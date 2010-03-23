Башкирский режиссер не рискнул оставлять в живых ни Ромео, ни Джульетту

Posted 23 марта 2010, 17:53
Published 23 марта 2010, 17:53
Modified 10 ноября 2022, 18:59
Updated 10 ноября 2022, 18:59
- Но именно она самая на сегодняшний день актуальная. По статистике, в России самый большой процент суицида среди молодежи. Когда конфликтуют взрослые, прежде всего страдают дети. У Шекспира – это 14-летние ребята и девчонки. Оба клана, Монтекки и Капулетти, остаются без продолжения рода. Когда я служил в театре «Нур», то сам играл Тибальта. С тех пор я эту пьесу не люблю, но столичный режиссер Александр Поламишев меня за эту работу похвалил. Когда задумывали новый спектакль, трупа начала визжать: «Надоело про деревню! Давай что-то из классики!». Как сказала наша актриса Альбина Кашанова: «Под Шекспиром места хватит всем».
- Чьим переводом решили воспользоваться?
- Существует около восьми версий пьесы, но мы взяли вариант Осии Сороки. Шекспировед Алексей Барташевич считает его самым лучшим. А с русского на башкирский текст переложила Расима Ураксина.
- Кто работал над спектаклем?
- Собралась хорошая команда: художник Курбан Чарыев, художник по костюмам Наталья Степанова, композитор Урал Идельбаев и два новых имени: постановщик трюков Зульфар Ахметов, который является актером нашего театра и входит в ассоциацию каскадеров России, а также новый хореограф Ярослав Францев. Я искал человека, который сможет поставить агрессивные движения, такие, как в хип-хопе и рэпе.
- Спектакль отличает то, что в нем работает практически одна молодежь: на их хрупкие плечи возложены основные роли, они набираются опыта, - отмечает актриса Рушана Бабич, играющая синьору Капулетти. - Исполнитель роли Ромео Роберт Елкибаев только пришел в театр. А мы, старики, пытаемся как-то влиться в их ансамбль. Но им играть проще: ребята смотрят на пьесу свежим взглядом, воспринимают классический текст очень легко. История, действительно, очень молодежная. Только в таком возрасте можно сдуру взять, да и пойти на бал к врагу. Какие-то поступки тех молодых людей такие же безрассудные, как у сегодняшних мальчишек и девчонок.
- Приходилось испытать такую любовь, как у твоего героя? – интересуемся у исполнителя роли Ромео Роберта Елкибаева.
- Я только начинаю жить, потому думаю, что у меня все еще впереди. Любви не ищешь специально, она приходит сама откуда-то сверху.
- Если б оказался в ситуации, предложенной Шекспиром, пошел бы по пути Ромео?
- Если б мне было столько, сколько ему, то не стал бы собой жертвовать. Мир сейчас иной. Самое главное, о чем нужно подумать, это о родителях: они ведь будут очень переживать. А многие молодые люди думают только о себе.
- Герои спектакля живут в нашем времени?
- Это не совсем наша эпоха, - объясняет режиссер. - В аннотации говорится, что это планета Верона. Только не подумайте, что спектакль про инопланетян. История вечная, она для любого времени: прошлого, будущего, настоящего. Наверно, поэтому эти вещи так и любимы людьми. Сейчас на детей слишком рано сваливаются проблемы взрослого мира: они еще не приспособлены к этой жестокой реальности. В итоге кто-то ломается, а кто-то приспосабливается. Какой может быть характер в 14 лет? В момент формирования личности герои попадают в жизненные обстоятельства, которые детей буквально скручивают. У меня самого два сына, и я пытаюсь их как-то воспитывать. Для меня большой вопрос: что я должен в них вложить, чтобы уберечь от всего этого.
- Почему на Джульетту надели очки?
- Мне очень нравятся женщины в очках, - смеется Ильнур. - До того, как влюбиться, она прочла много хороших романов. Достоевского в то время не было, психика у детей не была испорчена.
- По психосоматике следует, что люди начинают терять зрение потому, что не хотят чего-то видеть. Возможно, и Джульетта хотела закрыть глаза на происходящее в своей семье, - предполагает Рушана Бабич.
- Финал пьесы оставили без изменений?
- У Шекспира семьи собираются увековечить память о детях в золотых памятниках, но в нашей версии этого не будет, да простит меня классик. Финал страшный: все будут наказаны. Это ведь большой ужас, когда дети уходят из жизни раньше родителей. Хотя в спектакле много комедийных моментов. Ведь герои молодые, дурашливые, но как только погибает Меркуцио, начинается трагедия. В общем, все, как у Шекспира: оставлять влюбленных в живых я не рискнул.
- То, что пьеса известная, нам только мешает - замечет Рушана. - Потому что у каждого есть свое личное представление о Шекспире. Оно будет и у каждого зрителя, пришедшего на спектакль. Многие будет считать себя вправе осуждать постановку, совершенно забывая о том, что Шекспир, в свою очередь, сам переделывал старые пьесы на новый лад.
- Шекспира впервые играют на башкирском языке?
- Ильгиза Гильманова уже второй раз играет Джульетту, - продолжает Бабич. - Первым был дипломный спектакль, с которым ребята ездили на Всероссийский фестиваль студенческих театров в Ярославль и стали там лучшими, получили пять дипломов, хотя единственные играли не на русском языке.
- Мы думали, что после первого акта все уйдут: спектакли шли сразу на нескольких площадках, - вспоминает свои переживания Ильгиза Гильманова. - А после первого акта зрителей в зале, наоборот, стало еще больше. Говорили даже, что Шекспир на башкирском звучит намного лучше, чем на русском.
Юлия ПЛЕХАНОВА.