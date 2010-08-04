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Posted 3 августа 2010, 20:09

Published 3 августа 2010, 20:09

Modified 10 ноября 2022, 18:58

Updated 10 ноября 2022, 18:58

Профессор Мулдашев отправляется на встречу с йети

3 августа 2010, 20:09
Это уже десятая поездка известного врача-офтальмолога. На этот раз уфимский эскулап, которого коллеги-ученые обвиняю в шарлатанстве и шаманизме, вместе со своей командой отравится на Кольский полуостров. Из столицы Башкирии они выедут на автомобилях в Санкт-Петербург, доберутся до Карелии и оттуда прибудут в пункт назначения. Накануне отъезда Эрнст Рифгатович в своем центре глазной и пластической хирургии рассказал о целях экспедиции.

- Мы надеемся разгадать сразу несколько тайн. Во-первых, так называемое мерячение или зомбирование. Во-вторых, очень бы хотелось найти доказательства существования снежного человека, - объясняет г-н Мулдашев, сам со временем ставший похожим на усатого гуманоида.

Мулдашев уверен, что в свое время НКВД и немецкие спецслужбы организовывали несколько экспедиций на север с целью изучения явления мерячения и впоследствии зомбирования войск противника с помощью магических заклинаний. Кстати, этот термин используется и в медицине. Большая медицинская энциклопедия объясняет его так: «своеобразное психическое заболевание, в дореволюционное время широко распространенное среди некоторых народностей Восточной Сибири, главным образом якутов и бурят; им однако заболевали и русские, долго жившие в Якутской области. Болезнь характеризуется неудержимой наклонностью больных к подражанию словам и действиям окружающих лиц и к исполнению даваемых последними приказаний».

- Мы уже сталкивались с зомби во время экспедиции на Крит, которая называлась «В поисках лабиринта Минотавра». Теперь вновь будем изучать этот вопрос.

Кстати, помимо врачей в эту поездку отправляется и доктор исторических наук, доцент кафедры Северо-Восточного федерального университета (Якутск), ведущий специалист России по шаманизму Анатолий Алексеев. Именно так его представил г-н Мулдашев. Эрнст Рифгатович познакомился с ним еще в начале 80-х во время экспедиции по поискам потерпевшего крушение самолета Леваневского.

Мулдашев поделился с журналистами и другими планами. Так, в следующем году профессор планирует организовать монгольскую экспедицию «По следам Чингисхана», во время которой надеется разгадать невероятную силу великого полководца. Кроме того, скоро у Эрнста Рифгатовича выходит новая книга под названием «Пропавшее золото Леваневского». Сигизмунд Леваневский - советский летчик польского происхождении, совершил несколько сверхдлинных перелетов. В августе 1937 года четырехмоторный самолет с экипажем из шести человек под командованием Леваневского начал полет из Москвы через Северный полюс в Фербенкс, штат Аляска. Радиосвязь с самолетом прервалась после того, как они пролетели над советским побережьем Северного ледовитого океана. Леваневский сообщал о плохих метеоусловиях. Больше о судьбе самолета и экипажа ничего не известно, кроме одной неподтвержденной радиограммы, принятой одним радиолюбителем на советском Крайнем Севере. После пропажи самолета были организованы поиски, как в СССР, так и в США, но результатов они не дали. Существует несколько версий места падения самолета Н-209, но ни одна из них не нашла документального подтверждения. По одной из них, самолет долетел до побережья США, где эскимосы слышали в это время шум, похожий на летящую моторную лодку. Американскими летчиками были обследованы районы возможного падения, но безрезультатно. По другой, которую подтверждает принятая радиолюбителем радиограмма, самолет уклонился от курса и упал где-то в Якутии. В качестве возможного места падения называется озеро Себян-Кюель, где, по свидетельствам местных жителей, до войны находили могилу с несколькими фамилиями, а также мертвого человека в комбинезоне. В 1982 и 1983 годах газетой «Советская Россия» были организованы экспедиции на это озеро, но ни могилы, ни самолета на дне озера найти не удалось. Одним из организаторов - заместителем начальника экспедиции в 1982 году и одним из двух руководителей в 1986 году – был уфимский офтальмолог Мулдашев.

Ксения ЛАПТЕВА.

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