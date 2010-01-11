Приезд голливудской звезды в Уфу оказался профанацией

Причем совершенно бесплатно – Джонни получает за картину десятки миллионов долларов, а уфимский постановщик такими суммами явно не обладает. Ведь чтобы оплатить труд сериальной звезды Натальи Бочкаревой, которая взаправду снялась в его картине, Вахитову пришлось расстаться с собственной иномаркой: актриса ситкома «Счастливы вместе» запросила у постановщика около 50 тысяч рублей за съемочный день. Но видимо столичная знаменитость показалась режиссеру звездой мелковатой. Тогда подключилась мама Александра актриса Светлана Курепина, сочинив пиар-байку. Удивительно, но нелепую выдумку всерьез восприняли даже не только региональные, но и федеральные СМИ, весь август обсасывая башкирскую новость, раздувшуюся до мировых масштабов. Фильм должен выйти до конца зимы. Теперь фантазеру-постановщику остается придумать, почему голливудский актер отказался от столь заманчивого предложения.
Схитрить решили и авторы скульптуры «Мечтатель». В конце августа на углу улиц Чернышевского и Карима прохожие натыкались на бронзового юношу в натуральную величину. Запрокинув голову, растопырив руки и ноги, молодой человек смотрел в небо. Авторы изваяния Наиль Байбурин и Артем Никулочкин убеждали, что фигура отлита из бронзы на заводе в подмосковном Жуковском, на нее нанесен слой защитного покрытия, а голова скульптуры покрыта сусальным золотом. Но не прошло и месяца, как «размечтавшегося» решили проверить на прочность уфимские гопники. Двое подвыпивших 16-летних учащихся школы-интерната разобрались со статуей «по понятиям». От нескольких пинков уже через считанные минуты якобы бронзовый парень разлетелся на куски. Именно необразованные вандалы установили, что скульптура выполнена из гипса. Интересно, что авторы нисколько не смутились разоблачению, заявив, что «сделать новую совсем несложно».