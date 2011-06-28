На уфимском рынке певец Пресняков смог продать самый залежалый товар (фото, видео)

Пригласив Нагиева, организаторы благотворительного проекта не прогадали: шоумен со стажем Дмитрий устроил настоящее представление. Он не только зазывал народ, но и решил сам демонстрировать мясо покупателям. Если Ковальчук осталась неравнодушна к местному творогу, то Нагиев запросил стакан деревенской сметаны и время от времени дегустировал молочный продукт. В итоге актер наторговал почти на сто тысяч рублей. А вот с другой звездой организаторы прогадали. В столице Башкирии выяснилось, что г-на Преснякова тяготит излишнее внимание к собственной персоне. Как и в предыдущие дни, к прилавку со звездой раскатали красную ковровую дорожку, новое рабочее место артиста украсили плюшевыми портьерами, стилизовав торговый ряд под сцену. Но цивильнее от этого павильон не стал.
В торговом зале стояла такая духота, что мясные куски стали потихоньку кукситься и издавать не самые приятные запахи. Набежавший отовсюду народ воздух также не озонировал. Невыносимые условия работы и напирающая армия фанатов и случайных прохожих к общению 43-летнюю звезду не располагали. Тщетно ведущий акции – один из лучших уфимских MC Ким Акатьев - пытался разговорить исполнителя хитов про стюардессу Жанну и город Зурбаган. Пресняков лишь что-то бурчал себе под нос по поводу «глупых» вопросов, которые выдавали зеваки, и просил ведущего «не мешать работать». При этом милая улыбка и не думала сходить с лица артиста. Акатьеву удалось лишь выудить у Володи название его любимой песни: оказалось, что из собственного репертуара Преснякову милее всего «Странник».
А очередь к прилавку с узнаваемым продавцом все не иссякала: уфимцев даже не смущало, что цена килограмма свинины в этот день выросла до трехсот рублей. Зато за покупку народ поощрялся открыткой с изображением исполнителя и его росчерком. Казалось, выложи на прилавок подпорченные туши, и они уйдут за милую душу: узнаваемая физиономия оказывает на обывателя просто гипнотическое действие.
Поскольку дело происходило в мясном зале, а народ раскупал в первую очередь ведра с шашлыком, Ким поинтересовался у певца, какое мясо тот предпочитает.
- Я вообще мясо не ем, - огорошил присутствующих артист. – Вот для других готовлю, а сам предпочитаю есть рыбу. Особенно люблю дораду.
Еще Пресняков зачем-то анонсировал концерт в Питере, который состоится в июле. Сегодня артист выступает лишь на сборных концертах да по клубам и ресторанам. Если и отваживается выезжать на гастроли, то только в компании супруги – певицы Наташи Подольской и другой знаменитой пары отечественного шоубиза – Агутин-Варум. В северную столицу Владимир отправится именно с ними.
Ильсияр РАХМАТУЛЛИНА.