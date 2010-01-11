Старый Новый год телевидение вновь отметит юморным шабашем

Правда, особой резвостью поклонники юмористической передачи похвастаться не могли - контингент не отличался ни молодостью, ни здоровьем. На одной из самых крупных театральных площадок Европы когда-то скакала конница и разъезжали танки, сейчас здесь блистают Владимир Зельдин и Людмила Касаткина, но на два дня храм искусств стал пристанищем для сирых и убогих, коих набралось около двух тысяч - по количеству мест в огромном зале. К шикарному зданию, выполненному в стиле сталинского ампира, ковыляли немощные старики, пугающего вида городские сумасшедшие и бесчисленные супружеские пары с московских окраин. Дородные тетки по такому торжественному случаю накрутили кудрей или просто обновили химию, отужинав, еле запихнули себя в платья понаряднее и взяли с собой краснолицых мужей, которые отправляться на культурные мероприятия трезвыми считают дурным тоном. В предвкушении приятного вечера дамы застыли в золотозубой улыбке. Ближе к началу действа перед входом можно было наблюдать столпотворение – нетерпеливых зрителей заставляли пройти через металлоискатель и продемонстрировать содержимое сумок. И то правда: от маргинальной публики можно было ожидать чего угодно.