На детском канале «Тамыр» готовят новогоднее шоу

Posted 29 декабря 2010, 21:55
Published 29 декабря 2010, 21:55
Modified 9 января, 09:45
Updated 9 января, 09:45
Программу знает и любит множество малышей Башкирии — передача выходит в эфир с 1992 года. Поначалу творческое состязание проводилось среди юных вокалистов и танцовщиков, а с прошлого года в программе соревнуются лишь певцы.
— Но с 2010 года мы вновь поменяли правила, — рассказывает главный редактор «Сулпылар» Лилия Даутова. — К нам на форум поступало множество сообщений от телезрителей — взрослых и юных — с просьбами вернуть к участию танцевальные коллективы.
Ребята от 4 до 15 в течение года боролись за право называться лучшими в своей номинации, а для большей объективности всех участников поделены на категории: ансамбли отделили от солистов, а малышей — от подростков.
— Дети не просто должны быть телегеничными, — говорит режиссер Альбина Юсупова. -
Некоторые при виде камеры впадают в ступор, и это понятно. Мне иногда приходится выходить на сцену и танцевать вместе с ребенком. Ну, или просто поговорить в спокойной обстановке. Отдельная история с ведущими: время требует, чтобы они выглядели гламурно, с иголочки, ведь на них равняются все поклонники программы.
— В этом году у нас была довольно большая конкуренция: на кастинг пришли около сотни детей, — продолжает Лилия. — Первый тур как раз и являлся отборочным и продолжался до лета.
В течение первого тура зрители отправляли смс за конкурсантов, и лишь некоторые попали на второй этап. На этом этапе конкурса танцоров и вокалистов оценивают не только телезрители, но и строгое жюри, которое возглавляет народная артистка России и Башкирии, профессор Флюра Кильдиярова. А ее помощниками стали руководитель вокальной студии «Тамыр» Салима Исламова и победитель международных конкурсов Айдар Ракипов.
— После очередного отсева до третьего тура добираются 15 ребят, — говорит главред конкурса. — Третий этап для всех — самый любимый и интересный, ведь для конкурсантов снимаются клипы. Часто выбор участника выпадает на уже известную песню, но случается, что композиция пишется специально для финального тура.
В этом году в финал попали четыре танцора, пять танцевальных ансамблей, пятнадцать номинантов в трех категориях вокальной группы. Новогодний гала-концерт впервые за год соберет всех участников на одной сцене — до этого передачи делились по категориям номинантов.
Ведущие конкурса — всегда сами дети, которые умудряются создать предновогоднее настроение у любого зрителя. 13-летнего Искандара Галина можно назвать матерым телеведущим — он уже третий год ведет главный башкирский детский телеконкурс.
— А еще я недавно провел республиканскую елку, — торопится похвастаться успехами в карьере юный шоумен. — Мне уже второй год так везет, к тому же я работал со старшей соведущей Асией Салиховой. Мы уже работали вместе и успели подружиться, но все равно я чувствовал большую ответственность, даже коленки тряслись.
У мальчишки были поводы волноваться, ведь на главной республиканской елке присутствовали президенты Башкирии и Татарии и министры культуры обеих республик — в этот день в Уфу приезжала делегация из соседнего региона.
— Работать на телевидении совсем не надоедает, — берет на руки живой символ наступающего года, белого кролика, Искандар. — К тому же у меня появились две хорошие соведущие, и хочется, чтобы они подольше со мной оставались, а то постоянно мне партнерш меняют.
Две новые девочки — это Сабина Киреева и Шаура Аширбаева, для которых Новый год на «Сулпылар» пока что первый.
— Конечно, хочется, чтобы девочки брали с меня пример, поэтому на съемках я стараюсь справиться с работой как можно лучше — я ведь самый старший. Но Сабина и Шаура сами все быстро схватывают, мне вся съемочная группа говорит, что я «в малине», когда стою между ними.
Самая младшая ведущая конкурса Шаура учится в четвертом классе и учится играть на скрипке и фортепиано в музыкальной школе. Пятиклассница Сабина круглая отличница, занимается легкой атлетикой и танцами.
— Шаура с трех лет ходит в вокальную студию при «Тамыре», и мы ее недавно заметили, — рассказывает Лилия Даутова. — Она нас просто покорила своим желанием быть телеведущей.
— Да, я очень хочу стать в будущем актрисой или певицей, — вертится на стуле девочка. — Ну, в общем, знаменитой стать.
— А вот я пока не знаю, — размышляет Сабина. — Первая моя запись вообще прошла не так, как мне представлялось. Я сидела какая-то зажатая, скромная, а потом потихоньку раскрылась и сейчас почти не волнуюсь на съемках. Наоборот, всегда хочется отснять все как можно лучше, чтобы родные порадовались в этот раз больше, чем прежде.
Случалось и так, что сами ведущие переживали, а порой и рьяно болели за конкурсантов.
— В прошлом году я даже выучил песню Нагима Шарипова, — рассказывает Искандар. — Он победил в финале «Сулпылар-2009». В этом году гала-концерт мы снимаем по очереди, поэтому участников на съемках не видим. Хотя так намного интересней: всегда есть о чем поговорить, может даже с кем-то подружиться. Но все равно и сейчас у меня есть ребята, за которых очень болею.
Андрей САРАЕВ.