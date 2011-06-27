Церемония музыкальной премии «Степной волк» впервые пройдет в Питере

- «Степной волк» – единственная премия, которая во главу угла ставит инновационность и талант. Питер – музыкальная столица, где много новых и интересных проектов. Все логично, - говорит Артемий Троицкий, организатор и идеолог премии.
По словам Троицкого, «премия задумывалась как самая непредвзятая, неангажированная, лауреаты которой получают заслуженное призвание благодаря качеству музыки и творчества, а не степени раскрученности и затусованности. Она свободна от клановой принадлежности или местечковости, и поэтому премией отмечаются достойные номинанты, независимо от стиля и жанра. «Степной волк» стоит абсолютно обособленно от других музыкальных премий – как и положено настоящему степному волку». По словам известного журналиста Артура Гаспаряна, «формат «Степного волка» можно противопоставить всему российскому шоу-бизнесу».
По итогам истекшего сезона премия присуждается в 16 номинациях: «Альбом», «Песня», «Видео», «Книга», «Фильм», «Дизайн», «Слова», «Музыка», «Голос», «Концерт», «Медиа», «Место», «Дебют», «Катализатор», «Нечто» и «Интернет». Главный критерий – наличие реальных творческих достижений.
Прежде лауреатами становились Эдуард Хиль, Борис Гребенщиков, Земфира, Александр Ф. Скляр, Дельфин, Алина Орлова, Noize MC и группы «Мегаполис», «Рубль», «Ляпис Трубецкой», «Мумий Тролль», Tequilajazz, NRKTK, Billy’s Band, Севара и Эльф, Барто и многие другие.
Жюри этого года: Артемий Троицкий, он же ведущий церемонии, известные музыкальные критики Борис Барабанов, Андрей Бухарин, Артур Гаспарян, Александр Горбачев, Соня Соколова, директор компании «Светлая музыка» и организатор ежегодного фестиваля Stereoleto Илья Бортнюк, генеральный директор «Кушнир Продакшн» Александр Кушнир и другие.
Организатором церемонии в этом году является компания «Светлая музыка», давний партнер проектов Артемия Троицкого. Среди участников - Omar Torrez, Mujuice, Вася Обломов, Барто, Василий Шумов, Noize MC, Юрий Шевчук, Сергей Михалок, Игорь Растеряев, Женя Любич, Kira Lao, а также группы «Есть Есть Есть», Zorge, «Чертово колесо инженера Ферриса» и другие.
Организаторы обещают: будет очень интересно!
Альбина ИБАТУЛИНА.