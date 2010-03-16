В Уфу Бабкина приедет народной артисткой Чечни

Указ о присвоении певице звания зачитал представитель президента Чеченской республики. К юбилейным датам артистка приурочила всероссийский тур. В столицу Башкирии Надежда прибудет 12 апреля. В юбилейной программе «Песни России» вместе с ансамблем «Русская песня» принимают участие группа «После 11», шоу-балет «Живая планета» и легендарный чеченский ансамбль «Вайнах». На концерте, который пройдет в ГДК, Надежда Георгиевна представит все самое яркое, что есть на сегодняшний день в песенной культуре России. Песни, музыка, танцы - все это будет отражено в концерте юбиляра.