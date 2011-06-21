На нуреевском фестивале молодежь выступила ярче именитых танцовщиков

Поддержать исполнителя роли шаха Бахрама Ильдара Маняпова на премьеру пришла его супруга - прима-балерина Гульсина Мавлюкасова с заметно округлившимся животиком. Артистка на шестом месяце, а после появления на свет малыша планирует ввестись в спектакль на роль Айши – по крайней мере, ее имя значится в программке. А в день премьеры трагически погибшую возлюбленную шаха исполнила Гузель Сулейманова. «Семь красавиц» не оставили никаких сомнений, что в танцовщице погибает большая драматическая актриса. Гузель так томно поводила глазами, так страстно играла любовь и яростно изображала страсть, что этой своей манерой пришлась бы ко двору в Башкирской драме, где актеры не признают полутонов.