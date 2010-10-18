DJ 108 представит в Уфе двухчасовой сет

В хип-хопе DJ 108 с 1986 года. В 1992-м основал команду DA108 (писал музыку и тексты), в которую до 2000 года также входил Купер (Bad B.). Диджеингом занялся с 91-го. Специализация - скрэтч и миксинг. Ведущий радио-программ на Радио-Рекорде и Порт-FM. Организатор первых питерских хип-хоп фестивалей и центра «Хип-Хоп Ассоциация Питера». Основные направления деятельности были и остаются – музыкальное продюсирование, диджеинг, тексты, звукорежиссеринг. С 1997-го открыл студию DJ108-PRODUCTION и основал лэйбл МАМАПАПА-RECORDS, продюсируя молодые питерские команды.