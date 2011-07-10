Увидеть новую комедию с Тимберлейком на неделю раньше поможет Manhattan

«Секс по дружбе» - это молодежная комедия. Главная героиня - сотрудник кадрового агентства, которую преследуют фобии в отношениях с обязательствами. Однако эти проблемы оказываются надуманными, после того как она встречает редактора глянцевого журнала. Он, в свою очередь, устал от женщин, которые мечтают вступить с ним в связь. Разочаровавшись в любви, лучшие друзья решают завести друг с другом ни к чему не обязывающие отношения при условии, что ни о какой любви между ними не может быть и речи. Но идиллия быстро заканчивается, когда они понимают, что стали испытывать друг к другу куда более теплые чувства, и что пора что-то менять…