Просто переведите деньги туда, где их ждут!

Теперь вы всегда можете поддержать родных или выручить друзей, у которых есть карта Visa. Неважно, где находится ваш получатель: вы можете перевести деньги на его карту Visa в любой уголок России, а также в другие страны.
Вы можете переводить деньги на любую карту Visa! Например, на ту, с которой выплачивается кредит или которой вы или получатель привыкли пользоваться ежедневно.
Найдите банкомат или зайдите в любое отделение банка, предоставляющего услугу «Перевод на карту Visa». Чтобы перевести деньги, вам достаточно знать только номер карты Visa получателя. А еще вы можете перевести деньги не выходя из дома — с помощью мобильного телефона или через Интернет.