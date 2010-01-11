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Старый Новый год телевидение вновь отметит юморным шабашем

12 января 2010, 00:18
Съемки передачи «Старый новый год с «Аншлагом» состоялась в столице еще в начале декабря. Для телеверсии, заказанной каналом «Россия», юмористы шутили аж два вечера подряд. Корреспондентам «МКС» удалось попасть на первую сходку шутников, опекаемых непотопляемой Региной Дубовицкой. Любители низкосортного зрелища, которым нетерпелось оценить праздничные репризы на месяц раньше многомиллионной телеаудитории, спешили в этот вечер к театру Российской армии.

Теткин день

Правда, особой резвостью поклонники юмористической передачи похвастаться не могли - контингент не отличался ни молодостью, ни здоровьем. На одной из самых крупных театральных площадок Европы когда-то скакала конница и разъезжали танки, сейчас здесь блистают Владимир Зельдин и Людмила Касаткина, но на два дня храм искусств стал пристанищем для сирых и убогих, коих набралось около двух тысяч - по количеству мест в огромном зале. К шикарному зданию, выполненному в стиле сталинского ампира, ковыляли немощные старики, пугающего вида городские сумасшедшие и бесчисленные супружеские пары с московских окраин. Дородные тетки по такому торжественному случаю накрутили кудрей или просто обновили химию, отужинав, еле запихнули себя в платья понаряднее и взяли с собой краснолицых мужей, которые отправляться на культурные мероприятия трезвыми считают дурным тоном. В предвкушении приятного вечера дамы застыли в золотозубой улыбке. Ближе к началу действа перед входом можно было наблюдать столпотворение – нетерпеливых зрителей заставляли пройти через металлоискатель и продемонстрировать содержимое сумок. И то правда: от маргинальной публики можно было ожидать чего угодно.

Получасовая задержка шоу заставила понервничать зрителей, которым не терпелось начать веселиться.

- А вы знаете, в январе будет концерт «Кривого зеркала», - попыталась заполнить паузу новостями одна из пожилых зрительниц.

- Ну, нет! - тут же возмутилась ее подруга. – Если Степаненко я еще принимаю, то Петросяна просто ненавижу!

Человек, на дух не переносящий похожие шоу, все юмористические шабаши считает одинаково убогим. Однако среди фанатов подобных развлечений существуют свои группировки. И преданный поклонник «Аншлага», оказывается, никогда не изменит Дубовицкой с Петросяном.

- Дорогие мои! – раздался откуда-то из-за кулис голос рулевой программы, которую можно было узнать уже по одной этой фирменной фразе. - Одна из российских бед – это дороги, а теперь еще и пробки, что, в принципе, одно и тоже. Но я вижу, что все зрители в зале, артисты в сборе, камеры включены, так что сейчас начнем. Счастливого вам и веселого вечера.

Действительно, по всему залу было расставлено пять камер, еще две были направлены на зрителей со сцены, а одна тренировочно парила над публикой на длинном шесте-«журавле». Операторы шныряли по рядам, а объективы, своеобразные ловушки для смеха, жадно впитывали эмоции веселящейся публики. Впрочем, недостатка в истеричных хохотунах в этот вечера не наблюдалось, ведь Дубовицкая пообещала: кто будет смеяться громче всех, того покажут в телевизоре.

Неожиданно на сцену выбежали звероловы разных национальностей, артист в полосатом костюме символа наступающего года, и все дружно запели про то, что «жизнь это охота, где-то на кого-то». В финале «тигр» снял с себя звериную голову и оказался Региной Дубовицкой, которой чудом удалось не помять сложной прически.

- Сегодня рады видеть всех, пусть не смолкает дружный смех, - в лучших клоунских традициях продекламировала ведущая и мелко затряслась, беззвучно изображая приступ хохота. Начало веселью было положено.

Воробьиные трели

Сразу вспомнился анекдот:

- Регина, почему вы все время смеетесь? – спрашивает Дубовицкую Петросян.

- Я не смеюсь, я работаю.

Надо сказать, что трудилась распорядительница телебалагана отменно: у неподготовленного человека давно бы свело челюсти от постоянной гримасы веселья. Правда, и выдрессированный зритель корчился от смеха на концерте от реприз любого качества. Шутка ли – на госканале Дубовицкая пестует дураков и пошляков уже 22 года.

- Дорогие мои, поздравляем вас со старым Новым годом. Признаться, в таком наряде я еще никогда «Аншлаг» не вела. Ребята, как я выгляжу? Как топ-модель? Прежде, чем потопать за кулисы, я хочу поделиться с вами одним советом: чтоб тигр весь год был вам друг, а не враг – почаще с ним вместе смотрите «Аншлаг»! – все никак не могла уняться Регина, воображая себя ведущей детского утренника.

Скинув за кулисами жаркую шкуру, теледива снова приковыляла на сцену, заметно подволакивая ногу.

- Это ведь она в аварии повредила шейку бедра два года назад, - яростно зашептала подруге зрительница, не жалующая Евгения Вагановича. - Смотри-ка, до сих пор не оправилась.

Правда, несмотря на физический изъян, на месте Регине не сиделось, хотя специально для нее на подмостках соорудили лобное место – возвышение с округлой трибуной и стулом. Объявив очередного участника, она снова и снова скрывалась за кулисы, где руководила кулуарными съемками. А поскольку ведущая таскала за собой включенный микрофон, было слышно все, что творилась за сценой.

- А ты подойди к кулисе и тоже смейся: ха-ха, - для убедительности уточнила деятельная дама, режиссирующая шоу по ходу действа.

А потом на телеэкране мы увидим, как юмористы искренне радуются успехам своих коллег, выступающих в этот момент на сцене.

- «Аншлаг» становится по-настоящему новогодним, когда на этом веселом празднике появятся его главные герои. Дед Мороз и Снегурочка, шире шаг - вас хочет увидеть праздничный «Аншлаг», - снова заверещала срывающимся голосом Дубовицкая и уступила место на сцене дуэту Воробей-Моисеев, которые после шоу «Две звезды» все никак не могут расстаться.

На удивление Борис выступил в роли новогоднего деда, а не его внучки, что для этой юмористической передачи было бы логичней. Потому Елене ничего не оставалось, как нацепить кокошник. Исполнители переиначили слова Бориной песни «Дай мне огня», которую Моисеев в свою очередь стырил у «Армии любовников».

- Дай мне огня! Внучкой быть ледяною хватит, довольно – дай мне огня, - квакающим голосом выдавала Воробей.

- Боря снимался у нас всего в двух выпусках. Но вы, зрители, сразу заявили: «Наш человек, аншлаговский». Он высот достиг немалых от балета до вокала. Обожают все его – Бориса Моисеева, - опять не сдержалась и выдала рифму ведущая. - Мы с Борей знакомы много лет, но в творчестве встретились совсем недавно. Я очень жалею, что так редко мы его приглашали в «Аншлаг», ведь он артист и настоящий юморист, - еще раз продемонстрировала Регина чудеса рифмоплетства.

Воробей же со сцены не упорхнула, а выступила еще с пародией на Жанну Агузарову и дуэт Вайкуле-Моисеев, где Борю манерно изображал какой-то фигляр, и на девичье трио «Фабрика» - тут ей помогли два танцора в женских нарядах. От лица «фабричных» певичек Воробей пожаловалась зрителю на тяжкую жизнь российских артистов, завидующих заграничным звездам: «У них гастроли – Париж, Амстердам, ну а у нас – Уфа, Магадан». Ну, как тут не посочувствовать?

Лицевая хирургия

Юмористы, выступившие следом, не стыдились выдавать монологи, сшитые из старых и примитивных анекдотов. Пузатый Игорь Маменко, вышедший на сцену первым, только на этих коротких шутках и специализируется.

– Женщина, у вас такая улыбка – я вас с собой буду на гастроли возить, - начал сходу веселить публику следующий артист - Геннадий Ветров. - Я тоже все время улыбаюсь, ничего не могу с собой поделать – у меня строение черепа такое. Желаю, чтобы и вы всегда смеялись, - не переставал скалиться исполнитель и спародировал озабоченного деревенского деда.

- Давайте поздравим Гену с присвоением почетного звания «заслуженный артист России», - обрадовала Дубовицкая поклонников артиста и решила рассказать, как ей показалось, смешную историю. - Недавно увидела рекламный плакат концерта Ветрова, которая была наклеена на киноафишу. Получилось очень забавно: «Геннадий Ветров. Дракула». А однажды у меня была встреча со зрителями в ижевском кинотеатре. Подхожу и вижу, что к моей приклеили киноафишу и получилось: «Регина Дубовицкая. Шальная баба». И таких курьезных моментов вспоминается очень много, - к счастью, не стала продолжать ведущая.

Шуткой вечера, несомненно, стала фраза, которую Регина выдала экспромтом:

- Уверена, что едва я назову фамилию следующего артиста, вы сразу поймете, о ком я говорю, - сделал паузу Дубовицкая, обдумывая, какую глупость сказала. – Короче, дорогие мои, берегите челюсти, потому что на ринге этот артист бьет кулаком, а на эстраде шутками.

Лысый участник телепроекта «Король ринга» Николай Лукинский пошутил про деревню, жители которой дожидаются торговых фур и подпиливают опоры моста. Особым успехом у жителей пользуются, конечно, перевернувшиеся фургоны с водкой и колбасой.

- Если у мужчины лысина спереди – значит умный, если сзади – значит гуляет, а если голова лысая полностью, значит гуляет с умом, пошутила про Лукинского Дубовицкая.

- Регина, зато теперь я точно знаю, что означает фраза «блестящий артист», - похлопал себя по лысине Николай.

Герои «Нашей Раши» Ровшан и Джамшут перекочевали в монолог Светланы Рожковой, изображавшей несчастную, которой таджики-гастарбайтеры сделали ремонт. Видимо, автор миниатюры посчитал такое заимствование незазорным.

- Даже окна заштукатурили, - гримасничала и подвывала артистка. - В квартире такой мрак, что унитаз с умывальником перепутала. Стенку сломали, теперь каждые пять минут лифт в квартиру приезжает. Газ идет в Европу в обход Украины через Таджикистан, а я по счетчикам плачу.

Псы и гримасы

Были еще Олег Акулич, прикинувшийся дворником, Святослав Ещенко, изобразивший наркоманов, разгадывающих кроссворд, и дебиловатый семейный дуэт Коркина-Остроухов, работающий за гранью добра и зла. Молодые исполнители Карина Зверева и дуэт «Перцы», покривлявшись в номере «Турбюро», показали, что свято чтят «аншлаговские» традиции, а Дубовицкой есть на кого положиться.

Уже одни только придурковатые физиономии неудавшихся шутов вызывали стойкое отвращение. Как будто про них сказал гоголевский Городничий: «Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего».

- Однажды были с гастролями на Украине. Останавливает нас гаишник и спрашивает: «Можно я вас сфотографирую на памятник»? Другой постовой тормознул, когда мы ехали из Луганска в Днепропетровск. А в этот момент меня показывали по ТВ. Он смотрит на меня и на телевизор: «Вот москали – везде успевают», - удивительно, но и эта Регинина история, мало похожая на веселую, была встречена оглушительным хохотом. - Я еще до концерта убедилась, что вы – большие юмористы. Иду по фойе и слышу реплику одного из зрителей: «А живая она лучше».

После выступления артистов разговорного жанра казалось, что ничего хуже монологов сегодня со сцены не прозвучит. Оказалось, что мы жестоко ошибались: еще ущербнее смотрелись музыкальные номера. И если раньше за песенные пародии отвечал только один коллектив – «Экс-ББ», то сейчас он развалился на две группировки – «Экс-ГГ», который возглавил Гия Гагуя и «Next ББ», где кривляются остальные артисты старого состава.

Под занавес программы Дубовицкая вывела на сцену главных заманух вечера – Новикову и Винокура, на которых она чуть ли не молится. Другие звезды эстрады Регину давно покинули, а Шифрин даже подал в суд на программу, в которой регулярно демонстрировали его номера несколько летней давности. Оказалось, что участникам «Аншлага» за выступления ничего не перепадает – артисты работают исключительно за эфиры на канале «Россия». На удивление, номер Новиковой зал не впечатлил. Гранд-дама российского юмора, одетая в обычное для нее безразмерное платье, замаскированное под фрак, в очередной раз завывала о тяжелой бабьей доле. Ее героиня готова была втащить в постель малознакомого бухого мужика, которого спьяну забыла подружка у нее в прихожей. Зато Винокур, представший в образе забитого мужа, зрителя порадовал – анекдоты про тещу в народе популярны всегда. На правах главных звезд вечера мастодонты российского юмора не только пошутили, но и попели. Поклонники их творчества давно заметили, что в рамках разговорного жанра стареющим шутникам давно стало тесно. Новикова спела про шляпки, которые, как известно, коллекционирует, а Винокур что-то ресторанное про любовь.

Но на одном из номеров все-таки удалось передохнуть от тоскливых миниатюр. Дрессировщицы Юлия Якубовская и Алиса Гебгардт вывели на сцену своих разномастных собачек, которые не лезли из кожи вон, чтобы рассмешить, а честно выполняли акробатические трюки за кусок сухого корма. А потому очень выгодно смотрелись на фоне двуногих участников шоу.

Дмитрий СТЕКОЛЬ.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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