mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 марта 2011, 20:43

Published 29 марта 2011, 20:43

Modified 10 ноября 2022, 19:16

Updated 10 ноября 2022, 19:16

В Башкирии лошадей будут пересчитывать ежегодно.

29 марта 2011, 20:43
Новая редакция республиканского закона «О коневодстве» вступила в силу в минувшую пятницу. В соответствии с ней, отныне в Башкирии «учет численности лошадей проводится один раз в год».
Новая редакция республиканского закона «О коневодстве» вступила в силу в минувшую пятницу. В соответствии с ней, отныне в Башкирии «учет численности лошадей проводится один раз в год».
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика