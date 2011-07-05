Очень плохая училка Кэмерон Диаз преподаст урок в уфимском «Кинопросторе»

6 июля Sony Pictures, «Кинопростор» и «Европа плюс» представляют предпремьерный показ остроумной и провокационной комедии «Очень плохая училка» с ослепительной Кэмерон Диаз в главной роли. Учительница средних классов Элизабет Хэсли, которую играет Кэмерон Диаз, живет гламурной жизнью светской львицы, ходит на работу как на вечеринку и мечтает об увеличении объема собственного бюста. Однако после внезапного разрыва с богатым бойфрендом ее образ жизни резко меняется, хотя сама она это осознает не сразу.