Старый Новый год телевидение вновь отметит юморным шабашем

Теткин день
Правда, особой резвостью поклонники юмористической передачи похвастаться не могли - контингент не отличался ни молодостью, ни здоровьем. На одной из самых крупных театральных площадок Европы когда-то скакала конница и разъезжали танки, сейчас здесь блистают Владимир Зельдин и Людмила Касаткина, но на два дня храм искусств стал пристанищем для сирых и убогих, коих набралось около двух тысяч - по количеству мест в огромном зале. К шикарному зданию, выполненному в стиле сталинского ампира, ковыляли немощные старики, пугающего вида городские сумасшедшие и бесчисленные супружеские пары с московских окраин. Дородные тетки по такому торжественному случаю накрутили кудрей или просто обновили химию, отужинав, еле запихнули себя в платья понаряднее и взяли с собой краснолицых мужей, которые отправляться на культурные мероприятия трезвыми считают дурным тоном. В предвкушении приятного вечера дамы застыли в золотозубой улыбке. Ближе к началу действа перед входом можно было наблюдать столпотворение – нетерпеливых зрителей заставляли пройти через металлоискатель и продемонстрировать содержимое сумок. И то правда: от маргинальной публики можно было ожидать чего угодно.
Получасовая задержка шоу заставила понервничать зрителей, которым не терпелось начать веселиться.
- А вы знаете, в январе будет концерт «Кривого зеркала», - попыталась заполнить паузу новостями одна из пожилых зрительниц.
- Ну, нет! - тут же возмутилась ее подруга. – Если Степаненко я еще принимаю, то Петросяна просто ненавижу!
Человек, на дух не переносящий похожие шоу, все юмористические шабаши считает одинаково убогим. Однако среди фанатов подобных развлечений существуют свои группировки. И преданный поклонник «Аншлага», оказывается, никогда не изменит Дубовицкой с Петросяном.
- Дорогие мои! – раздался откуда-то из-за кулис голос рулевой программы, которую можно было узнать уже по одной этой фирменной фразе. - Одна из российских бед – это дороги, а теперь еще и пробки, что, в принципе, одно и тоже. Но я вижу, что все зрители в зале, артисты в сборе, камеры включены, так что сейчас начнем. Счастливого вам и веселого вечера.
Действительно, по всему залу было расставлено пять камер, еще две были направлены на зрителей со сцены, а одна тренировочно парила над публикой на длинном шесте-«журавле». Операторы шныряли по рядам, а объективы, своеобразные ловушки для смеха, жадно впитывали эмоции веселящейся публики. Впрочем, недостатка в истеричных хохотунах в этот вечера не наблюдалось, ведь Дубовицкая пообещала: кто будет смеяться громче всех, того покажут в телевизоре.
Неожиданно на сцену выбежали звероловы разных национальностей, артист в полосатом костюме символа наступающего года, и все дружно запели про то, что «жизнь это охота, где-то на кого-то». В финале «тигр» снял с себя звериную голову и оказался Региной Дубовицкой, которой чудом удалось не помять сложной прически.
- Сегодня рады видеть всех, пусть не смолкает дружный смех, - в лучших клоунских традициях продекламировала ведущая и мелко затряслась, беззвучно изображая приступ хохота. Начало веселью было положено.
Воробьиные трели
Сразу вспомнился анекдот:
- Регина, почему вы все время смеетесь? – спрашивает Дубовицкую Петросян.
- Я не смеюсь, я работаю.
Надо сказать, что трудилась распорядительница телебалагана отменно: у неподготовленного человека давно бы свело челюсти от постоянной гримасы веселья. Правда, и выдрессированный зритель корчился от смеха на концерте от реприз любого качества. Шутка ли – на госканале Дубовицкая пестует дураков и пошляков уже 22 года.
- Дорогие мои, поздравляем вас со старым Новым годом. Признаться, в таком наряде я еще никогда «Аншлаг» не вела. Ребята, как я выгляжу? Как топ-модель? Прежде, чем потопать за кулисы, я хочу поделиться с вами одним советом: чтоб тигр весь год был вам друг, а не враг – почаще с ним вместе смотрите «Аншлаг»! – все никак не могла уняться Регина, воображая себя ведущей детского утренника.
Скинув за кулисами жаркую шкуру, теледива снова приковыляла на сцену, заметно подволакивая ногу.
- Это ведь она в аварии повредила шейку бедра два года назад, - яростно зашептала подруге зрительница, не жалующая Евгения Вагановича. - Смотри-ка, до сих пор не оправилась.
Правда, несмотря на физический изъян, на месте Регине не сиделось, хотя специально для нее на подмостках соорудили лобное место – возвышение с округлой трибуной и стулом. Объявив очередного участника, она снова и снова скрывалась за кулисы, где руководила кулуарными съемками. А поскольку ведущая таскала за собой включенный микрофон, было слышно все, что творилась за сценой.
- А ты подойди к кулисе и тоже смейся: ха-ха, - для убедительности уточнила деятельная дама, режиссирующая шоу по ходу действа.
А потом на телеэкране мы увидим, как юмористы искренне радуются успехам своих коллег, выступающих в этот момент на сцене.
- «Аншлаг» становится по-настоящему новогодним, когда на этом веселом празднике появятся его главные герои. Дед Мороз и Снегурочка, шире шаг - вас хочет увидеть праздничный «Аншлаг», - снова заверещала срывающимся голосом Дубовицкая и уступила место на сцене дуэту Воробей-Моисеев, которые после шоу «Две звезды» все никак не могут расстаться.
На удивление Борис выступил в роли новогоднего деда, а не его внучки, что для этой юмористической передачи было бы логичней. Потому Елене ничего не оставалось, как нацепить кокошник. Исполнители переиначили слова Бориной песни «Дай мне огня», которую Моисеев в свою очередь стырил у «Армии любовников».
- Дай мне огня! Внучкой быть ледяною хватит, довольно – дай мне огня, - квакающим голосом выдавала Воробей.
- Боря снимался у нас всего в двух выпусках. Но вы, зрители, сразу заявили: «Наш человек, аншлаговский». Он высот достиг немалых от балета до вокала. Обожают все его – Бориса Моисеева, - опять не сдержалась и выдала рифму ведущая. - Мы с Борей знакомы много лет, но в творчестве встретились совсем недавно. Я очень жалею, что так редко мы его приглашали в «Аншлаг», ведь он артист и настоящий юморист, - еще раз продемонстрировала Регина чудеса рифмоплетства.
Воробей же со сцены не упорхнула, а выступила еще с пародией на Жанну Агузарову и дуэт Вайкуле-Моисеев, где Борю манерно изображал какой-то фигляр, и на девичье трио «Фабрика» - тут ей помогли два танцора в женских нарядах. От лица «фабричных» певичек Воробей пожаловалась зрителю на тяжкую жизнь российских артистов, завидующих заграничным звездам: «У них гастроли – Париж, Амстердам, ну а у нас – Уфа, Магадан». Ну, как тут не посочувствовать?
Лицевая хирургия
Юмористы, выступившие следом, не стыдились выдавать монологи, сшитые из старых и примитивных анекдотов. Пузатый Игорь Маменко, вышедший на сцену первым, только на этих коротких шутках и специализируется.
– Женщина, у вас такая улыбка – я вас с собой буду на гастроли возить, - начал сходу веселить публику следующий артист - Геннадий Ветров. - Я тоже все время улыбаюсь, ничего не могу с собой поделать – у меня строение черепа такое. Желаю, чтобы и вы всегда смеялись, - не переставал скалиться исполнитель и спародировал озабоченного деревенского деда.
- Давайте поздравим Гену с присвоением почетного звания «заслуженный артист России», - обрадовала Дубовицкая поклонников артиста и решила рассказать, как ей показалось, смешную историю. - Недавно увидела рекламный плакат концерта Ветрова, которая была наклеена на киноафишу. Получилось очень забавно: «Геннадий Ветров. Дракула». А однажды у меня была встреча со зрителями в ижевском кинотеатре. Подхожу и вижу, что к моей приклеили киноафишу и получилось: «Регина Дубовицкая. Шальная баба». И таких курьезных моментов вспоминается очень много, - к счастью, не стала продолжать ведущая.
Шуткой вечера, несомненно, стала фраза, которую Регина выдала экспромтом:
- Уверена, что едва я назову фамилию следующего артиста, вы сразу поймете, о ком я говорю, - сделал паузу Дубовицкая, обдумывая, какую глупость сказала. – Короче, дорогие мои, берегите челюсти, потому что на ринге этот артист бьет кулаком, а на эстраде шутками.
Лысый участник телепроекта «Король ринга» Николай Лукинский пошутил про деревню, жители которой дожидаются торговых фур и подпиливают опоры моста. Особым успехом у жителей пользуются, конечно, перевернувшиеся фургоны с водкой и колбасой.
- Если у мужчины лысина спереди – значит умный, если сзади – значит гуляет, а если голова лысая полностью, значит гуляет с умом, пошутила про Лукинского Дубовицкая.
- Регина, зато теперь я точно знаю, что означает фраза «блестящий артист», - похлопал себя по лысине Николай.
Герои «Нашей Раши» Ровшан и Джамшут перекочевали в монолог Светланы Рожковой, изображавшей несчастную, которой таджики-гастарбайтеры сделали ремонт. Видимо, автор миниатюры посчитал такое заимствование незазорным.
- Даже окна заштукатурили, - гримасничала и подвывала артистка. - В квартире такой мрак, что унитаз с умывальником перепутала. Стенку сломали, теперь каждые пять минут лифт в квартиру приезжает. Газ идет в Европу в обход Украины через Таджикистан, а я по счетчикам плачу.
Псы и гримасы
Были еще Олег Акулич, прикинувшийся дворником, Святослав Ещенко, изобразивший наркоманов, разгадывающих кроссворд, и дебиловатый семейный дуэт Коркина-Остроухов, работающий за гранью добра и зла. Молодые исполнители Карина Зверева и дуэт «Перцы», покривлявшись в номере «Турбюро», показали, что свято чтят «аншлаговские» традиции, а Дубовицкой есть на кого положиться.
Уже одни только придурковатые физиономии неудавшихся шутов вызывали стойкое отвращение. Как будто про них сказал гоголевский Городничий: «Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего».
- Однажды были с гастролями на Украине. Останавливает нас гаишник и спрашивает: «Можно я вас сфотографирую на памятник»? Другой постовой тормознул, когда мы ехали из Луганска в Днепропетровск. А в этот момент меня показывали по ТВ. Он смотрит на меня и на телевизор: «Вот москали – везде успевают», - удивительно, но и эта Регинина история, мало похожая на веселую, была встречена оглушительным хохотом. - Я еще до концерта убедилась, что вы – большие юмористы. Иду по фойе и слышу реплику одного из зрителей: «А живая она лучше».
После выступления артистов разговорного жанра казалось, что ничего хуже монологов сегодня со сцены не прозвучит. Оказалось, что мы жестоко ошибались: еще ущербнее смотрелись музыкальные номера. И если раньше за песенные пародии отвечал только один коллектив – «Экс-ББ», то сейчас он развалился на две группировки – «Экс-ГГ», который возглавил Гия Гагуя и «Next ББ», где кривляются остальные артисты старого состава.
Под занавес программы Дубовицкая вывела на сцену главных заманух вечера – Новикову и Винокура, на которых она чуть ли не молится. Другие звезды эстрады Регину давно покинули, а Шифрин даже подал в суд на программу, в которой регулярно демонстрировали его номера несколько летней давности. Оказалось, что участникам «Аншлага» за выступления ничего не перепадает – артисты работают исключительно за эфиры на канале «Россия». На удивление, номер Новиковой зал не впечатлил. Гранд-дама российского юмора, одетая в обычное для нее безразмерное платье, замаскированное под фрак, в очередной раз завывала о тяжелой бабьей доле. Ее героиня готова была втащить в постель малознакомого бухого мужика, которого спьяну забыла подружка у нее в прихожей. Зато Винокур, представший в образе забитого мужа, зрителя порадовал – анекдоты про тещу в народе популярны всегда. На правах главных звезд вечера мастодонты российского юмора не только пошутили, но и попели. Поклонники их творчества давно заметили, что в рамках разговорного жанра стареющим шутникам давно стало тесно. Новикова спела про шляпки, которые, как известно, коллекционирует, а Винокур что-то ресторанное про любовь.
Но на одном из номеров все-таки удалось передохнуть от тоскливых миниатюр. Дрессировщицы Юлия Якубовская и Алиса Гебгардт вывели на сцену своих разномастных собачек, которые не лезли из кожи вон, чтобы рассмешить, а честно выполняли акробатические трюки за кусок сухого корма. А потому очень выгодно смотрелись на фоне двуногих участников шоу.
Дмитрий СТЕКОЛЬ.