Расслабиться на сабантуе у матери Алсу было несколько поводов (фото, видео)

«Тысячи зрителей соберутся в деревне Уяндыково на границе Башкирии и Татарии, где родился Сафин и где живет бабушка Алсу», - кощунственно сообщалось в пресс-релизе. А ведь о том, что Халида-апа скончалась осенью прошлого года, сообщали многие СМИ. 81-летняя женщина страдала от полиартрита и повышенного давления, ее похоронили на местном кладбище рядом с мужем. Во время прошлогоднего праздника бабушка была так слаба, что не смогла выйти из дома, чтобы послушать выступление любимой внучки. Кроме народной певицы Татарии Алсу, народ развлекали Айдар Галимов, Олег Газманов и пародист Михаил Грушевский. Звездный сабантуй привлек тогда около 20-ти тысяч человек.