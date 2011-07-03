В Башкирии «Премьер-министр» искупали в овациях и чуть не окунули в грязь

Сабантуи всегда проходят под открытым небом, что чревато разными неожиданностями. И в этот раз разгул стихии принес организаторам немало хлопот: под проливным дождем сначала сгорел звуковой аппарат, а затем выяснилось, что ни одна машина не может подъехать к сцене ближе, чем на
- Когда привезли новый звуковой аппарат, мы обрадовались, что все-таки сможем выйти на сцену, да и дождь к тому времени уже закончился, - рассказали солисты группы «Премьер-министр», приглашенные на праздник самой Алсу. - Но вся радость закончилась, когда мы увидели, что дождем сильно размыло дорогу, и нам предстоит в концертных костюмах и лаковых туфлях топать по грязи.
Но и здесь организаторы не дали ударить лицом в грязь огламуренным столичным звездам. Дорогу к сцене быстро соорудили из досок.
- Мы много слышали об этом празднике, - говорят ребята. - Здорово, что в этом году удалось в нем поучаствовать. Там ведь не только выступают артисты, но и царит очень добрая, летняя атмосфера - все жарят шашлыки, пьют кумыс и просто веселятся. Ну а мы своими песнями постарались еще больше поднять людям настроение.
Башкирских мотивов в своем репертуаре музыканты не обнаружили, зато ребята совсем недавно записали новую песню в турецком стиле и, как посчитали сами «премьер-министры», очень вовремя.
- Как известно, у двух этих культур одни и те же корни, вот мы и решили устроить ее премьеру во время празднования сабантуя», - рассказал один из солистов бойз-бэнда Амархуу Борхуу.
Песню «Тик-тик» «премьеры» исполнили перед тысячами гостей праздника.
- Это танцевальная, очень летняя песня, поэтому и решено было устроить премьеру в самый разгар сезона отпусков, - говорят ребята. - Праздничное настроение она всем точно обеспечит.