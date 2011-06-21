В Уфе из певицы Ковальчук получилась отличная торговка мясом

Не заметить звездную продавщицу было невозможно: к ее прилавку, который расположился на импровизированной сцене и был украшен шарами, вела красная дорожка, а аккомпанировал певице целый оркестр. Но очередь к артистке выстроилась не только поэтому: в этот день мясо и молочные продукты можно было приобрести с 15-типроцентной скидкой. Несмотря на несоответствующую экипировку – туфли на высоком каблуке – Ковальчук шныряла по торговому ряду и рекламировала товар местных производителей, советовала, какое мясо выбрать и даже успела продегустировать любимый творог. Раскошелившимся уфимцам в подарок от звезды доставались фото поп-дивы с ее автографом.
- Хотя еще в юном возрасте я пробовала работать в торговле – продавала газировку, но рассчитывать покупателей я сегодня не решилась: для этого нужен опыт, - призналась Юля. – Зато из меня получился очень хороший зазывала: нам удалось продать много продуктов. Из меня получилась отличная продажная звезда!
Собранные певицей средства были направлены на лечение в том числе трехлетним сестрам-двойняшкам Милане и Олесе Сафиным, которые в результате экстренных родов появились на свет с органическим поражением мозга, гидроцефалией и ДЦП. Лечение малышек специалисты оценили в 300 тысяч рублей.
Сама Ковальчук призналась, что в качестве покупателя на столичном рынке увидеть ее можно очень редко – у артистки нет на это времени. Зато в Уфе она не только сделала доброе дело, но и открыла для себя новый молочный продукт – красный творог, коробку которого увезла с собой в Москву.
Ильсияр РАХМАТУЛЛИНА.