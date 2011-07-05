Очень плохая училка Кэмерон Диаз преподаст урок в уфимском «Кинопросторе»

Но когда в их школу приходит новый преподаватель, роль которого исполнил экс-бойфренд Диаз Джастин Тимберлэйк, она совершенно теряет голову и начинает охоту за... деньгами.
Десять советов от плохой училки Элизабет Хэсли
1. Не бывает слишком высоких каблуков, слишком облегающих блузок и слишком глубоких декольте. Кроме того, нет чего-то такого, чего детки бы не раскопали в интернете.
2. Фильмы – это новые книги. Вы удивитесь, насколько познавательными могут стать фильмы «Останься со мной» или «Опасные умы».
3. Не дай себе засохнуть: всегда держи бутылочку своего любимого пойла в ящике стола.
4. На тот случай, если бухло не помогает, всегда имей заначенный косячок. Во-первых, это − в медицинских целях. А во-вторых, кому какое дело, если раскурить его в спортзале?
5. Никогда не ври ученикам. Если они тупят, то должны знать это.
6. Не перенапрягайся. Если накануне вернулась с тусы под утро, перехвати полчасика сна прямо в классе.
7. Меткие броски различными предметами в головы учеников подготовят молодежь к превратностям реального мира за стенами школы.
8. Если уж тебя назначили главным специалистом по привлечению спонсорских средств, ты имеешь полное право отхватить свой кусок из общака.
9. Срезай там, где возможно. Как в списке «десятки самых-самых»… Если их будет девять, то никто не заметит.
Знакомство с правилами плохой училки в сипайловском «Кинопросторе» 6 июля начнется в 20.00.