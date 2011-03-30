В Башкирии лошадей будут пересчитывать ежегодно.

Новая редакция республиканского закона «О коневодстве» вступила в силу в минувшую пятницу. В соответствии с ней, отныне в Башкирии «учет численности лошадей проводится один раз в год».

Новая редакция республиканского закона «О коневодстве» вступила в силу в минувшую пятницу. В соответствии с ней, отныне в Башкирии «учет численности лошадей проводится один раз в год».