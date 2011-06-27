Гонщик Виталий Петров озвучил именную тачку

Голосом известного российского автогонщика в отечественном прокате будет разговаривать герой, названный в его честь: тачка по имени Виталий Петров принимает участие в гонках Мирового Гран-При вместе с главным героем фильма Молнией Маккуином. Впервые в истории производства полнометражных анимационных фильмов, произведенных крупнейшими голливудскими студиями, специально для российского проката фильма художники создали образ российского персонажа. Машинка «Виталий Петров» на экране раскрашена в национальные цвета России – подобно другим персонажам, представляющим, по сценарию фильма, свои страны в престижных международных гонках.
- Мне понравилось озвучивать анимационный фильм, хотя и было непривычно, - говорит Виталий Петров. - Будем надеяться, что зрителям понравится. Я люблю анимацию, и как только вышел первый фильм «Тачки», я его сразу же посмотрел. Это хороший, добрый фильм про гонки. Disney в мире анимации – как «Формула-1» в автоспорте. Очень здорово, что я стал пусть и маленькой, но частью этого прекрасного волшебства.
В оригинальной версии озвучания анимационного фильма Disney «Тачки-2» задействовано много значимых персонажей из мира международного автоспорта. Например, участника гонок Мирового Гран-При из Великобритании озвучивает известный британский гонщик Льюис Хэмилтон. Трехкратный чемпион NASCAR Даррелл Уолтрип и заслуженный британский гонщик и журналист Дэвид Хоббс говорят за комментаторов гонок, а один из наиболее известных в США телевизионных спортивных журналистов Брент Мусбургер озвучивает спортивного аналитика.