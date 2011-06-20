Новости «Всей Уфы» стали еще интерактивнее

И теперь зритель может увидеть анонсы новостей, а после просмотра сюжета ведущий может более детально обсудить его с журналистом, узнать подробности, прокомментировать отдельные моменты, просмотрев стоп-кадры сюжета. В ближайшее время появится возможность просматривать на панели любительское видео- и фотоматериалы, получать новости по скайпу.
Корреспонденты «Службы новостей» надеются, что новое оборудование позволит программе стать еще более близкой и понятной зрителю, ведь главная задача новостей – пробудить интерес у каждого.