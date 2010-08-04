Профессор Мулдашев отправляется на встречу с йети

Мулдашев поделился с журналистами и другими планами. Так, в следующем году профессор планирует организовать монгольскую экспедицию «По следам Чингисхана», во время которой надеется разгадать невероятную силу великого полководца. Кроме того, скоро у Эрнста Рифгатовича выходит новая книга под названием «Пропавшее золото Леваневского». Сигизмунд Леваневский - советский летчик польского происхождении, совершил несколько сверхдлинных перелетов. В августе 1937 года четырехмоторный самолет с экипажем из шести человек под командованием Леваневского начал полет из Москвы через Северный полюс в Фербенкс, штат Аляска. Радиосвязь с самолетом прервалась после того, как они пролетели над советским побережьем Северного ледовитого океана. Леваневский сообщал о плохих метеоусловиях. Больше о судьбе самолета и экипажа ничего не известно, кроме одной неподтвержденной радиограммы, принятой одним радиолюбителем на советском Крайнем Севере. После пропажи самолета были организованы поиски, как в СССР, так и в США, но результатов они не дали. Существует несколько версий места падения самолета Н-209, но ни одна из них не нашла документального подтверждения. По одной из них, самолет долетел до побережья США, где эскимосы слышали в это время шум, похожий на летящую моторную лодку. Американскими летчиками были обследованы районы возможного падения, но безрезультатно. По другой, которую подтверждает принятая радиолюбителем радиограмма, самолет уклонился от курса и упал где-то в Якутии. В качестве возможного места падения называется озеро Себян-Кюель, где, по свидетельствам местных жителей, до войны находили могилу с несколькими фамилиями, а также мертвого человека в комбинезоне. В 1982 и 1983 годах газетой «Советская Россия» были организованы экспедиции на это озеро, но ни могилы, ни самолета на дне озера найти не удалось. Одним из организаторов - заместителем начальника экспедиции в 1982 году и одним из двух руководителей в 1986 году – был уфимский офтальмолог Мулдашев.