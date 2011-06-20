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Новости «Всей Уфы» стали еще интерактивнее

20 июня 2011, 04:19
«Служба новостей» - обновленная программа. Формат новостей был изменен в сентябре прошлого года: исчезли студийные декорации и «классическое» ведение эфира. Но на этом телекомпания не остановилась: была приобретена плазменная панель с сенсорным экраном с диагональю 107 см, с поддержкой функции touch-screen. Панель облегчает работу ведущему программы и упрощает восприятие новостей, делая его еще более наглядным.

И теперь зритель может увидеть анонсы новостей, а после просмотра сюжета ведущий может более детально обсудить его с журналистом, узнать подробности, прокомментировать отдельные моменты, просмотрев стоп-кадры сюжета. В ближайшее время появится возможность просматривать на панели любительское видео- и фотоматериалы, получать новости по скайпу.

Корреспонденты «Службы новостей» надеются, что новое оборудование позволит программе стать еще более близкой и понятной зрителю, ведь главная задача новостей – пробудить интерес у каждого.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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