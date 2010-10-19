Новый шедевр Балабанова уфимские кинодеятели посчитали непотребным зрелищем

Posted 19 октября 2010, 16:13
Published 19 октября 2010, 16:13
Modified 10 ноября 2022, 18:57
Updated 10 ноября 2022, 18:57
Работа с огоньком
Балабанов ненавидит людей. И пытается убедить других, что он в своей ненависти прав. Какой фильм из последних не вспомни – везде наткнешься на мрак, безнадегу, отупение, жестокость, слабость. Балабанов утверждает, что он много занимается формой, а люди уже потом додумывают, вносят каждый свое содержание. Возможно, он просто по русской традиции выдает себя за юродивого, а даже если вдруг действительно ничего в свои фильмы не закладывает, то в этом никакой проблемы нет. Зрители вступают в жесткий и дисгармоничный контакт с текстом кино и сами решают - какие мысли и идеи оно им несет.
«Кочегар» – несложный фильм. Незамысловатый сюжет, неглубокие образы, простые мотивировки у персонажей. Все, как у людей.
Балабанов остается верен себе. Нас опять ждет много музыки. В основном, это легкая гитара Дидюли и хитовая песня «Агаты Кристи» «Истерика». Не забыты и длинные балабановские поездки – то на большом черном джипе, то на городском транспорте. Есть и отсылки к предыдущим фильмам.
Время действия – 90-е годы, после первой чеченской войны. Серьезно контуженый в Афгане майор, Герой Советского Союза, якут по национальности, работает в пригороде Санкт-Петербурга кочегаром (его сыграл настоящий якут Михаил Скрябин, до этого исполнивший в «Грузе-200» роль вьетнамца Суньки). Спит главный персонаж тут же и между сменами медленно, одним пальцем, настукивает на печатной машинке историю о каторжнике царских времен, который живет в якутской семье, бьет мужа и насилует жену.
Иногда в кочегарку к якуту приходят бандиты, чтобы сжечь в его печи жертв криминальных разборок. Их главарь тоже служил в Афганистане снайпером, там он и познакомился с майором-якутом. Снайпер выдает себя за благородного бандита, который убивает только самых плохих людей. По старой дружбе он приносит якуту бумагу для машинки, и даже интересуется текстом.
В противоположной от кровати якута стороне большой кочегарки действует подпольный клуб-казино. Самые разные криминальные элементы приезжают туда хорошо провести время.
Другая гостья кочегара – маленькая девочка. Она приходит посмотреть на огонь, послушать истории якута про плохих людей, и даже приводит к необычному кочегару свою подружку.
Наведывается сюда и высокая стройная дочь якута. У нее доля в бизнесе со снайпером и его дочерью. Эта якутка придумала привозить со своей родины меха, обрабатывать их и продавать в фирменном магазине. Несмотря на свое дело, девушка приходит к отцу-кочегару за деньгами. Он любит дочь, делает ей подарки, отдает все деньги без остатка.
В этом фильме собрана коллекция нелюдей. Пришибленный писатель-якут, полковник, появившийся словно из другого мира и не успевшие сгнить душой дети – вот, пожалуй и весь список героев фильма, не вызывающих отвращение. Четыре более-менее добрых человека на фильм – это для Балабанова нормальное количество.
Первый помощник в банде снайпера – еще одна жертва войны. Он почти не говорит и это великолепно обыграно в фильме. В «Кочегаре» показано, что этот подручный умеет лишь убивать, да и то не блестяще. А еще он без особых эмоций, тоже молча, натягивает и дочь шефа и дочь кочегара-якута. Другие термины к этому процессу не очень походят. Сценарист и постановщик Балабанов намеренно постарался показать интимные сцены скучноватыми и обыденными. Режиссер поставил перед двумя девушками-актрисами простую задачу: показать всю пустоту, глупость и никчемность женщин. Обе справились великолепно, на все сто изобразив модную модельного типа красотку с пустой головой и хамоватую, полноватую, избалованную жлобовку с надувным мозгом.
Бабы-жабы
Дамы по Балабанову живут всякой ерундой. В «Кочегаре» это жажда мести сопернице, самозабвенная надежда на брак с конченым уродом, хвастовство подарками отца, отдающего последнее, соревнование по приобретению нелепых шмоток, вроде желтых туфлей на каблуке или ношение тяжелых меховых шуб в далеко не самую морозную погоду. Дамы по Балабанову годятся лишь на то, чтобы быть глупыми живыми куклами, годными только на удовлетворение мужчин.
Во время сеанса девушки, конечно же, были в шоке. Некоторые из них по ходу картины парочками покидали кинотеатр. Балабанов как-то сказал, что обидно, когда из зала выходят люди, но у него, дескать, такого не было. В этом случае Балабанов вряд ли обиделся бы, ведь этого и добивался: огорошить, ударить посильней, как бы крикнув: «Бабы, вы что?! Совсем себя не уважаете, раз так живете?»
Даже не появившаяся в кадре бывшая жена кочегара – и та успела вызвать отвращение. Бросила контуженного мужа и живет в США с новым супругом, а дочь наставляет, что надо отца навещать, не забывать…
В итоге у зрительниц срабатывает самозащита. Увидела что-то неожиданное и отвратительное – поморщилась и ушла. Задуматься? Но ведь опасно – того и гляди придется осознать собственную ничтожность и прийти к тому, что нужно ломать свой привычный мирок. Гораздо легче – отбрыкнуться и забыть. Соседки по ряду, молодые девушки, смотрели на всех этих никчемных киногероинь и выдали в итоге:
- У нее грудь не очень. Маленькая такая…
- Ага…
Мужчины в этом фильме тоже ничего хорошего не несут. Они – еще хуже, они показаны как спокойное жестокое мясо. Сегодня ты буднично завалил кого-то и сжег в кочегарке, а завтра уложат и спалят уже тебя.
В «Грузе 200» столь ожидаемый героиней любимый-десантник возвращается в цинковом гробу. В «Кочегаре» Балабанов показывает, что ждало на гражданке некоторых выживших в афганской войне парней. Кто-то, больной и чахлый от ран, скромно доживает свой век в углу. Кто-то тоже слетел с катушек, но ведет себя по-другому - зарабатывает на красивую жизнь навыками, полученными на войне.
Когда к кочегару приходит полковник, отец одой из девочек, он вообще сам себе претензии высказывает. Дескать, ни в Афгане, ни в Чечне не был, а по долгу службы оружие продавал за границу, то есть врагам. Этот тыловой полковник по Балабанову, в некотором роде, даже счастливчик. Он хотя бы не изуродован войной.
В итоге получается, что пытавшийся уйти в мир своей писательской работы контуженый кочегар – единственный достойный человек в фильме. Да, спрятаться от общества людей-мразей ему не удалось. Да, этот мир жестокой формулой «свои убивают своих» вытеснил майора в отставке из его скромного маленького мира в никуда. И этот тоже чисто балабановский прием. Счастливые финалы в таком мире смотрелись бы грубо и неестественно.
Огонь в этом фильме присутсвует во многих сценах. Он согревает, завораживает персонажей, а они поддерживают, подкармливают его. В этом же огне люди пропадают. Был человек – и не осталось от него даже желтой туфли. Страшный итог.
На церемонию открытия уфимского кинофорума пригнали детей, а когда пришло время жестких балабановский сцен, ребят начали поспешно из зала выводить, чуть ли не потребовав закрыть глаза. Мастерская работа одного из лучших режиссеров современности оказалась для местечкового конкурса самодеятельных короткометражек неподъемным грузом. Покинули зал не только дети до 16-ти и безмозглые молодые барышни, но и уважаемая башкирская актриса. Мощная драма Балабанова привела в негодование тещу президента фестиваля Булата Юсупова Тансулпан Бабичеву. Преподаватель актерского курса Уфимской академии искусств посчитала жесткое авторское кино, поднимающее очень важные вопросы, непотребным зрелищем, снятым для невзыскательной публики.
- Фильм сделан большим профессионалом, но я выдержала лишь полчаса и ушла, - призналась Тансулпан Догиевна. - К сожалению, профессиональное кино сегодня ориентировано на коммерцию, потому очень много чернухи, которую выдержать невозможно.
Александр КУЗНЕЦОВ.