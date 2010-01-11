«Голубая камея» родилась благодаря уфимке

В столице Башкирии она преподавала вокал в училище искусств, восемь лет назад уехала в столицу и теперь учит эстрадно-джазовому пению студентов московского училища. Уфимскую училку до сих пор легко можно узнать по ультра-коротким блондинистым волосам, экстравагантному наряду и высоченным каблукам. Брейтбург присмотрел экс-уфимку на телепроекте «народный артист», где та ставила голоса конкурсантам. Композитор признался, что создавать новые песни его вдохновляет только супруга. В том, что уфимский мюзикл состоялся, главная заслуга Валерии, благотворно повлиявшей на мужа.