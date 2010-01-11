Уфимский журналист не продержался в «Доме-2» и месяца

Сам Искандер уверяет, что отправился в столицу залечивать раны после расставания с очередной пассией, а на телепроект пришел из любопытства, чтобы посмотреть, как на шоу изнутри. Появление уфимца на пошлом шоу вызвало удивление не только у бывших коллег Искандера, но и у его родителей, которые о планах сына ничего не знали. Как только уфимец заселился в «Дом», его тут же прозвали Эскалопом – участники решили не утруждаться и не запоминать экзотичное по их меркам имя. Урманцев не избежал сравнений с другими уроженцами Башкирии – братьями Каримовыми, побывавшими на проекте несколько лет назад. Многие заметили, что внешне он очень похож на близнецов из Белебея. Первые дни Искандер в эфире ничем себя не проявил - лишь наблюдал за происходящим. Позже стал смелее и начал оказывать знаки внимания 25-летней Елене Вербицкой. Чтобы симпатичная брюнетка из Саратова обратила на него внимание, Урманцев устроил экстремальное шоу – выдувал огонь и делал опасные трюки с ножами. Но их отношения очень быстро сошли на нет.