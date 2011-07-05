В новом театральном сезоне приглашенные труппы потеснят уфимских актеров

Несомненно, самым ярким событием предстоящего театрального сезона обещает стать 18-й Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева. И не только потому, что по традиции в Уфу съедутся одаренные молодые артисты и прославленные танцовщики с мировым именем. Фестиваль будет открывать балет «Корсар», который в столице Башкирии поставит выдающийся балетмейстер Юрий Григорович. В 90-е годы прошлого столетия балетмейстер активно сотрудничал с уфимским театром. Балеты «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и «Тщетная предосторожность», которые значатся в афише театра, поставлены под его руководством. Предполагается, что сценографом постановки станет художник Николай Шаронов, которого с Юрием Николаевичем связывает многолетнее творческое сотрудничество. Он уже прибыл в Уфу для ознакомления с театром и коллективом. Дирижировать спектаклем будет Герман Ким.