Сеть кинокомплексов «Планета кино», радиостанция Manhattan и Sony Pictures приглашает на эксклюзивный предпоказ летней комедии «Секс по дружбе». 21 июля на целую неделю раньше российского старта на площадке сети кинокомплексов «Планета кино» - в зале кинокомплекса «Мир кино» - пройдет эксклюзивный показ романтической комедии с участием Джастина Тимберлейка.

«Секс по дружбе» - это молодежная комедия. Главная героиня - сотрудник кадрового агентства, которую преследуют фобии в отношениях с обязательствами. Однако эти проблемы оказываются надуманными, после того как она встречает редактора глянцевого журнала. Он, в свою очередь, устал от женщин, которые мечтают вступить с ним в связь. Разочаровавшись в любви, лучшие друзья решают завести друг с другом ни к чему не обязывающие отношения при условии, что ни о какой любви между ними не может быть и речи. Но идиллия быстро заканчивается, когда они понимают, что стали испытывать друг к другу куда более теплые чувства, и что пора что-то менять…

Стать первым зрителем этой комедии очень просто. Все что нужно - это настроить свой радиоприемник на радио Manhattan и быть мобильным. Розыгрыш пригласительных билетов на частоте 102.5 FM стартует 11 июля и продлится до 21 июля включительно.

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#Новости#Культура#Денис Объедкин
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