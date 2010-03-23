Башкирский режиссер не рискнул оставлять в живых ни Ромео, ни Джульетту

- Это не совсем наша эпоха, - объясняет режиссер. - В аннотации говорится, что это планета Верона. Только не подумайте, что спектакль про инопланетян. История вечная, она для любого времени: прошлого, будущего, настоящего. Наверно, поэтому эти вещи так и любимы людьми. Сейчас на детей слишком рано сваливаются проблемы взрослого мира: они еще не приспособлены к этой жестокой реальности. В итоге кто-то ломается, а кто-то приспосабливается. Какой может быть характер в 14 лет? В момент формирования личности герои попадают в жизненные обстоятельства, которые детей буквально скручивают. У меня самого два сына, и я пытаюсь их как-то воспитывать. Для меня большой вопрос: что я должен в них вложить, чтобы уберечь от всего этого.