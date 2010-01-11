mkset.ru
ГлавноеВсе новости

«Голубая камея» родилась благодаря уфимке

11 января 2010, 03:59
В конце декабря в столице Башкирии состоялась премьера мюзикла «Голубая камея». Над созданием спектакля трудились Ким Брейтбург, написавший музыку, Карен Кавалерян, создавший либретто, и Михаил Рабинович, воплотивший постановку на сцене Русской драмы. Оказалось, что театральным событием года столица Башкирии обязана супруге Брейтбурга, а по совместительству музыкальному руководителю постановки Валерии, известной в Уфе под фамилией Молодцова.

В столице Башкирии она преподавала вокал в училище искусств, восемь лет назад уехала в столицу и теперь учит эстрадно-джазовому пению студентов московского училища. Уфимскую училку до сих пор легко можно узнать по ультра-коротким блондинистым волосам, экстравагантному наряду и высоченным каблукам. Брейтбург присмотрел экс-уфимку на телепроекте «народный артист», где та ставила голоса конкурсантам. Композитор признался, что создавать новые песни его вдохновляет только супруга. В том, что уфимский мюзикл состоялся, главная заслуга Валерии, благотворно повлиявшей на мужа.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48