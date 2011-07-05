В новом театральном сезоне приглашенные труппы потеснят уфимских актеров

«Веселая вдова» против «Царской невесты»
Сезон в башкирском театре оперы и балета откроется в 20-х числах сентября оперой Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур».
- В постановке примут участие Аскар Абдразаков, Эльвира Фатыхова, а также солисты Мариинского театра, - сообщил гендиректор башкирской оперы Юрий Стульников.
В ноябре традиционно пройдет концерт «Таланты и надежды Башкортостана». В середине декабря уфимские зрители увидят оперетту «Веселая вдова» Франца Легара, которая ставится в башкирском театре впервые. Работать над постановкой будет ведущий режиссер Московского театра оперетты Ильнара Гулиева.
- В апреле зрителей ждет симфонический концерт, где будет исполняться «Реквием» Моцарта, - продолжает Юрий Георгиевич. - А сезон мы планируем закрыть оперой Римского-Корсакова «Царская невеста».
Несомненно, самым ярким событием предстоящего театрального сезона обещает стать 18-й Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева. И не только потому, что по традиции в Уфу съедутся одаренные молодые артисты и прославленные танцовщики с мировым именем. Фестиваль будет открывать балет «Корсар», который в столице Башкирии поставит выдающийся балетмейстер Юрий Григорович. В 90-е годы прошлого столетия балетмейстер активно сотрудничал с уфимским театром. Балеты «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и «Тщетная предосторожность», которые значатся в афише театра, поставлены под его руководством. Предполагается, что сценографом постановки станет художник Николай Шаронов, которого с Юрием Николаевичем связывает многолетнее творческое сотрудничество. Он уже прибыл в Уфу для ознакомления с театром и коллективом. Дирижировать спектаклем будет Герман Ким.
Союз русского и прусского
В русской драме в будущем сезоне станут хозяйничать немцы. Худрук театра Михаил Рабинович признался, что когда его театр был на гастролях в Германии со спектаклем «Голубая камея», он пригласил приехать в Уфу немецких артистов.
- Я пригласил два коллектива из Штутгарта: первый - это театр масок, а второй покажет спектакль по пьесе швейцарского писателя Макса Фриша. Я смотрел его на немецком, и мне все было понятно. Для зрителя, конечно, придется арендовать устройства синхронного перевода в другом театре, ведь в русской драме никогда не было подобной техники.
В августе в театре начнет работу еще один режиссер из Германии, который поставит пьесу «Господин Ибрагим и цветы Корана».
- Правда, этот спектакль будет идти на малой сцене, - Отметил Михаил Исакович. - Откроет же юбилейный 150-й сезон спектакль «Неаполь - город миллионеров». Также у нас есть договоренность с известным режиссером из Москвы Александром Огаревым на постановку Достоевского «Дядюшкин сон» и Александром Писеговым из Минусинска, который поставит спектакль по Вампилову.
Также г-н Рабинович заметил, что к юбилейному сезону постарается очистить фасад русской драмы от рекламных баннеров, а вот с продвижением затянувшегося на пять лет ремонта Михаил Исакович не стал делать никаких прогнозов. По его словам, чтобы закончить реконструкцию ГАРДТ и полностью отремонтировать зрительный зал с заменой кресел, необходимы 150-170 миллионов рублей.
Главреж башкирской драмы Айрат Абушахманов признался, что у них в театре репертуар стараются составить так, «чтобы и зритель ходил, и чтобы можно было впихнуть какой-то смысл».
- Сейчас начались репетиции спектакля «Ночь лунного затмении» по Мустаю Кариму, - говорит главреж башкирской драмы. – Также минкульт объявил конкурс по созданию пьесы на тему победы в войне 1812 года. Это напрямую касается национального театра: мы обязательно сделаем что-нибудь по «северным амурам».
Укол от кукол
Новоназначенный директор башкирского театра кукол Ильмар Альмухаметов также поделился своими масштабными планами на новый сезон. По его словам, 80 сезон откроется вовсе даже не кукольным спектаклем, а трагичной постановкой по повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом», которую осуществили студенты Уфимской академии искусств. В качестве преддипломной работы выпускница режиссерского отделения театрального факультета Инна Швецова выбрала пронзительную повесть, в которой сын актрисы Елены Санаевой, пасынок Ролана Быкова и внук актера Всеволода Санаева рассказывает о своих детских переживаниях.
Другая премьера сезона в куколке – это спектакль «Звездочка» по пьесе молодого уфимского драматурга Шнитько. Г-н Альмухаметов посоветовал посмотреть представление не только детям, но и взрослым. А для ребят постарше куклы впервые сыграют Чехова и Островского. Также к выпуску готовится спектакль «Страна Намруд», название которой наоборот читается как «дурман». Это поучительный спектакль о вреде табака, алкоголя и наркотиков, где главными действующими лицами станут Сигарета, Укол и тетушка Пивная кружка.
- Кроме этого, у нас в планах поставить спектакли с привлечением ребят с ограниченными возможностями, - говорит Ильмар. - Дети-художники на глазах у зрителей будут создавать песочные сказки. Еще одно новшество нашего театра - это цикл спектаклей «Учим башкирский язык», когда дети в игровой форме смогут изучать национальный язык.
Дмитрий КОЛПАКОВ.