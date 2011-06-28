Расслабиться на сабантуе у матери Алсу было несколько поводов (фото, видео)

Пиарщики группы «Премьер-министр», явно незнакомые с местными традициями, дали неосторожное определение сабантую, назвав национальное торжество праздником, «который каждый год проводит в Башкирии Ралиф Сафин - бизнесмен, политик и папа популярной певицы Алсу».
«Тысячи зрителей соберутся в деревне Уяндыково на границе Башкирии и Татарии, где родился Сафин и где живет бабушка Алсу», - кощунственно сообщалось в пресс-релизе. А ведь о том, что Халида-апа скончалась осенью прошлого года, сообщали многие СМИ. 81-летняя женщина страдала от полиартрита и повышенного давления, ее похоронили на местном кладбище рядом с мужем. Во время прошлогоднего праздника бабушка была так слаба, что не смогла выйти из дома, чтобы послушать выступление любимой внучки. Кроме народной певицы Татарии Алсу, народ развлекали Айдар Галимов, Олег Газманов и пародист Михаил Грушевский. Звездный сабантуй привлек тогда около 20-ти тысяч человек.
В этот раз народу было намного меньше – сельским гуляньям помешал ливень.
Ежегодное семейное торжество Сафиных чуть было не омрачило еще одно неприятное событие: тучи сгустились непосредственно над головой Ралифа Рафиловича. Оказалось, что накануне он мог лишиться сенаторского кресла. Депутаты госсобрания Алтая выступили с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Сафина, который не является коренным жителем республики. Однако в последний момент выяснилось, что вопрос в повестку дня включен так и не был. Политические игры заставили бизнесмена поволноваться, но в родных местах г-ну Сафину сумели-таки поднять настроение, присвоив звание почетного гражданина Илишевского района и водрузив на него соответствующую ленту.
О подобных преференциях неудачливый кандидат в президенты Башкирии в выборной кампании 2003 года до смены власти в республике не мог и мечтать.
Супруга г-на Сафина на радостях так разошлась, что немного переборщила со спиртным: появившись на вип-трибуне уже навеселе, дама требовала продолжения банкета. Увидев, как официантка обносит почетных гостей беленькой, Разия Исхаковна выхватила у нее поллитру и пустилась в пляс под татарские наигрыши, не выпуская бутылки из рук.
Для подобного куража у г-жи Сафиной был и еще один уважительный повод: не так давно ее дочери присвоили звание «артист мира ЮНЕСКО». По мнению организаторов премии, певица «внесла весомый вклад в дело укрепления культурных и творческих связей между народами и государствами планеты».
Кроме того, через два дня Алсу готовилась справлять 28-летие. Видимо, праздник был приурочен и ко дню ее рождения. На этот раз певица прибыла в Башкирию без дочерей и мужа Яна Абрамова, который тогда выполнял функции телохранителя звезды. Теперь же отбиваться от назойливых поклонников и прессы девушке приходилось самой.
Алсу доверилась только известной светской хроникерше Миле Киян. Правда, беседа шла под неусыпным взором отца певицы, который безмолвно наблюдал за происходящим с портрета.
Ильсияр РАХМАТУЛЛИНА.
Фото автора.