В Уфе из певицы Ковальчук получилась отличная торговка мясом

Не заметить звездную продавщицу было невозможно: к ее прилавку, который расположился на импровизированной сцене и был украшен шарами, вела красная дорожка, а аккомпанировал певице целый оркестр. Но очередь к артистке выстроилась не только поэтому: в этот день мясо и молочные продукты можно было приобрести с 15-типроцентной скидкой. Несмотря на несоответствующую экипировку – туфли на высоком каблуке – Ковальчук шныряла по торговому ряду и рекламировала товар местных производителей, советовала, какое мясо выбрать и даже успела продегустировать любимый творог. Раскошелившимся уфимцам в подарок от звезды доставались фото поп-дивы с ее автографом.