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Башкирский кубызист признан «Виртуозом мира»

4 июля 2011, 01:35
Кубызист из Башкирии Миндигафур Зайнетдинов стал победителем международного конкурса варганной музыки, который проходил в Якутии в рамках VII конгресса-фестиваля «Хомус в культурном пространстве мира». За непревзойденное мастерство владения инструментом башкирскому музыканту присвоено звание «Виртуоз мира». Всего в конкурсе приняло участие около 500 музыкантов, из них около 30 – представители зарубежных стран, среди которых Япония и Америка.

Добавим, что хомус (кубыз) или варган, как его называют в Европе и Америке, - самый древний музыкальный инструмент, который использовали практически на всех континентах. Это единственный в мире музыкальный инструмент, создаваемый с помощью молота и наковальни, поэтому на праздник хомуса в Якутию приехали не только музыканты, играющие на нем, но и талантливые мастера кузнечного дела. Благодаря их стараниям на свет рождается варган, обладающий уникальными свойствами. Этот маленький музыкальный инструмент способен имитировать самые разнообразные звуки - от голоса гитары до скрежета тормозов. Диапазон его звучания настолько широк, что хомусист может сыграть на нем и вальс, и фокстрот, и мазурку.

В прошлом шаманы использовали варган для лечения различных болезней. Современные ученые подтвердили его целебные свойства. Опыты показали, что музыка варгана способна снимать стресс и успокаивать нервы. В Якутске даже есть Музей хомуса народов мира, где собрано более тысячи всевозможных варганов из более чем сорока стран.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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