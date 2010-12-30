На детском канале «Тамыр» готовят новогоднее шоу

— Конечно, хочется, чтобы девочки брали с меня пример, поэтому на съемках я стараюсь справиться с работой как можно лучше — я ведь самый старший. Но Сабина и Шаура сами все быстро схватывают, мне вся съемочная группа говорит, что я «в малине», когда стою между ними.