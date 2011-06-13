Мороженщику дяде Мише поставят памятник

В 1998 году 82-летний Нисель Латнер скончался, в Уфе по-прежнему живут два его сына. В интернете про знаменитого мороженщика можно найти самые противоречивые отзывы. «И в стужу зимой, и летним теплым вечером всегда дядя Миша был на своем месте и в белом халате, - вспоминает один из блогеров. - Самое незабываемое было то, что он был на своем месте, когда как все остальные магазины были закрыты, поскольку рабочий день давно кончился. Особенно нравилось, что после последнего сеанса в кинотеатре «Родина» около полуночи, можно было по пути домой купить мороженое. Нигде нет мороженого, а около трамвайного кольца есть. Часто и очереди были, сам в них стоял. Не торопясь, деловито дядя Миша обслуживал любителей поесть мороженое ночью. Нужно отдать ему должное: он и себя не забывал, сейчас это называется «предпринимательство». Мороженое стоило на 2-3 копейки дороже. Но оно было! Спасибо, дядя Миша!»