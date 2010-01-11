В 2009-м звезды воевали с гриппом и завоевывали зрителя

Статус самого успешного певца подтвердил Григорий Лепс, отпев сразу два аншлаговых концерта в «Огнях Уфы». Не уступил ему Юрий Шевчук, также собиравший зрителей два дня на своих выступлениях, и Алла Пугачева, заполнившая ледовый комплекс. С большим успехом в октябре МХТовцы показали спектакля «Белая гвардия». Иначе и быть не могло, ведь главные роли исполняли Хабенский и Пореченков. С двухдневными гастролями в Уфе ожидали Олега Меньшикова, но его спектакль здесь так и не увидели. Столицу Башкирии не баловали концертами и заграничные звезды. Наведались лишь старички - экс-вокалист группы Iron Maiden Блэз Бэйли, экс-гитарист Scorpions Ули Джон Рот и легенды 80-х - Bad Boys Blue и Electric Light Orchestra.
Уходы года
С уфимцами примадонна попрощалась в октябре в ледовом комплексе «Уфа-Арена». Последняя гастроль оказалась отличным рекламным ходом: Пугачеву ожидал аншлаг на самой большой городской площадке. Такую разношерстную публику могла собрать только Алла. Представители уфимской элиты, прикупившие билеты в партер, расположенный на льду, сидели рядом с безумного вида фанатками певицы. Артистка решила не исполнять только лучшее и любимое, а пела, в основном, композиции с двух последних альбомов – прошлогоднего и шестилетней давности. Также пронзительно-драматично исполнила «Люди, люди», порадовала «Айсбергом», «Без тебя» и «Возвращением» и драйвовым ремиксом на хит 80-х «Алло». Надо сказать, что Пугачева не особо утруждалась – практически все песни прозвучали под добротную студийную запись, а когда она отправилась в народ, то и вовсе оставила микрофон на сцене и собирала букеты под фонограмму «Ты там, я там» и «Позови меня с собой». Алла обошла не только весь партер, но и сделала круг по арене. Зрители с трибун бросали букеты к ногам любимицы, понимая, что ближе к звезде им уже не подобраться.
В ушедшем году уфимцы проводили не только примадонну, но и рок-команду «Агата Кристи». Наркотически-декадансная группа также отправилась по стране с прощальным турне. В мае уфимцы одними из первых поучаствовали в прощании. По такому случаю в «Огни Уфы» пришло очень много народу. Музыканты начали со свежего депрессивного творчества, которое нагнало мраку, а закончили старыми хитами. С точки зрения шоу концерт был организован отлично. Саунд получился очень качественным, свет тоже был лучше, чем на стандартных концертах. Лазеры и видеоэкран создали более яркую атмосферу. Конечно, музыканты вышли на бис, исполнив «Сказочную тайгу».
Брачный контракт года
Самой обсуждаемой парой отечественного шоу-бизнеса можно назвать Баскова и Федорову. Правда, многие сомневаются в искренности отношений Николая и Оксаны. Певец и теледива так наигранно и откровенно демонстрируют свои чувства, что верится в них с трудом. По крайней мере, к новогодним праздникам их роман пришелся очень кстати. После записанного песенного дуэта парочка нарасхват: они стали закулисными ведущими «Песни года» и «Голубого огонька», а каждое свое появление в кадре закрепляют страстно-показными лобзаниями. Однако в столице Башкирии, куда певец прибыл с концертом в мае, Баском призывал журналистов задавать любые вопросы, но «только не про Оксану Федорову», про которую у артиста «только все и интересуются». Между тем в мультяшном клипе «Натуральный блондин», который певцу нарисовали на уфимской студии «Муха», экс-«Мисс Вселенная» изображена чуть ли не невестой Николая. На помолвку Басков подарил Федоровой кольцо с бриллиантом. Пара готовится к свадьбе, несмотря на то, что Федорова до сих пор состоит в браке с немцем Филиппом Тофтом.
Много шуму наделали и отношения актера Марата Башарова и фигуристки Татьяны Навки, служебный роман которых вспыхнул на проекте «Ледниковый период». Во время мартовских гастролей шоу Авербуха парочка прибыла в столицу Башкирии раньше остальных участников, чтобы не привлекать внимания журналистов. Позже Навка развелась с Жулиным, а Башаров со своей супругой Лизой. Влюбленных регулярно видели на светских мероприятиях. Сейчас Башаров утверждает, что интервью Лизы, в котором она рассказала о разводе - всего лишь пиар-ход, но продолжает жить с Татьяной, у Лизы тоже новый бойфренд-бизнесмен, а у Александра Жулина роман с фигуристкой.
Запой года
Актер Михаил Ефремов давно известен своим пристрастием к алкоголю. Недаром в новогодних сказках - продолжении «Иронии судьбы» и «Черной молнии» - ему доверяют только роли безымянных алкашей, которых он изображает мастерски. В этом убедились и уфимцы, увидевшие в марте спектакль «Чапаев и Пустота». В пьяном в угаре Ефремов от души глумился и над ролью, и над зрителями: реагировал на звонки сотовых, с большим кайфом отпускал матерные тирады и кричал, что он – Муртаза Рахимов. На сцене он, как, впрочем, и другие герои, употребляет самогон ведрами, а кокаин - коробками. Оказалось, что опьянение ему и играть не пришлось – за кулисами артист уговорил бутылку коньяка. К концу спектакля Ефремов так разошелся, что его возбужденные крики было слышно и за кулисами. Зал же от любимого актера был в восторге, принимая его пьяный дебош за искусную и талантливую импровизацию.
В июле популярный актер Владислав Галкин стал героем многочисленных нелицеприятных публикаций. Речь в них шла вовсе не о сыгранной им роли, а о позорном инциденте. Звезда сериалов «Дальнобойщики» и «Диверсант» устроил дебош со стрельбой в одном из столичных баров. 37-летний актер палил из травматического пистолета по бутылкам, ранил бармена, ударил по голове участкового и продолжал стрелять. Пьяная выходка Галкина повергла в шок не только потому, что героем скандала стал популярный актер, а еще и по той причине, что Владислав входит в общественный совет МВД. В этом качестве заслуженный артист России в марте побывал в столице Башкирии, где прошло выездное заседание общественного совета при МВД по РБ. С высокой трибуны Галкин уверял, что ему «не все равно, что происходит с этой страной», и что «в роли общественного контроля милиции готов принести немало пользы». К слову сказать, красная корочка члена общественного совета, подписанная главой МВД России, которой он запугивал правоохранителей после инцидента, актеру не помогла. Суд признал Галкина виновным в хулиганстве, сопротивлении сотрудникам милиции и приговорил к 14 месяцам лишения свободы. Условно. Судьи проявили снисхождение к г-ну Галкину, учитывая его кинематографические заслуги – актер часто играет правоохранителей в патриотических фильмах. Но на этом неприятности для актера не закончились: супруга Владислава - актриса Дарья Михайлова - подала на развод.
Квазимода года
Самой безвкусно одетой поп-дивой прошедшего года можно признать Надежду Кадышеву. В июне накануне своего полувекового юбилея певица выступила в уфимском цирке с новой программой «Иди навстречу». В одном вручную расшитом наряде у Кадышевой могут соседствовать совершенно несочетаемые аксессуары – фальшивые жемчуга и каменья, эполеты и банты, броши и камеи, рюши и кружева, крашеные в неестественные цвета животные шкуры и хвосты, расшитые еще бисером или стразами. Все это плебейское «роскошество» обычно венчают бусы до полу, о которые Кадышева то и дело запинается. На уфимском концерте костюмы она меняла чуть ли не после каждой спетой композиции. Доверившись вкусу заграничного модельера, Надежда смело вышла на арену в белом платье с зелеными, фиолетовыми и сиреневыми вставками, а другой ее наряд не в тему дополняла ткань леопардовой расцветки. К тому же при пошиве облегающих платьев совсем не учитывались особенности фигуры певицы, которая не может похвастаться четкой линией талии. Пошлые одеяния с непременным глубоким декольте, певица считает своим неповторимым стилем.
В апреле певец Леонид Серебренников устроил в Уфе очередной вечер лирической песни. На этот раз он привез с собой певицу Валентину Пономареву. Сохранившая стройность фигуры 70-летняя цыганская дива была облачена в аляповатое платье из красной фольги. Валентина Дмитриевна, устроив цыганочку с выходом, пошла плясать по сцене, всплескивая многослойными юбками и потряхивая фальшивыми кудрями, отчего-то выкрашенными в красный цвет. Больше всего талантливая певица напоминала выжившую из ума провинциальную актрису, которая всю жизнь играла Кармен, а на старости лет отказалась выходить из любимого образа и вылезать из сценического платья.
А в июне столицу Башкирии посетила балерина Анастасия Волочкова, чтобы провести благотворительный бал. Танцовщица не изменяла своим безвкусным нарядам, появляясь на людях то в воздушном красном одеянии, то в огромной голубой накидке, маскируясь под облако. 33-летняя балерина убеждена, что клеить огромные ресницы и рисовать иссиня-черные брови нужно не только перед появлением на сцене, но и перед выходом из дома. Апофеозом благотворительного праздника стало исполнение танцовщицей на русском языке азербайджанской песенки про цыплят, которую она спела вместе с детьми и дочкой, напялив на себя дурацкую желтую кепку.
Камасутра года
В антрепризной трагикомедии «Женщина над нами», в июле привезенной в Уфу, Нонна Гришаева умудрилась создать сразу три эротично-гротесковых образа, соблазнив сразу трех героев. Один – мужик из народа – как одержимый все действо повторял, что «трахнул ее, как сучку», другой – эдакий ловелас – будто бы укладывал неприступную хозяйку особняка в постель сладкими речами. Для 38-летней актрисы здесь просто раздолье – потяфкивая и повизгивая, изображает она и эту самую собачью самочку, потом предстает порочной девахой, будто сошедшей с обложки порножурнала, а затем и училкой в строгом платье и очках, но от того не менее соблазнительной.
Татьяна Васильева, хотя и старше Гришаевой на 25 лет, все еще отваживается играть сексуально активных героинь, как, например, в спектакле «13-я пуговица Наполеона», который уфимцы увидели в феврале. По сюжету коллекционер Персик Джумшутович Бахчисян в исполнении Сергея Роста мечтает завладеть 13-й пуговицей полководца, а для этого ему нужно овладеть хозяйкой реликвии – странноватой Ольгой Карловной, которую играет Васильева, чтобы та в порыве страсти отдала ему сокровище. Эта сцена в спектакле особенно физиологична: пухлый Рост задирает юбку Татьяне Григорьевне и начинает барахтаться на народной артистке, которая закатывает глаза и издает утробные звуки. Впрочем, поклонников актрисы ее пошлый образ нисколько не удивил – в последние годы Васильева предпочитает зарабатывать на невзыскательной провинциальной публике и соглашается играть лишь в подобных фарсах.
Реанимация года
74-летний постановщик «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» Георгий Юнгвальд-Хилькевич после двух продолжений - «Мушкетеры двадцать лет спустя» и «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя» - отважился на лебединую песню. Главные герои новой ленты прибыли в Уфу пропагандировать фильм и оскорбились до глубины души, когда журналисты после просмотра кино решили, что актерам должно быть стыдно за сыгранные роли. О сюжете и говорить как-то неловко – все, что происходит, очень условно и к Дюма имеет самое опосредованное отношение. Мало того, что режиссер отправляет мушкетеров на тот свет, так еще заставляет их помогать своим детям с небес. Когда же молодежь попадает в беду, Д’Артаньян песней на музыку Дунаевского и слова Кавалеряна вымаливает разрешение на сутки вернуться всей четверке на землю. Теперь ожившие мертвецы скачут вместе с детьми по пригородам Одессы и Львова, которые должны казаться предместьями Лондона и Парижа. Зрителю остается догадываться: для чего на старости лет режиссеру нужно было демонстрировать творческую несостоятельность и осквернять полюбившиеся образы мушкетеров, воспитавших целое поколение. Ведь для того, чтобы вернуть зрителя в детство, вовсе не обязательно было эксгумировать мушкетерские трупы.
Другая разрекламированная премьера года – трагикомедия «Каникулы строгого режима» - воскресила другую известную парочку. В картине главные роли сыграли Безруков и Дюжев, как в приснопамятной «Бригаде». С плакатов, появившихся по всей стране, смотрели два узнаваемых актерских лица, замаскированных под бандитские рожи. Пара комичных мужичков в моряцких костюмчиках застывает на афишах в наигранных позах. На встрече актера с уфимскими журналистами выяснилось, что Безрукова до сих пор путают с его криминальным персонажем Сашей Белым. Так, один из корреспондентов переименовал Сергея в Александра.
Двойники года
Не столько за похожесть, сколько за смелость победителем этой номинации можно признать уфимского трансвестита Сергея Кайзерова, пришедшего на прощальный концерт примадонны в образе самой героини вечера. Парень, совершенно не тушуясь, гордо вышагивал в зрительской толпе при макияже, в кудрявом парике и платье-балахоне. Правда, если б не узнаваемый наряд, разглядеть в пародисте Пугачеву было бы очень затруднительно. Оказалось, что Сергей обожает Аллу с детства: еще совсем маленьким он «включал Пугачиху, брал в руки флакон освежителя воздуха и открывал рот под любимый тембр». Со временем Кайзеров так увлекся любимым образом, что начал зарабатывать на Алле Борисовне, изображая ее на клубных вечеринках и корпоративах. Интересно, что юноше удалось осуществить мечту - пробраться за кулисы и увидеть обожаемую певицу, которая прошла мимо него, направляясь к сцене.
Лавры Бориса Моисеева и Сергея Зверева не дают покоя другому артисту из Башкирии. Танцовщик Иван Фалькин, ставший одним из победителей фестиваля хореографии «Ветер перемен», мечтает двигаться как «дитя порока» и выглядеть как «король гламура». И надо сказать, что руководителю свободного балета «Без комментариев» из Октябрьского это удается. Иван сразил зрителей конкурса не только эпатажными танцевальными номерами, но и шокировал костюмами, появившись на сцене в обтягивающих красных шортах из лакэ и сапогах-чулках.
Ретро года
Уфимская группа «БигМатур» представила новый клип на песню «Коллективная любовь». На этот раз артисты сняли мини-фильм в ретро-антураже 70-х годов. В новом творении братья Еникеевы назвали себя ВИА «Веселые гитары» по аналогии с популярными в те годы «Веселыми ребятами» и другими ансамблями того времени. К съемкам клипа ребята готовились четыре месяца: подбирали подходящие винтажные вещи, посуду и прочую атрибутику. Мама братьев также внесла свою лепту: нашла на кухне старую кефирную бутылку, которая когда-то закрывалась фольгой, и пожертвовала посудиной ради искусства. А с одеждой помогали даже помойки. Так, к примеру, был найден оранжевый плащ, в котором щеголяла главная героиня. Чтобы предстать перед камерой в образе парней того времени, братья специально отращивали волосы и усы. Потому многих очень удивляло, почему они стали так неактуально выглядеть. А съемки клипа проходили четыре дня в Черниковке - районе, который время затронуло меньше всего.
Разогрев года
В минувшем году уфимские рокеры были как никогда успешны. В рамках фестиваля Tuborg Green Fest, который состоялся в конце июля в северной столице, команда Lumen сыграла вместе с Linkin Park. Американская группа остановила свой выбор на британской команде Funeral For A Friend, а некоторое время спустя пригласила уфимцев. Концерт прошел в рамках мирового тура Road To Revolution. А под конец года ребята вошли в историю рока. Статья о группе Lumen опубликована в четвертом издании энциклопедии «Кто есть кто в российском роке» - главном справочнике по отечественному року.
Смена амплуа года
Некогда популярный певец Кай Метов решил поменять род деятельности и стать актером. Диско-стар 90-х снялся в башкирском телефильме «И тогда придут другие» канала БСТ. Сериал рассказывает об одном из республиканских военно-патриотических центров «Юный спецназовец». В центре событий оставшийся без родителей 14-летний подросток, в судьбе которого отражаются жизни миллионов брошенных ребят. В третьей серии фильма Кай Метов сыграл криминального авторитета. Бандит попытался переманить на свою сторону главного героя.
А Борис Моисеев, побывавший в Уфе в ноябре, огорошил зрителей признанием, что сменил ориентацию. Отметив в марте 55-летие, артист отправился с юбилейным туром по России. С каждым годом «дитя порока» эпатажу в массы несет все меньше – для этого у него не осталось ни особых сил, ни желания. Платья, лосины, боа он давно сменил на хотя и фривольные, но все же мужские костюмы. А в шоу-ревю «Десерт», которое увидели уфимцы, артист заявил, что уколы от свиного гриппа сделали из него настоящего мужика, и что теперь он «не педик». Но этой шутки Боре показалось мало, и он объявил о скорой женитьбе на американке.
Земляки года
Кумир 80-х Юра Шатунов и рок-герой Юрий Шевчук дали в Башкирии по два концерта. Оба артиста приехали в одни и те же дни и очень тепло отзывались о своей малой родине. Интересно, что оба певца начали свой тур во Владивостоке практически одновременно, а ровно через месяц - опять же вместе - добрались до родных мест. Юрий Юлианович представил свой сборник стихов, а Шатунов отправился по России с туром в поддержку фильма «Ласковый май».
Шатунов по традиции пригласил на свои выступления в Стерлитамаке и Уфе ребят из детских домов. А Шевчук дал два совершенно разных концерта только в столице Башкирии. Причем попасть на оба выступления было не так-то просто: желающих увидеть рок-батьку оказалось чересчур много. В итоге в «Огнях Уфы» негде было найти даже стоячего места, потому опоздавшим зрителям пришлось смотреть концерт издалека – подступиться ближе к сцене было уже невозможно.
Актриса года
Участником дипломного спектакля «Братья Карамазовы» выпускников театрального факультета Уфимской академии искусств стал не совсем обычный исполнитель. Он не произносил ни одного слова, но производил неизгладимое впечатление на публику уже одним своим видом. Вывести на сцену ручную серую крысу Фаину пришло в голову одному из студентов Алексею Трунову. В руках с грызуном на сцене появлялся его герой Федор Павлович Карамазов. А крыса была необходима для того, чтобы сделать образ более объемным и усилить его отвратительность. При виде голохвостого грызуна особо впечатлительные барышни вжимались в кресла, начинали тихо повизгивать, но зал не покидали, стоически перенося неприятные ощущения.
Дебютанты года
На встречу с первыми зрителями якутского фильма «Тайна Чингис Хаана» в один из уфимских кинотеатров прибыли режиссер картины и башкирский актер Хурматулла Утяшев, сыгравший в историческом блокбастере врага Чингисхана. Для 50-летнего актера и замдиректора Башдрамы небольшая роль в международном проекте стала дебютной. Сына героя Утяшева сыграл известный боец Олег Тактаров. Башкирский актер признался, что степь Тувы, где проходили съемки картины, очень напомнила ему родной Хайбуллинский район.
Актер Русской драмы Владимир Абросимов тоже сыграл в кино впервые. Работа в сериале «Гончие» стала для него дебютом, причем сразу российского масштаба. На одну из ролей в 12-серийном боевике уфимский актер совсем не рассчитывал, а получил совершенно случайно. Сын Егор – известный питерский режиссер - пригласил его погостить в Северную столицу. Он-то и предложил отцу совершить небольшую экскурсию по киностудии, где шел кастинг актеров для очередной многосерийки про «оперов». Пробы прошли успешно: оказалось, что Абросимов идеально подошел на роль генерала Бородина.