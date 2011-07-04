На информационном поле Челябинска и Челябинской области появился новый игрок

Портал расположился по адресу http://www.sobkor74.ru/ и, по словам координатора проекта Елены Самойловой, собирается дополнить информационную картину Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Троицка, Миасса и других городов области.
Правда, эксперты медиа-рынка высказали осторожное предположение, что запуск проекта «Собкор74» скорее всего связан со стартующими в ближайшем будущем избирательными кампаниями и будет в дальнейшем использоваться как предвыборный инструмент.
Однако Елена Самойлова опровергла эту гипотезу:
- Прежде всего, наша задача – информировать читателя о событиях, которые происходят на Южном Урале, причем не только в его столице. В Копейске или Сатке, Озерске или Кыштыме – нет разницы, лишь бы событие было интересным, - говорит она. – Что же касается использования ресурса для предвыборной агитации, мне кажется такое предположение глупым, поскольку мы не ангажированы какими-либо политическими партиями или олигархическими группами. Предпочтение в контенте ресурса «Собкор74» отдается в первую очередь новостям.