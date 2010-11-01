Уфимцы были ТРОНуты новым творением компании Disney

«Трон: Наследие» - научно-фантастический фильм, снятый режиссером Джозефом Косински. Он является продолжением фильма 1982 года, который был номинантом на «Оскар». «Трон: Наследие» - это режиссерский дебют Джозефа Косински, в то время как предыдущий режиссер Стивен Лисбергер возвращается в качестве продюсера. Джефф Бриджес играет роль Кевина Флинна, а Гарретт Хедлунд изображает теперь взрослого сына Флинна, по имени Сэм. В фильме также будут играть Майкл Шин, Брюс Бокслейтнер, Оливия Уайлд, Беа Гарретт, Карл Урбан и Джон Хёрт. Разница между игровым фильмом и его кино-продолжением более 28 лет: такого в истории Голливуда еще не было.