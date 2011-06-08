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Витаса завербовала китайская компартия

8 июня 2011, 03:11
Многочисленные поклонники российского певца Витаса в Поднебесной ожидаютнового появления любимца на большом китайском экране: певец снялся в блокбастере «Создание партии», приуроченном к 90-летию компартии Китая. Всекитайская премьера фильма состоится 15 июня - за две недели до красной даты партийного календаря. Эта лента является продолжением появившегося в 2009 году фильма «Создание республики», посвященного образованию КНР в 1949 году. Картина была приурочена к большому юбилею - 60-летию КНР.

Вместе с Витасом в новой ленте режиссеров Хань Саньпина и Хуан Цзяньсиня снялись известные актеры материкового Китая и Гонконга: Энди Лау, Джон Ву, Вэй Тан, Чоу Юнь-фат. Фильм восходит к анналам новейшей китайской истории, повествуя о бурных событиях 1917-1921 годов. Однако, в отличие от «Создания республики», наполненной «историческими» картинами с большой массовкой, «Создание партии» носит более камерный характер, здесь больше споров, диалогов, в том числе и достаточно интимных. Лирическую линию ведут молодой и горячий Мао Цзэдун, еще не забронзовевший от народного поклонения, и его юная подруга Ян Кайхуэй, родившая впоследствии трех сыновей Мао и погибшая от рук беспощадных классовых врагов.

Витас играет роль Григория Войтинского в «кремлевской» части фильма, снятой в России. Войтинский был советским политическим деятелем, ученым-китаеведом. После участия в гражданской войне на Дальнем Востоке он находился на ответственной работе в исполкоме Коминтерна и в качестве его представителя принимал участие в работе 4-го и 5-го съездов КПК, ряде партийных пленумов. В 1926-1927 годах был председателем Коминтерновского бюро в Шанхае.

Всех, конечно, интересует вопрос: а запоет ли Витас что-нибудь революционное, вроде

«Вихри враждебные» или «Наш паровоз, вперед лети!». В китайском фильме «Хуа Мулань» Витас пел. Но то была другая история, тоже героическая, но более отдаленная

от наших дней и не столь политизированная.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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