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Балетные критики в Уфе: «Никто не совершал более дерзких поступков, как Рудольф Нуреев»

20 июня 2011, 04:39
На прошлой неделе в столице Башкирии завершился 17-й фестиваль балетного искусства имени великого танцовщика. За неделю уфимцам посчастливилось увидеть именитых российских и зарубежных танцовщиков в «Баядерке», «Жизели», «Дон Кихоте» и «Лебедином озере». Столичные гости нуреевского фестиваля сошлись во мнении, что уфимцы держат классический уровень исполнительского мастерства.

- На фестивале я не впервые, мне повезло видеть его в динамике и могу сказать, что балетный форум достаточно высоко держит марку, он давно и прочно занял свое видное место в фестивальной палитре России, - отметил завлит театра «Кремлевский балет», критик Александр Максов.

- Конечно, сразу приходит на ум сравнение с нуреевским фестивалем в Казани. Элемент здоровой соревновательности есть, и мне очень приятно, что фестиваль в Уфе не сдает своих позиций, а, наоборот, их набирает, радует зрителя новшествами. И в то же время проявляет и преемственность: она прослеживается и в формате фестиваля, и в приглашаемых артистах: есть и новые, и те, кто полюбились уфимскому зрителю, раскрываясь в своих новых гранях, красках и амплуа. В Уфе пытаются держать этот классический уровень исполнительского мастерства, что особенно приятно.

По мнению представителя министерства культуры РФ Ярослава Седова, в Уфе есть замечательная школа, у которой «огромные корни, серьезные традиции и высокий уровень».

- Всем, кто посещал фестиваль, довелось общаться Зайтуной Агзамовной Насретдиновой - легендой не только башкирского, но и мирового балета, потому что именно ее Нуреев увидел в спектакле «Журавлиная песнь» и увлекся балетом, - говорит Ярослав. - Башкирский балет – это большой организм, который сегодня может гордиться уже не только именем Нуреева, но своими достижениями и способностями создавать произведения. Школа башкирского балета органически связана с петербургской. В разные годы фестивалю удавалось сотрудничать с Парижской оперой – основным домом, в котором состоялся Нуреев. В Уфу приезжали первые лица театра и танцевали тот репертуар, который у себя не танцуют. Карл Пакетт танцевал здесь «Лебединое озеро» и «Щелкунчика» в версии Григоровича. Балерины очень высокого уровня, которые здесь бывали, исполняли партии в версии башкирского театра и считали для себя это ценным и важным.

Редактор отдела музыки газеты «Культура» Елена Федоренко считает, что отношения у Нуреева с классикой были «особые, восторженные».

- Он считал, что именно классический балет дает возможность пережить ту гамму страстей, накал чувств, которые в обычной жизни человек не переживает. Нуреев любил балет за те чрезвычайные впечатления, которые он дарит. И то, что в первых фестивалях были спектакли, связанные с именем Нуреева, очень дорого. Со временем стали добавляться новые и такие же нуреевские. Никто не совершал более дерзких поступков, как ваш земляк Рудольф Нуреев. Он отлично понимал, что парижская «Гранд-Опера» – это храм, но, тем не менее, открывал его двери молодым, чтобы они пробовали свои силы. Такую возможность предоставляет молодым хореографам и ваш фестиваль. За три года, что я наблюдаю за фестивалем, не все балеты были удачные, но сама попытка гораздо важнее результата.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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