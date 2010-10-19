Новый шедевр Балабанова уфимские кинодеятели посчитали непотребным зрелищем

Балабанов ненавидит людей. И пытается убедить других, что он в своей ненависти прав. Какой фильм из последних не вспомни – везде наткнешься на мрак, безнадегу, отупение, жестокость, слабость. Балабанов утверждает, что он много занимается формой, а люди уже потом додумывают, вносят каждый свое содержание. Возможно, он просто по русской традиции выдает себя за юродивого, а даже если вдруг действительно ничего в свои фильмы не закладывает, то в этом никакой проблемы нет. Зрители вступают в жесткий и дисгармоничный контакт с текстом кино и сами решают - какие мысли и идеи оно им несет.