На информационном поле Челябинска и Челябинской области появился новый игрок

- Прежде всего, наша задача – информировать читателя о событиях, которые происходят на Южном Урале, причем не только в его столице. В Копейске или Сатке, Озерске или Кыштыме – нет разницы, лишь бы событие было интересным, - говорит она. – Что же касается использования ресурса для предвыборной агитации, мне кажется такое предположение глупым, поскольку мы не ангажированы какими-либо политическими партиями или олигархическими группами. Предпочтение в контенте ресурса « Собкор74 » отдается в первую очередь новостям.