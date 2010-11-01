Уфимцы были ТРОНуты новым творением компании Disney

Posted 31 октября 2010, 21:24
Published 31 октября 2010, 21:24
Modified 10 ноября 2022, 18:57
Updated 10 ноября 2022, 18:57
«Трон: Наследие» - научно-фантастический фильм, снятый режиссером Джозефом Косински. Он является продолжением фильма 1982 года, который был номинантом на «Оскар». «Трон: Наследие» - это режиссерский дебют Джозефа Косински, в то время как предыдущий режиссер Стивен Лисбергер возвращается в качестве продюсера. Джефф Бриджес играет роль Кевина Флинна, а Гарретт Хедлунд изображает теперь взрослого сына Флинна, по имени Сэм. В фильме также будут играть Майкл Шин, Брюс Бокслейтнер, Оливия Уайлд, Беа Гарретт, Карл Урбан и Джон Хёрт. Разница между игровым фильмом и его кино-продолжением более 28 лет: такого в истории Голливуда еще не было.
По сюжету Сэм Флинн (Хедлунд) – 27-летний технический гений, сын Кевина Флинна (Бриджес), расследуя таинственное исчезновение своего отца, попадает в виртуальный мир безжалостных гонок на выживание, где его отец существует вот уже 25 лет. Вместе с таинственной спутницей (Уайлд), отец и сын отправляются в смертельно опасное путешествие через поражающую воображение кибер-вселенную.
Предположение, что Disney из-за успеха первого фильма сделает его продолжение, возникло еще в конце 90-х. В 2008 году в Сан-Диего на международном фестивале San Diego Comic-Con International был показан предварительный трейлер-тизер нового фильма. Хотя трейлер не подтвердил, что продолжение «Трона» было в производстве, он показал, что Дисней был серьезен в своих намерениях. В 2009 году студия Disney показала нынешнее название на фестивале Comic-Con в 3D.
7 декабря Walt Disney Records выпустит оригинальный саундтрек к фильму «ТРОН: Наследие», записанный культовым французским элекТРОНным дуэтом Daft Punk. Тогда же в продажу поступит захватывающая видеоигра «ТРОН: Эволюция», предназначенная для основных игровых консолей, компьютера и портативных платформ. Накануне премьеры фильма «ТРОН: Наследие» в магазинах появится широкий ассортимент продукции по мотивам фильма, включая специальную линейку товаров для женщин, гаджеты для геймеров и меломанов, а также уникальные промо-товары.