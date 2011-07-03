В Уфе выставляется художник, чьими полотнами любуются Путина и Саркози

Живописец родился в 1964 году в Уфе. Специальное образование получил на художественно-оформительском отделении Уфимского училища искусств. С 1991 по 1993 год прошел обучение во Всероссийском художественно-реставрационном центре им. академика Грабаря в Москве. С 1989 по 2004 год работал реставратором масляной живописи в Башкирском художественном музее им. Нестерова в Уфе.