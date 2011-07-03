mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии «Премьер-министр» искупали в овациях и чуть не окунули в грязь

4 июля 2011, 01:29
Гости родового торжества Ралифа Сафина в башкирской деревне Уяндыково могли и не дождаться выхода на сцену основных звезд сабантуя, которые прибыли из российской столицы. А все потому, что летняя погода подкинула зрителям и участникам праздника на открытом воздухе неприятный сюрприз: выходные выдались с ливнями и грозами. Из-за неполадок с аппаратурой Алсу и Ренат Ибрагимов, группы «Премьер-министр» и «Лицей» уже и не чаяли порадовать зрителей своими хитами.

Сабантуи всегда проходят под открытым небом, что чревато разными неожиданностями. И в этот раз разгул стихии принес организаторам немало хлопот: под проливным дождем сначала сгорел звуковой аппарат, а затем выяснилось, что ни одна машина не может подъехать к сцене ближе, чем на 500 метров.

- Когда привезли новый звуковой аппарат, мы обрадовались, что все-таки сможем выйти на сцену, да и дождь к тому времени уже закончился, - рассказали солисты группы «Премьер-министр», приглашенные на праздник самой Алсу. - Но вся радость закончилась, когда мы увидели, что дождем сильно размыло дорогу, и нам предстоит в концертных костюмах и лаковых туфлях топать по грязи.

Но и здесь организаторы не дали ударить лицом в грязь огламуренным столичным звездам. Дорогу к сцене быстро соорудили из досок.

- Мы много слышали об этом празднике, - говорят ребята. - Здорово, что в этом году удалось в нем поучаствовать. Там ведь не только выступают артисты, но и царит очень добрая, летняя атмосфера - все жарят шашлыки, пьют кумыс и просто веселятся. Ну а мы своими песнями постарались еще больше поднять людям настроение.

Башкирских мотивов в своем репертуаре музыканты не обнаружили, зато ребята совсем недавно записали новую песню в турецком стиле и, как посчитали сами «премьер-министры», очень вовремя.

- Как известно, у двух этих культур одни и те же корни, вот мы и решили устроить ее премьеру во время празднования сабантуя», - рассказал один из солистов бойз-бэнда Амархуу Борхуу.

Песню «Тик-тик» «премьеры» исполнили перед тысячами гостей праздника.

- Это танцевальная, очень летняя песня, поэтому и решено было устроить премьеру в самый разгар сезона отпусков, - говорят ребята. - Праздничное настроение она всем точно обеспечит.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44