На больших экранах идет битва за Лос-Анджелес

Все столкновения с инопланетянами прикрывались официальными историями, благодаря которым можно было не поднимать тревогу. К примеру, в ночь на 25 февраля 1942 года, когда вся Америка была на чеку после конфликта в Перл Харборе, жители Лос-Анджелеса проснулись от воя сирен гражданской обороны. 37-я бригада береговой артиллерии открыла огонь по неопознанным летающим объектам над Санта-Моникой. Некоторые из объектов летели медленно, другие - на скорости более 320 км/ч . Артиллерийские снаряды никак не задели корабли, но нанесли урон городским зданиям. Прежде чем история забудется, власти проведут ряд расследований, чтобы понять, что же оказалось в небе над Лос-Анджелесом. По слухам, существует даже ряд секретных документов, согласно которым даже в высших военных эшелонах не было четкого понимания, что же это были за объекты.