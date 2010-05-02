Рамиль Кильмаматов: «Хорошие снимки – это глаза на лице любого издания»

Posted 2 мая 2010, 18:48
Published 2 мая 2010, 18:48
Modified 10 ноября 2022, 18:58
Updated 10 ноября 2022, 18:58
В этом году совместно с Национальным музеем РБ решил организовать выставку семейных фотографий фронтовиков: «ни генералов и героев, а простых солдат, которые присылали с фронта свои маленькие фотографии».
Переживает, что в год 65-летия Великой Победы газеты не рассказывали о новых лицах Отечественной войны: «А ведь каждый из воевавших, независимо от количества медалей – личность», - уверен г-н Кильмаматов.
В экспертном совете работает второй год.
После «Бала прессы» мы поинтересовались у г-на Кильмаматова, изменилось ли информационное пространство Башкирии за минувший год?
- На мой взгляд, если изменения случились, то в худшую сторону. Печатные издания по-прежнему выглядят скучными, потому что «слепые». Парадокс, но 15-20 лет назад, когда занятие фотожурналистикой требовало специальных знаний, а сам процесс печати фотографий занимал длительное время, талантливых фоторепортеров было в разы больше, а в газетах работало немало людей, старающихся украсить издание хорошим снимком. Сегодня цифровые фотоаппараты упросили процесс съемки до предела, а хороших фото на газетных полосах почти нет. А если появляются иллюстрации, то такие, что фотографы сами плачут.
- А новые имена появились?
- По-моему, мы больше потеряли, нежели приобрели: ушли из жизни Анатолий Михайлович Виноградов - звезда башкирской фотожурналистики, Марат Александрович Герасимов – человек в фотографическом мире уникальный, который снимал для «Советской Башкирии». А новых личностей нет, потому что сейчас идет «мыльная» эпоха: во многих газетах, в целях экономии приобретают пишущим журналистам «мыльницы» и те щелкают, как умеют. И поучиться им, увы, уже не у кого.
- Правда ли, что интернет в будущем заменит печатные СМИ?
- Никогда. У интернета совсем другое предназначение: поставлять оперативную информацию, которая мгновенно расходится и устаревает. Когда газеты пытаются копировать материалы из Сети, это выглядит смешно - о вчерашних событиях пишут с восхищением, словно о сегодняшних. Периодическим изданиям нужно стараться создавать добротные аналитические материалы, снабженные хорошими иллюстрациями, таких, которых в интернете не найдешь. Да и безоглядно верить новостям из всемирной паутины я бы поостерегся, газеты обязаны несколько раз перепроверить информацию.
- Что главное в любой новости?
- Честность. Статья должна быть правдивой, а автор подняться над проблемой и стать непредвзятым арбитром. Как сто лет тому назад, так и сейчас, от журналиста требуется объективность и полная отдача своей профессии.
- Каким источникам стоит верить?
- Мы воспитывались в советском обществе, а тогда прессе доверяли безоговорочно и чтобы ни говорили по телевидению, радио или писали в газетах, считалось истиной в последней инстанции. От этой привычки – доверять СМИ, трудно избавиться.
- Появилась ли ответственность за журналистский корпус республики?
- Несу ответственность за каждого человека, которого выбрал из общего ряда и надеюсь, что получивший призовое место с каждым годом будет расти и становиться лучше. Но даже эксперты не могут проконтролировать каждый шаг журналиста. Я, конечно, болею за ребят, общаюсь с ними, интересуюсь их работами. Хотелось бы, чтобы молодые журналисты больше бегали, находили новых интересных людей, а не шли проторенными тропами.
- Насколько цивилизованно медиапространство Башкирии?
- Для меня Башкирия – это родина, как бы ни было хорошо в гостях, дома всегда лучше. Я считаю, что наша республика – жемчужина России. Но как читателю, мне больше нравится подача материала в западных СМИ. Заграничные издания чаще используют авторские снимки в качестве иллюстрационного материала. Потому у них газеты «глазастые», а у нас «слепые». Нашим нужно учиться западным манерам оформления, потому что читатель первым делом не читает, а смотрит газету.
- Что значит дата 9 мая?
- Я сын фронтовиков: мать служила в трудармии, добывала уголь, а отец с 1937 по 1947 год прошел белорусский фронт, украинский степной, Халкингол. Трижды был ранен. Однажды даже пришла похоронка, мы плакали, а через три месяца получили радостное известие о том, что папа жив. Он пролежал в госпитале с контузией и не мог говорить, а документов при нем не нашли. Закончил отец свою службу в Германии. После контузии на Финской войне фактически был комиссован, но пошел работать в шахты города Сталинска, что по тем временам приравнивалось к военной службе. Так что для меня 9 мая – это праздник моих родителей. Стараюсь собирать фотографии участников войны, сам снимаю людей, которые воевали, потому что это – золотое поколение России.