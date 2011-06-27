Церемония музыкальной премии «Степной волк» впервые пройдет в Питере

По словам Троицкого, «премия задумывалась как самая непредвзятая, неангажированная, лауреаты которой получают заслуженное призвание благодаря качеству музыки и творчества, а не степени раскрученности и затусованности. Она свободна от клановой принадлежности или местечковости, и поэтому премией отмечаются достойные номинанты, независимо от стиля и жанра. «Степной волк» стоит абсолютно обособленно от других музыкальных премий – как и положено настоящему степному волку». По словам известного журналиста Артура Гаспаряна, «формат «Степного волка» можно противопоставить всему российскому шоу-бизнесу».