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Posted 13 марта 2011, 20:40

Published 13 марта 2011, 20:40

Modified 10 ноября 2022, 18:56

Updated 10 ноября 2022, 18:56

На больших экранах идет битва за Лос-Анджелес

13 марта 2011, 20:40
В уфимских кинотеатрах стартовал фантастический экшн «Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес». Во всем мире НЛО наблюдают уже много лет: в Буэнос-Айресе, Сеуле, Франции, Германии, Китае... Но в 2011 году встречи с НЛО перешли в новую устрашающую стадию: неизвестные силы напали на нашу планету. На глазах у всего человечества крупнейшие города падают под ударами инопланетных захватчиков. Теперь Лос-Анджелес - последний оплот человеческой цивилизации в битве, к которой никто не был готов.

Вся надежда на сержанта морской пехоты (Аарон Экхарт) и его новый взвод. Враг загадочен и жесток. Но отступать больше некуда: за ними Лос-Анджелес.

Все столкновения с инопланетянами прикрывались официальными историями, благодаря которым можно было не поднимать тревогу. К примеру, в ночь на 25 февраля 1942 года, когда вся Америка была на чеку после конфликта в Перл Харборе, жители Лос-Анджелеса проснулись от воя сирен гражданской обороны. 37-я бригада береговой артиллерии открыла огонь по неопознанным летающим объектам над Санта-Моникой. Некоторые из объектов летели медленно, другие - на скорости более 320 км/ч. Артиллерийские снаряды никак не задели корабли, но нанесли урон городским зданиям. Прежде чем история забудется, власти проведут ряд расследований, чтобы понять, что же оказалось в небе над Лос-Анджелесом. По слухам, существует даже ряд секретных документов, согласно которым даже в высших военных эшелонах не было четкого понимания, что же это были за объекты.

- Мне нравится, что события этого фильма поддерживаются вполне конкретными историческими фактами, - рассказывает продюсер Ори Мармур. - Здесь мы предположили, что все предыдущие НЛО были ничем иным как разведотрядами, с помощью которых неизвестные силы готовились к нападению.

#Денис Объедкин#Культура#Новости
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