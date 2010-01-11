Уфимский журналист не продержался в «Доме-2» и месяца

Сам Искандер уверяет, что отправился в столицу залечивать раны после расставания с очередной пассией, а на телепроект пришел из любопытства, чтобы посмотреть, как на шоу изнутри. Появление уфимца на пошлом шоу вызвало удивление не только у бывших коллег Искандера, но и у его родителей, которые о планах сына ничего не знали. Как только уфимец заселился в «Дом», его тут же прозвали Эскалопом – участники решили не утруждаться и не запоминать экзотичное по их меркам имя. Урманцев не избежал сравнений с другими уроженцами Башкирии – братьями Каримовыми, побывавшими на проекте несколько лет назад. Многие заметили, что внешне он очень похож на близнецов из Белебея. Первые дни Искандер в эфире ничем себя не проявил - лишь наблюдал за происходящим. Позже стал смелее и начал оказывать знаки внимания 25-летней Елене Вербицкой. Чтобы симпатичная брюнетка из Саратова обратила на него внимание, Урманцев устроил экстремальное шоу – выдувал огонь и делал опасные трюки с ножами. Но их отношения очень быстро сошли на нет.
Сейчас режиссеры шоу похоже уже четко определили роль, которую будет играть уфимец. Искандер Благодаря незаурядной внешности и спортивной фигуре Искандер отлично вписался в проект: за ним закрепился образ благородно-романтичного «татаро-монгола» и «восточного мачо», как представлял его голос за кадром. Учитывая, что жизнь участников проекта полностью расписана режиссерами, ничего другого Искандеру просто не оставалось. Дело в том, что обитатели «Дома-2» собственные мысли озвучивают крайне редко – режиссеры нашептывают им нужные слова через едва заметные наушники. Эти закулисные тайны еще год назад раскрыл режиссер-документалист Виталий Манский в своей картине «Девственность».
За время, проведенное на проекте, у Искандера появилось много поклонниц, оставлявших на интернет-форумах восторженно-любовные комментарии.
«Мальчик на внешность симпатичный, по характеру вроде неплохой, спокойный, рассудительный, а значит отношений не построит», - пишет пользователь Мазайка.
«Ухоженный, спортивный, но татарин есть татарин, - никогда они не женятся на русских, - только на своих. Так что приход его на проект - чисто пиар, бессмыслица, уверена Бовари.
«Мне нравится парнишка, - не скрывает своей симпатии дама под ником Букашка. - Симпатичный, ухоженный, без малейшего намека на голубизну, не пасует перед «старичками». Контактный и рассудительный. К сожалению, такие на проекте долго не задерживаются».
Поклонница уфимца оказалась права – перед самым Новым годом Урманцев покинул проект, так и не построив любовь, и вернулся в столицу Башкирии.
Ксения ЛАПТЕВА.