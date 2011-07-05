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Новый председатель Арбитражного суда Челябинской области приедет из Иркутска

5 июля 2011, 18:38
На минувшей неделе Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ дала рекомендацию на назначение председателя арбитражного суда Челябинской области. За место главы председателя Арбитражного суда Челябинской области развернулась борьба сразу между четырьмя претендентами, однако в их числе не оказалось действующего председателя Валерия Коротенко. На эту должность претендовали сразу два действующих заместителя Коротенко: Лилия Багмет и Светлана Полич, а также адвокат, не имеющий опыта судейской работы, Михаил Котельников и заместитель председателя Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, расположенного в Иркутске, Андрей Орлов.

После тайного голосования ВККС огласила, что дает рекомендацию на должность председателя Арбитражного суда Челябинской области Андрею Орлову, сообщает сайт Собкор74.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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