На уфимском рынке певец Пресняков смог продать самый залежалый товар (фото, видео)

Пригласив Нагиева, организаторы благотворительного проекта не прогадали: шоумен со стажем Дмитрий устроил настоящее представление. Он не только зазывал народ, но и решил сам демонстрировать мясо покупателям. Если Ковальчук осталась неравнодушна к местному творогу , то Нагиев запросил стакан деревенской сметаны и время от времени дегустировал молочный продукт. В итоге актер наторговал почти на сто тысяч рублей. А вот с другой звездой организаторы прогадали. В столице Башкирии выяснилось, что г-на Преснякова тяготит излишнее внимание к собственной персоне. Как и в предыдущие дни, к прилавку со звездой раскатали красную ковровую дорожку, новое рабочее место артиста украсили плюшевыми портьерами, стилизовав торговый ряд под сцену. Но цивильнее от этого павильон не стал.