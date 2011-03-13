На больших экранах идет битва за Лос-Анджелес

Posted 13 марта 2011, 20:40
Published 13 марта 2011, 20:40
Modified 10 ноября 2022, 18:56
Updated 10 ноября 2022, 18:56
Вся надежда на сержанта морской пехоты (Аарон Экхарт) и его новый взвод. Враг загадочен и жесток. Но отступать больше некуда: за ними Лос-Анджелес.
Все столкновения с инопланетянами прикрывались официальными историями, благодаря которым можно было не поднимать тревогу. К примеру, в ночь на 25 февраля 1942 года, когда вся Америка была на чеку после конфликта в Перл Харборе, жители Лос-Анджелеса проснулись от воя сирен гражданской обороны. 37-я бригада береговой артиллерии открыла огонь по неопознанным летающим объектам над Санта-Моникой. Некоторые из объектов летели медленно, другие - на скорости более
- Мне нравится, что события этого фильма поддерживаются вполне конкретными историческими фактами, - рассказывает продюсер Ори Мармур. - Здесь мы предположили, что все предыдущие НЛО были ничем иным как разведотрядами, с помощью которых неизвестные силы готовились к нападению.