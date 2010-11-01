mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября 2010, 21:24

Published 31 октября 2010, 21:24

Modified 10 ноября 2022, 18:57

Updated 10 ноября 2022, 18:57

Уфимцы были ТРОНуты новым творением компании Disney

31 октября 2010, 21:24
В минувший четверг зрители во всем мире смогли увидеть эксклюзивный фрагмент из фильма Disney «ТРОН: Наследие» за семь недель до выхода фильма в прокат. 20-минутный ролик блокбастера посчастливилось оценить и уфимцам, попавшим на специальный сеанс в кинотеатр СИНЕМА ПАРК в ТРК «Семья». Фантастическая картина с Джеффом Бриджесом, Гарретом Хедлундом и Оливией Уайлд в главных ролях выходит в российский прокат 23 декабря.

«Трон: Наследие» - научно-фантастический фильм, снятый режиссером Джозефом Косински. Он является продолжением фильма 1982 года, который был номинантом на «Оскар». «Трон: Наследие» - это режиссерский дебют Джозефа Косински, в то время как предыдущий режиссер Стивен Лисбергер возвращается в качестве продюсера. Джефф Бриджес играет роль Кевина Флинна, а Гарретт Хедлунд изображает теперь взрослого сына Флинна, по имени Сэм. В фильме также будут играть Майкл Шин, Брюс Бокслейтнер, Оливия Уайлд, Беа Гарретт, Карл Урбан и Джон Хёрт. Разница между игровым фильмом и его кино-продолжением более 28 лет: такого в истории Голливуда еще не было.

По сюжету Сэм Флинн (Хедлунд) – 27-летний технический гений, сын Кевина Флинна (Бриджес), расследуя таинственное исчезновение своего отца, попадает в виртуальный мир безжалостных гонок на выживание, где его отец существует вот уже 25 лет. Вместе с таинственной спутницей (Уайлд), отец и сын отправляются в смертельно опасное путешествие через поражающую воображение кибер-вселенную.

Предположение, что Disney из-за успеха первого фильма сделает его продолжение, возникло еще в конце 90-х. В 2008 году в Сан-Диего на международном фестивале San Diego Comic-Con International был показан предварительный трейлер-тизер нового фильма. Хотя трейлер не подтвердил, что продолжение «Трона» было в производстве, он показал, что Дисней был серьезен в своих намерениях. В 2009 году студия Disney показала нынешнее название на фестивале Comic-Con в 3D.

7 декабря Walt Disney Records выпустит оригинальный саундтрек к фильму «ТРОН: Наследие», записанный культовым французским элекТРОНным дуэтом Daft Punk. Тогда же в продажу поступит захватывающая видеоигра «ТРОН: Эволюция», предназначенная для основных игровых консолей, компьютера и портативных платформ. Накануне премьеры фильма «ТРОН: Наследие» в магазинах появится широкий ассортимент продукции по мотивам фильма, включая специальную линейку товаров для женщин, гаджеты для геймеров и меломанов, а также уникальные промо-товары.

#Культура#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика