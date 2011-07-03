В Уфе выставляется художник, чьими полотнами любуются Путина и Саркози

Живописец родился в 1964 году в Уфе. Специальное образование получил на художественно-оформительском отделении Уфимского училища искусств. С 1991 по 1993 год прошел обучение во Всероссийском художественно-реставрационном центре им. академика Грабаря в Москве. С 1989 по 2004 год работал реставратором масляной живописи в Башкирском художественном музее им. Нестерова в Уфе.
В творчестве Рината Ахметова ненавязчиво, но емко и недвусмысленно утверждается сила реализма. На фоне неослабевающего интереса к искусству мирового авангарда с его
многосложной знаковой символикой все настойчивее звучит сегодня другая, не менее
проникновенная интонация - ностальгия по русской классике в ее традиционном реалистическом контексте.
Произведения художника хранятся в Башкирском художественном музее им. Нестерова, в аппарате правительства РБ, в коллекциях премьер-министра России Путина, президента Франции Николя Саркози, в посольстве Аргентины в Москве, частных собраниях Уфы, Москвы и за рубежом: в США, Италии, Германии, Франции, Швеции, Турции, Сербии, Сирии.