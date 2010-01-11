Приезд голливудской звезды в Уфу оказался профанацией

Схитрить решили и авторы скульптуры «Мечтатель». В конце августа на углу улиц Чернышевского и Карима прохожие натыкались на бронзового юношу в натуральную величину. Запрокинув голову, растопырив руки и ноги, молодой человек смотрел в небо. Авторы изваяния Наиль Байбурин и Артем Никулочкин убеждали, что фигура отлита из бронзы на заводе в подмосковном Жуковском, на нее нанесен слой защитного покрытия, а голова скульптуры покрыта сусальным золотом. Но не прошло и месяца, как «размечтавшегося» решили проверить на прочность уфимские гопники. Двое подвыпивших 16-летних учащихся школы-интерната разобрались со статуей «по понятиям». От нескольких пинков уже через считанные минуты якобы бронзовый парень разлетелся на куски. Именно необразованные вандалы установили, что скульптура выполнена из гипса. Интересно, что авторы нисколько не смутились разоблачению, заявив, что «сделать новую совсем несложно».