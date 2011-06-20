Новости «Всей Уфы» стали еще интерактивнее

«Служба новостей» - обновленная программа. Формат новостей был изменен в сентябре прошлого года: исчезли студийные декорации и «классическое» ведение эфира. Но на этом телекомпания не остановилась: была приобретена плазменная панель с сенсорным экраном с диагональю 107 см, с поддержкой функции touch-screen. Панель облегчает работу ведущему программы и упрощает восприятие новостей, делая его еще более наглядным.