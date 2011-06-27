Гонщик Виталий Петров озвучил именную тачку

- Мне понравилось озвучивать анимационный фильм, хотя и было непривычно, - говорит Виталий Петров. - Будем надеяться, что зрителям понравится. Я люблю анимацию, и как только вышел первый фильм «Тачки», я его сразу же посмотрел. Это хороший, добрый фильм про гонки. Disney в мире анимации – как «Формула-1» в автоспорте. Очень здорово, что я стал пусть и маленькой, но частью этого прекрасного волшебства.