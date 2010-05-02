Рамиль Кильмаматов: «Хорошие снимки – это глаза на лице любого издания»

- Я сын фронтовиков: мать служила в трудармии, добывала уголь, а отец с 1937 по 1947 год прошел белорусский фронт, украинский степной, Халкингол. Трижды был ранен. Однажды даже пришла похоронка, мы плакали, а через три месяца получили радостное известие о том, что папа жив. Он пролежал в госпитале с контузией и не мог говорить, а документов при нем не нашли. Закончил отец свою службу в Германии. После контузии на Финской войне фактически был комиссован, но пошел работать в шахты города Сталинска, что по тем временам приравнивалось к военной службе. Так что для меня 9 мая – это праздник моих родителей. Стараюсь собирать фотографии участников войны, сам снимаю людей, которые воевали, потому что это – золотое поколение России.