В 2009-м звезды воевали с гриппом и завоевывали зрителя

В июле популярный актер Владислав Галкин стал героем многочисленных нелицеприятных публикаций. Речь в них шла вовсе не о сыгранной им роли, а о позорном инциденте. Звезда сериалов «Дальнобойщики» и «Диверсант» устроил дебош со стрельбой в одном из столичных баров. 37-летний актер палил из травматического пистолета по бутылкам, ранил бармена, ударил по голове участкового и продолжал стрелять. Пьяная выходка Галкина повергла в шок не только потому, что героем скандала стал популярный актер, а еще и по той причине, что Владислав входит в общественный совет МВД. В этом качестве заслуженный артист России в марте побывал в столице Башкирии, где прошло выездное заседание общественного совета при МВД по РБ. С высокой трибуны Галкин уверял, что ему «не все равно, что происходит с этой страной», и что «в роли общественного контроля милиции готов принести немало пользы». К слову сказать, красная корочка члена общественного совета, подписанная главой МВД России, которой он запугивал правоохранителей после инцидента, актеру не помогла. Суд признал Галкина виновным в хулиганстве, сопротивлении сотрудникам милиции и приговорил к 14 месяцам лишения свободы. Условно. Судьи проявили снисхождение к г-ну Галкину, учитывая его кинематографические заслуги – актер часто играет правоохранителей в патриотических фильмах. Но на этом неприятности для актера не закончились: супруга Владислава - актриса Дарья Михайлова - подала на развод.