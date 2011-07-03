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В Уфе выставляется художник, чьими полотнами любуются Путина и Саркози

4 июля 2011, 01:43
Персональная выставка художника Рината Ахметова открылась в Уфе 30 июня в арт-галерее «Народная». Ринат Ахметов - член союза художников Башкирии, России, союза фотохудожников РБ, международной федерации художников ЮНЕСКО. При всей многогранности творчества Ринат Ахметов верен своей главной ипостаси: он-живописец-пейзажист. Суть эстетической программы художника - это серьезное изучение, осмысление и творческое претворение реалистических традиций Школы русской пейзажной живописи второй половины XIX века.

Живописец родился в 1964 году в Уфе. Специальное образование получил на художественно-оформительском отделении Уфимского училища искусств. С 1991 по 1993 год прошел обучение во Всероссийском художественно-реставрационном центре им. академика Грабаря в Москве. С 1989 по 2004 год работал реставратором масляной живописи в Башкирском художественном музее им. Нестерова в Уфе.

В творчестве Рината Ахметова ненавязчиво, но емко и недвусмысленно утверждается сила реализма. На фоне неослабевающего интереса к искусству мирового авангарда с его

многосложной знаковой символикой все настойчивее звучит сегодня другая, не менее

проникновенная интонация - ностальгия по русской классике в ее традиционном реалистическом контексте.

Произведения художника хранятся в Башкирском художественном музее им. Нестерова, в аппарате правительства РБ, в коллекциях премьер-министра России Путина, президента Франции Николя Саркози, в посольстве Аргентины в Москве, частных собраниях Уфы, Москвы и за рубежом: в США, Италии, Германии, Франции, Швеции, Турции, Сербии, Сирии.﻿

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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