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Просто переведите деньги туда, где их ждут!

4 июля 2011, 02:31
Оплатить кредит, помочь близким или другу, живущему в другой стране, — время от времени каждый из нас куда-нибудь переводит деньги! С услугой «Перевод на карту Visa» это можно сделать без хлопот.

Теперь вы всегда можете поддержать родных или выручить друзей, у которых есть карта Visa. Неважно, где находится ваш получатель: вы можете перевести деньги на его карту Visa в любой уголок России, а также в другие страны.

Вы можете переводить деньги на любую карту Visa! Например, на ту, с которой выплачивается кредит или которой вы или получатель привыкли пользоваться ежедневно.

Найдите банкомат или зайдите в любое отделение банка, предоставляющего услугу «Перевод на карту Visa». Чтобы перевести деньги, вам достаточно знать только номер карты Visa получателя. А еще вы можете перевести деньги не выходя из дома — с помощью мобильного телефона или через Интернет.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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