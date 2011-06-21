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В Уфе из певицы Ковальчук получилась отличная торговка мясом

22 июня 2011, 00:07
Как обычно отправившись за покупками, клиенты центрального рынка столицы Башкирии были несказанно удивлены, обнаружив за прилавком в мясном ряду не только уже знакомых дородных теток в засаленных передниках, но и популярную столичную певицу. Экс-«Блестящая» два часа к ряду отстояла за прилавком, собирая деньги для больных уфимских малышек, которым необходимы дорогостоящие операции. Юля Ковальчук, которую уфимцы могли увидеть 1 июня во время проекта Первого канала «Стань первым», нынче стала участницей еще одной благотворительной акции, прошедшей в Уфе, - «Звезды на продажу».

Не заметить звездную продавщицу было невозможно: к ее прилавку, который расположился на импровизированной сцене и был украшен шарами, вела красная дорожка, а аккомпанировал певице целый оркестр. Но очередь к артистке выстроилась не только поэтому: в этот день мясо и молочные продукты можно было приобрести с 15-типроцентной скидкой. Несмотря на несоответствующую экипировку – туфли на высоком каблуке – Ковальчук шныряла по торговому ряду и рекламировала товар местных производителей, советовала, какое мясо выбрать и даже успела продегустировать любимый творог. Раскошелившимся уфимцам в подарок от звезды доставались фото поп-дивы с ее автографом.

- Хотя еще в юном возрасте я пробовала работать в торговле – продавала газировку, но рассчитывать покупателей я сегодня не решилась: для этого нужен опыт, - призналась Юля. – Зато из меня получился очень хороший зазывала: нам удалось продать много продуктов. Из меня получилась отличная продажная звезда!

Собранные певицей средства были направлены на лечение в том числе трехлетним сестрам-двойняшкам Милане и Олесе Сафиным, которые в результате экстренных родов появились на свет с органическим поражением мозга, гидроцефалией и ДЦП. Лечение малышек специалисты оценили в 300 тысяч рублей.

Сама Ковальчук призналась, что в качестве покупателя на столичном рынке увидеть ее можно очень редко – у артистки нет на это времени. Зато в Уфе она не только сделала доброе дело, но и открыла для себя новый молочный продукт – красный творог, коробку которого увезла с собой в Москву.

Ильсияр РАХМАТУЛЛИНА.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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