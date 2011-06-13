Мороженщику дяде Мише поставят памятник

Многие горожане уверены, что памятник ставят мошеннику: якобы дядя Миша тридцать лет обсчитывал детей и стал подпольным советским миллионером.
Нисель Латнер родился в 1917 году на Украине, а после войны переехал к своему брату в Уфу. Сначала заведовал магазином дома отдыха №1 (сегодня это санаторий «Зеленая Роща»), но из-за недостатка образования перешел на менее престижную работу – продавцом мороженого (сейчас в здании «Детского мира» располагается «Макдональдс»).
В 1998 году 82-летний Нисель Латнер скончался, в Уфе по-прежнему живут два его сына. В интернете про знаменитого мороженщика можно найти самые противоречивые отзывы. «И в стужу зимой, и летним теплым вечером всегда дядя Миша был на своем месте и в белом халате, - вспоминает один из блогеров. - Самое незабываемое было то, что он был на своем месте, когда как все остальные магазины были закрыты, поскольку рабочий день давно кончился. Особенно нравилось, что после последнего сеанса в кинотеатре «Родина» около полуночи, можно было по пути домой купить мороженое. Нигде нет мороженого, а около трамвайного кольца есть. Часто и очереди были, сам в них стоял. Не торопясь, деловито дядя Миша обслуживал любителей поесть мороженое ночью. Нужно отдать ему должное: он и себя не забывал, сейчас это называется «предпринимательство». Мороженое стоило на 2-3 копейки дороже. Но оно было! Спасибо, дядя Миша!»
Недоброжелатели мороженщика заверяют, что дядя Миша сколотил целое состояние на детских деньгах и купил квартиру.
«Мошенник настоящий, без стыда и совести: обирал детишек, недодавая сдачу, - пишет другой анонимный автор. - Что может быть подлее... Для ребенка 20 копеек по тем временам были большими деньгами».
- Все это россказни завистников, - заявил «МКС» сын мороженщика Яков Латнер. - Если кто знает, как работал в те году ОБХСС, тот понимает, что стащить копейку в советской системе пищеторга было невозможно. Что касается двухкомнатной кооперативной квартиры, то она была куплена в 1964 году в рассрочку, и потом всю жизнь отец платил за нее по триста рублей ежемесячных взносов. Так что никаких подпольных капиталов не было.
Также г-н Латнер опроверг домыслы, что его отец, опасаясь пресловутой «пятой графы», скрывал под псевдонимом «дядя Миша» свою истинную фамилию и имя.
- Это ложь: на белом халате всегда висела бирочка с фамилией, а дядей Мишей называли его в народе, и кто ему дал это имя - уже неизвестно, - заметил г-н Латнер.
Слухи о подпольных капиталах сын знаменитого торговца назвал «трепом» и напомнил о честной трудовой биографии отца, в которой не было ни одного взыскания.
– Дай Бог им прожить так, как он прожил, - говорит Яков. - Отец больше тридцати лет продавал на своем перекрестке мороженое, его фото висело на доске почета кировского райпищеторга, уфимцы, кому за сорок, помнят его, особенно дети из южной части города, и никто не может заявить, что он своровал у кого-то копейку.
Г-н Латнер признался «МКС», что не представляет, как мог бы выглядеть памятник отцу, однако он уверен, что место скульптуре именно около бывшего «Детского мира» на улице Ленина.
- Я знал дядя Мишу, в это время я учился в институте и покупал у него мороженое, особенно нравилось за 12 копеек, уже тогда он был легендарной фигурой, - говорит мэр Уфы Павел Качкаев. – Но появится памятник или нет, будет зависеть от горожан.
Дмитрий КОЛПАКОВ.