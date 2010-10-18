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Posted 18 октября 2010, 12:52

Published 18 октября 2010, 12:52

Modified 10 ноября 2022, 18:57

Updated 10 ноября 2022, 18:57

DJ 108 представит в Уфе двухчасовой сет

18 октября 2010, 12:52
23 октября в уфимском клубе «Шаляппин» состоится выступление DJ 108 - МС, диджея, beatmaker`а, основателя культовой питерской рэп-группы «Да-108». Исполнитель выступит с двухчасовым сетом и живым выступлением. Музыкант был известен в качестве саунд-продюсера отцов русского хип-хопа «Бэд Би Альянса» (Шэф, Децл, БШ, Мэйби Бэйби, Мисс-Ти, Жорик, Панс и др.), а так же писал совместные треки для таких культовых музыкальных персонажей как Иосиф Кобзон, Иван Ургант, Юрий Энтин, Богдан Титомир и многих других.

В хип-хопе DJ 108 с 1986 года. В 1992-м основал команду DA108 (писал музыку и тексты), в которую до 2000 года также входил Купер (Bad B.). Диджеингом занялся с 91-го. Специализация - скрэтч и миксинг. Ведущий радио-программ на Радио-Рекорде и Порт-FM. Организатор первых питерских хип-хоп фестивалей и центра «Хип-Хоп Ассоциация Питера». Основные направления деятельности были и остаются – музыкальное продюсирование, диджеинг, тексты, звукорежиссеринг. С 1997-го открыл студию DJ108-PRODUCTION и основал лэйбл МАМАПАПА-RECORDS, продюсируя молодые питерские команды.

С 2000 года работал в Москве на «Миксмедиа» (МедиаСтар Концерт) в качестве саунд-продюсера «Бэд Би Альянса». С 2004 года - официальный диджей баскетбольной команды «Динамо» (Санкт-Петербург). Выступал на одной сцене с такими монстрами мирового хип-хопа, как COOLIO, RUN DMC и BUSTA RHYMES.

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