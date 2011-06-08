Витаса завербовала китайская компартия

Вместе с Витасом в новой ленте режиссеров Хань Саньпина и Хуан Цзяньсиня снялись известные актеры материкового Китая и Гонконга: Энди Лау, Джон Ву, Вэй Тан, Чоу Юнь-фат. Фильм восходит к анналам новейшей китайской истории, повествуя о бурных событиях 1917-1921 годов. Однако, в отличие от «Создания республики», наполненной «историческими» картинами с большой массовкой, «Создание партии» носит более камерный характер, здесь больше споров, диалогов, в том числе и достаточно интимных. Лирическую линию ведут молодой и горячий Мао Цзэдун, еще не забронзовевший от народного поклонения, и его юная подруга Ян Кайхуэй, родившая впоследствии трех сыновей Мао и погибшая от рук беспощадных классовых врагов.