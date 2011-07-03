Башкирский кубызист признан «Виртуозом мира»

Добавим, что хомус (кубыз) или варган, как его называют в Европе и Америке, - самый древний музыкальный инструмент, который использовали практически на всех континентах. Это единственный в мире музыкальный инструмент, создаваемый с помощью молота и наковальни, поэтому на праздник хомуса в Якутию приехали не только музыканты, играющие на нем, но и талантливые мастера кузнечного дела. Благодаря их стараниям на свет рождается варган, обладающий уникальными свойствами. Этот маленький музыкальный инструмент способен имитировать самые разнообразные звуки - от голоса гитары до скрежета тормозов. Диапазон его звучания настолько широк, что хомусист может сыграть на нем и вальс, и фокстрот, и мазурку.