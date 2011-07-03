В Башкирии «Премьер-министр» искупали в овациях и чуть не окунули в грязь

- Мы много слышали об этом празднике, - говорят ребята. - Здорово, что в этом году удалось в нем поучаствовать. Там ведь не только выступают артисты, но и царит очень добрая, летняя атмосфера - все жарят шашлыки, пьют кумыс и просто веселятся. Ну а мы своими песнями постарались еще больше поднять людям настроение.